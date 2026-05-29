Vivimos una época extraña. Una época vertiginosa. Los acontecimientos se suceden con tal rapidez que apenas tenemos tiempo para comprenderlos antes de que sean sustituidos por otros nuevos. La ciencia avanza a velocidades nunca vistas, la tecnología transforma la vida cotidiana cada poco mes, los sistemas políticos se tambalean, las estructuras económicas muestran grietas profundas y, al mismo tiempo, millones de personas sienten una creciente inquietud interior, como si la humanidad estuviera atravesando un umbral histórico.

Muchos observan esta realidad con miedo. Otros con fascinación. Y algunos perciben en ella algo más profundo: un tiempo de revelación. Quizá, después de todo, sí vivimos en tiempos apocalípticos. Pero no necesariamente en el sentido vulgar que suele darse a la palabra “apocalipsis”, asociada exclusivamente a catástrofes, guerras o destrucción. En su significado original, la palabra griega apokálypsis significa «revelación», «desvelamiento», «quitar el velo». Es decir: el Apocalipsis no es solamente el fin de algo; es, sobre todo, la manifestación de lo oculto.

Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo en nuestra época.



EL VELO SE ESTÁ RASGANDO

Durante siglos, la humanidad vivió dentro de estructuras relativamente estables. Las transformaciones eran lentas. Las ideas tardaban generaciones en expandirse. El conocimiento estaba reservado a élites religiosas, políticas o intelectuales. Hoy sucede lo contrario. Todo se revela.

Se revelan secretos de Estado. Se revelan manipulaciones mediáticas. Se revelan corrupciones financieras. Se revelan tecnologías ocultas. Se revelan estructuras de poder. Se revelan las sombras de las instituciones. Pero también se revelan las posibilidades inmensas del ser humano.

La Inteligencia Artificial, por ejemplo, no es solamente una revolución tecnológica; es también una revelación antropológica. Nos obliga a preguntarnos qué significa realmente ser humano. Nos enfrenta al misterio de la conciencia, de la creatividad y del pensamiento.

La biotecnología revela hasta qué punto la vida puede ser modificada. La física moderna revela un universo mucho más extraño de lo que imaginábamos. La neurociencia revela que apenas conocemos una pequeña parte de la mente. Las redes digitales revelan simultáneamente lo mejor y lo peor del ser humano.

Todo parece acelerarse porque todo parece estar emergiendo.

LA ACELERACIÓN DE LA HISTORIA

Nunca antes la humanidad había vivido una acumulación tan intensa de cambios en tan poco tiempo. Un campesino medieval podía vivir y morir sin apenas experimentar modificaciones sustanciales en su modo de vida. En cambio, una persona nacida en el siglo XX ha visto aparecer la televisión, Internet, los teléfonos inteligentes, la Inteligencia Artificial, la ingeniería genética y la virtualización creciente de la existencia. En fin, el tiempo histórico parece comprimirse.

Lo que antes necesitaba siglos ahora sucede en décadas. Lo que antes tardaba décadas ahora ocurre en años. Y lo que antes requería años ahora cambia en cuestión de meses.

Esta aceleración no afecta únicamente a la tecnología. También afecta a las ideas, a la política, a la economía, a la cultura y a la espiritualidad.

Las viejas narrativas se están derrumbando. Las certezas tradicionales pierden fuerza. Los sistemas de autoridad ya no son aceptados automáticamente. Las instituciones atraviesan crisis de legitimidad. Es como si la humanidad hubiera entrado en una zona de turbulencia histórica.

Y no parece que esa turbulencia sea accidental.

EL APOCALIPSIS COMO CRISIS DE CONCIENCIA

Diversos pensadores y divulgadores contemporáneos han reflexionado sobre esta idea del Apocalipsis entendido como revelación. Entre ellos, el comunicador y ensayista Emilio Carrillo, divulgador español sobre espiritualidad y conciencia ha insistido en numerosas conferencias y entrevistas en que el término bíblico «Apocalipsis» no debe interpretarse únicamente como destrucción o castigo, sino como un gran proceso de desvelamiento de la verdad.

Carrillo recuerda con frecuencia que, en su sentido original, el Apocalipsis representa el final de una época de inconsciencia y el comienzo de una etapa de mayor comprensión. Desde esta perspectiva, las profundas crisis actuales —sociales, económicas, políticas, tecnológicas e incluso personales— serían síntomas de una transformación de conciencia más amplia.

Su interpretación conecta con una idea presente en muchas tradiciones espirituales: antes de todo renacimiento colectivo, las sombras ocultas salen a la superficie. Lo reprimido emerge. Lo falso se debilita. Lo oculto se hace visible.

Y es que, efectivamente, toda revelación produce una crisis. Cuando algo oculto sale a la luz, las estructuras antiguas tiemblan. Cuando una verdad aparece, las falsedades deben defenderse o desaparecer. Por eso los tiempos apocalípticos son también tiempos de confusión.

La sobreabundancia de información produce desorientación. Las redes sociales amplifican simultáneamente la verdad y la mentira. La propaganda ya no pertenece exclusivamente a los gobiernos; circula fragmentada en millones de pantallas. El ser humano moderno dispone de más información que nunca y, paradójicamente, muchas veces comprende menos. Pero quizá precisamente ahí se encuentre la prueba decisiva de nuestra época. Porque el problema ya no es únicamente acceder a la información. El verdadero desafío es desarrollar discernimiento.

Discernir entre conocimiento y manipulación. Entre sabiduría y ruido. Entre conciencia y programación. Entre libertad interior y dependencia psicológica.

Los tiempos apocalípticos, pues, exigen una nueva madurez espiritual e intelectual.

LA TECNOLOGÍA Y EL DESPERTAR HUMANO

Hay quienes consideran que la tecnología deshumanizará completamente al ser humano. Otros creen que nos conducirá hacia una nueva etapa evolutiva. Probablemente ambas cosas sean posibles. Toda herramienta amplifica aquello que ya existe en quien la utiliza.

La Inteligencia Artificial puede convertirse en un instrumento de manipulación masiva o en una herramienta extraordinaria para expandir el conocimiento humano. Las redes digitales pueden esclavizar la atención o conectar inteligencias y conciencias. La automatización puede destruir empleos o liberar tiempo para actividades más creativas y humanas.

La cuestión central no es únicamente tecnológica. La cuestión es moral, espiritual y filosófica. Porque cada avance exterior exige un crecimiento interior equivalente. Si el poder tecnológico aumenta más rápido que la conciencia humana, el resultado será peligroso. Pero si la conciencia madura al mismo tiempo, podríamos estar asistiendo al nacimiento de una nueva civilización.

EL MIEDO AL COLAPSO

No es extraño que muchas personas perciban el presente como una época de colapso. Y, en cierto modo, lo es. Numerosas estructuras heredadas del siglo XX están agotándose: -Modelos económicos basados en el consumo ilimitado. -Sistemas políticos cada vez más polarizados. -Medios de comunicación cuya credibilidad se erosiona. -Instituciones incapaces de responder a problemas globales. -Modelos educativos diseñados para un mundo que ya no existe.

Sin embargo, todo nacimiento importante suele parecerse inicialmente a una crisis. Cuando una estructura antigua muere, el caos precede al nuevo orden.

La historia humana funciona muchas veces mediante grandes transiciones. El Renacimiento surgió tras la crisis medieval. La modernidad nació entre guerras religiosas y revoluciones. La revolución industrial transformó violentamente la sociedad tradicional.

Quizá nosotros estemos atravesando otra gran mutación histórica e, incluso, algo mayor: un salto cuántico en la conciencia humana. Naturalmente, esta expresión no debe entenderse únicamente en sentido científico estricto, sino como metáfora de una transformación profunda y acelerada de la percepción humana. Del mismo modo que en la física cuántica pequeñas variaciones producen cambios radicales en el comportamiento de la materia, también la humanidad parece acercarse a un punto crítico donde la conciencia colectiva podría experimentar una modificación decisiva.

EL REGRESO DE LAS GRANDES PREGUNTAS

En medio de esta aceleración, reaparecen preguntas esenciales que parecían olvidadas: ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Qué es la conciencia? ¿Tiene la historia un sentido? ¿Existe un propósito humano? ¿Qué significa la libertad?

Durante décadas, muchas sociedades occidentales creyeron que el progreso material bastaría para satisfacer al ser humano. Pero la abundancia tecnológica no ha eliminado el vacío existencial. Por eso millones de personas buscan nuevamente sentido. No necesariamente dentro de religiones tradicionales, sino a través de una búsqueda espiritual más amplia.

LA REVELACIÓN TAMBIÉN ALCANZA A LA CULTURA

Los tiempos apocalípticos, entendidos como tiempos de revelación, no afectan solamente a la política, la ciencia o la tecnología. También alcanzan a la historia, a la cultura y a las grandes narrativas intelectuales que durante siglos se dieron por indiscutibles.

Cada vez más investigadores, escritores y pensadores revisan versiones oficiales que parecían inamovibles. Muchas certezas históricas comienzan a ser reinterpretadas a la luz de nuevos análisis, documentos o enfoques.

En este contexto de revisión y cuestionamiento se sitúa también mi obra ¿QUIÉN ESCRIBIÓ REALMENTE EL QUIJOTE?, ensayo donde planteo una reflexión profunda sobre la verdadera autoría de El Quijote.

CONCLUSIÓN: EL DESPERTAR ANTE EL DESVELAMIENTO

Nos encontramos en el epicentro de una metamorfosis sin precedentes. Como hemos analizado, este "Apocalipsis" contemporáneo no debe ser temido como un final catastrófico, sino abrazado como la oportunidad definitiva de ver la realidad sin filtros. Las grietas en las estructuras políticas, económicas y culturales no son señales de un colapso vacío, sino los espacios por donde finalmente comienza a filtrarse la luz de la verdad.

En este tiempo de revelación, nuestra mayor responsabilidad no radica en la acumulación de datos, sino en el cultivo del discernimiento. Ya sea cuestionando el origen de una tecnología, la legitimidad de un sistema o incluso los cimientos de nuestra historia literaria —como propongo en mi obra sobre la autoría de El Quijote—, el acto de preguntar —la bendita curiosidad de hacerse preguntas de Einstein— es, en sí mismo, un acto de liberación. Estamos siendo llamados a transitar de la observación pasiva a la conciencia activa.

Al final, el vértigo de esta época no es más que el impulso necesario para dar el salto cuántico hacia una nueva madurez humana. El velo se ha rasgado; lo que decidamos ver y construir a partir de este momento determinará si esta transición será recordada como nuestra caída o como nuestro más glorioso renacimiento.

¡Bienvenidos a la era de la transparencia! ¡Bienvenidos al inicio de un nuevo salto cuántico de la conciencia humana!