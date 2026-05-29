Perú: un sistema muy antidemocrático

No conozco otro balotaje presidencial en la historia mundial en el cual ninguno de los dos candidatos finalistas supere la cantidad de votos blancos y nulos. En la primera vuelta hubo 2 372 896 votos en blanco y 1 045 425 votos viciados; la suma de ambos alcanza 3 418 321. Esto hace que Keiko Fujimori, quien obtuvo 2 877 678 votos, y Roberto Sánchez, con 2 015 114 votos, no sean realmente quienes obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente. De hecho, la suma de estos dos, más la de Rafael López Aliaga —quien quedó tercero con 1 993 904 votos— es menor que los 7 157 687 peruanos que se abstuvieron y que deberán pagar multas por no haber ido a votar.

Hoy los peruanos deben escoger entre el fujimorismo y el antifujimorismo, pues el voto nulo o blanco solamente ha de favorecer a Keiko. Si bien hay mucha gente honesta que no gusta de ninguna de las dos opciones finales, este es esencialmente promovido por quienes antes la apoyaron a ella o a otro neoliberal y quieren dividir al pueblo antifujimorista.

No obstante, mucho más antidemocrática es la naturaleza del todopoderoso Senado, el cual no podrá ser disuelto por nadie: ni por el presidente electo ni por los electores. Este, a su vez, concentra muchos poderes: designa al Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Contralor General de la República; elige a tres directores del Banco Central de Reserva (BCR) y ratifica tanto al presidente de este como al superintendente de Banca y Seguros. Tiene la potestad de aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados y posee la decisión final en muchos procesos legislativos. Participa también en la aprobación de tratados internacionales y autorizaciones relacionadas con actos del Ejecutivo.

Para ingresar al Senado se debe tener al menos 45 años, edad que solo alcanza menos del 30% de los peruanos, con excepción de algunas personas menores facultadas por haber sido previamente congresistas.

Esta cámara alta de 60 miembros fue aprobada por el anterior Congreso, pese a que en el referéndum de 2018 el 90 % de los electores votó contra la bicameralidad. La Constitución ha sido tan enmendada que hoy tenemos, en la práctica, una nueva carta magna aprobada sin que haya existido un referéndum. Primero, en 1993, la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución mediante un referéndum fraudulento y marcado por la represión, donde solo uno de cada tres peruanos votó a favor de dicha carta magna, mientras la mayoría de quienes acudieron a sufragar votó en contra, nulo o viciado. Luego, el fujimorismo ha impuesto una nueva Constitución evitando nuevamente que exista un referéndum.

Hoy tenemos un Senado donde la mitad de sus 60 miembros pertenece a la ultraderecha (22 de Fuerza Popular y 8 de Renovación Popular). El fujimorismo controla el 37 % de dicha cámara alta, pese a su reducida votación.

Si bien los resultados finales aún no se han publicado —lo cual, de por sí, es un escándalo, pues ya han pasado siete semanas desde las elecciones del 12 de abril—, es muy probable que Fuerza Popular bordeé los 2 200 000 votos, lo que constituye alrededor del 11 % de los votos emitidos y menos del 6 % de los 27 325 432 electores. El fujimorismo tiene una representación exageradamente sobredimensionada, equivalente a mucho más del triple de su porcentaje de votos emitidos y a más de un sexto del electorado.

El fujimorismo es tan astuto que incluso saca ventaja de quienes quieren expresar su rechazo a este sistema votando nulo o blanco, pues sabe que ese voto por nadie divide a sus enemigos.

Roberto Sánchez ha dicho que, si no le dejan gobernar, él va a renunciar y convocar a nuevas elecciones generales, pero estas seguirán manteniendo el mismo modelo.

El error que cometió Pedro Castillo hace cinco años fue que, al juramentar a la presidencia, no restituyó la Constitución de 1979 —la cual obliga a rechazar toda carta magna impuesta de manera antidemocrática, como fue la fujimorista— ni convocó a una asamblea constituyente con plenos poderes para moralizar y reorganizar radicalmente a la sociedad.