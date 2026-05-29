De izquierda a derecha, Jorge Hevia Sierra, Federico Trillo- Figueroa, Inocencio Félix Arias y Basilio Rodríguez Cañada

En el Salón Tapies II, del Hotel Hyatt Regency Hesperia, situado en el madrileño Paseo de la Castella, número 57, con nutrida asistencia, ha tenido lugar la presentación del libro 'Dos historias genuinas. Una crónica madridista y un relato dominicano', de Jorge Hevia Sierra, en el que han participado, junto al autor, Federico Trillo- Figueroa, expresidente del Congreso de los Diputados; exministro de Defensa y exembajador de España en el Reino Unido; Inocencio Félix Arias, exembajador de España y Basilio Rodríguez Cañada, presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión.





Dos historias genuinas. Una crónica madridista y un relato dominicano, de Jorge Hevia Sierra, presentado por Federico Trillo, Inocencio Arias y Basilio Rodríguez Cañada

Jorge Hevia Sierra

Jorge Hevia Sierra (Colunga, Asturias, 1959). Licenciado en Derecho por la UAM y licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, con una tesis doctoral sobre La intervención humanitaria en situaciones de conflicto.

Miembro de la Carrera Diplomática desde 1986. Destinado en las Embajadas de España en la República Dominicana, ante la Santa Sede (Roma) y ante la República Italiana. Asesor diplomático de la Presidencia del Congreso de los Diputados y director general del Gabinete del ministro de Defensa.

Embajador de España en El Salvador, ante la Organización de Estados Americanos OEA (en Washington) y en el Reino de Arabia Saudí. Presidente de la ADE, Asociación de Diplomáticos Españoles. Fundador y presidente de la Asociación de Amigos del Concejo de Colunga. Es autor de La injerencia humanitaria en situaciones de crisis (Cajasur, 2001 y F. S. B., 2003), El canto del ruiseñor. Conversaciones con Eduardo Hevia, economista y auditor interno (IEAI, 2003) y Artículos periodísticos… y otros escritos (San Salvador, 2008). Ha coordinado los libros Verde y azul. Testimonios y vivencias del Concejo de Colunga (Oviedo, 2004) y Muchas vidas y un destino. Experiencias diplomáticas (Pigmalión, 2020), este último junto a su compañero Enrique Criado.

El libro presentado



Hay libros que se leen y otros que se viven. Dos historias genuinas pertenecen, sin duda, a estos últimos. Desde las primeras páginas, el lector percibe que no está ante una simple recopilación de recuerdos, sino ante un relato sincero, lleno de emoción y de experiencias que han dejado huella. El autor nos propone un viaje doble. Por un lado, el del fútbol, y más concretamente el del Real Madrid, vivido con una pasión auténtica, de esas que acompañan toda una vida. Pero aquí no se habla solo de partidos o de resultados: se habla de lo que el fútbol significa, de cómo une a las personas, de cómo crea recuerdos imborrables y de cómo puede formar parte de nuestra identidad. Por otro lado, encontramos el relato de una experiencia en la República Dominicana, donde la vida profesional del autor como diplomático se mezcla con situaciones sorprendentes, casi increíbles, que parecen sacadas de una novela.

Ambas partes tienen en común su honestidad. El autor escribe como quien conversa, sin artificios, compartiendo lo vivido con naturalidad y cercanía. Y eso hace que el lector se sienta parte del viaje, como si estuviera en Estadio de la Luz de Lisboa o en las calles de Santo Domingo.

Además, hay algo que recorre todo el libro y que lo hace especialmente valioso: el amor por lo que se vive. Ya sea el fútbol, el trabajo, los viajes o las personas, todo está contado desde una mirada que sabe apreciar los detalles y encontrar sentido en cada experiencia.

Por eso, Dos historias genuinas no es solo un libro sobre fútbol o sobre diplomacia. Es un libro sobre la vida, sobre la memoria y sobre esas historias que, cuando se cuentan bien, dejan de ser solo de quien las vivió para pasar a ser también de quien las lee.