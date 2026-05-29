Participantes en el acto

La directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia, e Isamay Benavente, directora del Teatro de la Zarzuela, han presentado la Temporada 2026/2027, en el Teatro de la Zarzuela, el coliseo de la plazuela de Teresa Berganza.

Participaron también Ramón Grau, pianista del Teatro de la Zarzuela y el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela, dirigido por Antonio Fauró.





Presentación de la Temporada 26/27 en el Teatro de la Zarzuela, con Paz Santa Cecilia, directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) e Isamay Benavente, directora del Teatro de la Zarzuela

Próxima temporada

La próxima temporada del Teatro de la Zarzuela será emocionante por muchas razones artísticas y también por alguna otra singularmente emotiva. Entre estas, destaca sin duda la celebración, el próximo mes de octubre, de los 170 años de vida del coliseo, a lo largo de los que la actividad únicamente ha parado tres temporadas a causa del devastador incendio de 1909. Estamos pues de celebración por esta larga vida de una de nuestras más importantes instituciones culturales, templo del género de la zarzuela y de la lírica española en el mundo. E Isamay Benavente, su directora, ha querido subrayar para la ocasión que el Teatro de la Zarzuela cumple 170 años “latiendo un corazón en el que la cultura no solo se escucha, sino que se siente y se vive como una fuerza transformadora”.

Y es que la temporada recién presentada incluirá producciones que ya han obtenido éxitos emblemáticos en este teatro, alguno de estos títulos marcados por un emocionante y peculiar lirismo, junto a nuevas y ambiciosas producciones, entre las que se incluye una muy sugerente coproducción internacional.

El teatro cumplirá, asimismo, su compromiso con la nueva creación a la vez que seguirá explorando nuevos lenguajes musicales y artísticos. Abordará también la obligación de recuperar patrimonio, y celebrará un año más la danza manteniendo la sólida oferta de la presente temporada.

Isamay Benavente manifiesta el deseo de que la temporada 26/27 sea “un viaje musical de 360 grados”, desde los grandes conciertos líricos, hasta el arte de figuras de especial relevancia en la música popular con mayúsculas.

Asimismo, explica que “pondremos especial cuidado en sembrar el futuro a través de nuestro compromiso educativo”, y eso se materializará extendiendo el proyecto ‘Zarzuelita’ a las guarderías, regresando a las aulas con zarzuela y celebrando un año más el Proyecto Zarza.

Estas son las líneas generales del nuevo curso del Teatro de la Zarzuela que, con ilusiones renovadas, levantará el telón el próximo mes de septiembre.

El Teatro de la Zarzuela nació con el objetivo principal de ser el escenario predilecto del teatro musical español, y es por ello que en cada temporada ha de salvaguardar y difundir nuestro género lírico y sus artistas.

Nueva temporada lírica

De acuerdo con esta idea primordial e ineludible, la nueva temporada lírica transita a través de sus distintas formas y maneras, por buena parte de lo que ha sido la historia del género. Contará así con tres títulos de zarzuela grande: La reposición de ‘Los Gavilanes’ de Jacinto Guerrero, con dirección musical de Jordi Bernàcer y de escena de Mario Gas, además de contar con la escenografía de Ezio Frigerio y el vestuario de Franca Squarciapino; una nueva producción de ‘La bruja’ de Ruperto Chapí, con dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra –director musical del teatro– y de escena de Ignacio García; y la coproducción internacional con el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo y el Theater Basel de ‘El barberillo de Lavapiés’ de Francisco Asenjo Barbieri, dirigido asimismo por el maestro Pérez-Sierra y con dirección escénica de Christof Loy. Dos serán las producciones de género chico: por un lado, la exitosa y viajera ‘La verbena de la Paloma’ de Tomás Bretón ideada por Nuria Castejón, que contará en el foso de la orquesta con el maestro Carlos Aragón, y que en este montaje da inicio con el prólogo ‘Adiós, Apolo’ de Álvaro Tato; y por otro, la propuesta del Proyecto Zarza, que este año cumple ya su decimoprimera edición, y que recupera para la ocasión aquella singular propuesta de ‘El dúo de «La africana»’ de Manuel Fernández Caballero, en versión libre de Susana Gómez, responsable también de la escena, que contará con la dirección musical de la maestra Julia Cruz; estará representada, como es habitual, por un grupo de jóvenes actores-cantantes elegidos tras un proceso de audiciones y en colaboración con la Joven Orquesta Nacional de España, JONDE. La temporada lírica incluirá, además, la recuperación de una zarzuela barroca: ‘Venus y Adonis’ de José de Nebra, con dirección musical de Alberto Miguélez Rouco al frente del Ensemble Los Elementos y escena de Amelia Ochandiano. En el ánimo de fomentar y consolidar la nueva creación, a todos estos títulos se suma el estreno absoluto de la ópera ‘Las trece rosas rojas’ de la compositora Cecilia Bercovich, con dirección musical de Luis Miguel Méndez y escena de Alfonso Romero.

Especial mención merecen el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela y su director, el maestro Antonio Fauró, así como la Orquesta de la Comunidad de Madrid –ORCAM–, titular del teatro.

Teatro de calidad

El teatro de calidad, las obras que merecen la pena, se nos presentan muchas veces en formatos pequeños y no por ello pierden la luz, el ingenio y la magia que las ha hecho trascender —caso de Juan Hidalgo— o con los que se nos muestran por vez primera —coyuntura de Alberto Carretero—. El ciclo de Teatro Musical de Cámara no solo extiende y vigoriza la próspera colaboración con la Fundación Juan March, sino que además permite crear firmes alianzas con diferentes teatros e instituciones como la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Espacio Turina de Sevilla. Los dos primeros participando en la coproducción a tres bandas de ‘Andrómeda y Perseo’ de Hidalgo, con dirección musical de Aarón Zapico –quien también asume la interpretación del clave– y dirección de escena de Nuria Castejón, con la séptima promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico integrando el reparto; las funciones se repartirán entre el escenario de la Fundación y el del Teatro de la Comedia.

El Espacio Turina, por su parte, es coproductor junto a La Zarzuela de ‘Poeta en Nueva York’ del compositor Alberto Carretero –que también se ocupa de la dirección artística del espectáculo-, un trabajo sobre la obra más controvertida de Federico García Lorca cuya escena estará dirigida por Rita Cosentino.

Danza

La danza, por su parte, siempre ha ocupado un lugar especial en las temporadas del Teatro de la Zarzuela, y sigue consolidando su presencia y calidad en este histórico escenario. El público volverá a disfrutar de las propuestas y la creciente calidad de las dos compañías nacionales que, como cada año, visitan este teatro del que son residentes. Por un lado, en otoño recalará en él la Compañía Nacional de Danza que dirige Muriel Romero con ‘AIÓN’, un espectáculo que explora el tiempo a través del cuerpo y que incluye coreografías de Marius Petipa y Joseph Mazilier, David Dawson y William Forsythe. Por su parte, el Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, cerrará la temporada con un clásico: ‘Carmen’. El programa de danza lo completarán otros dos espectáculos: Por un lado, ‘Les ballets espagnols de «La Argentina»’ interpretados por la Compañía de Antonio Najarro, que rememora el nuevo éxito sin paliativos que la bailarina obtuvo en París en 1929; este nuevo proyecto recupera dos títulos emblemáticos estrenados en aquel año con gran éxito: ‘Juerga’, de Julián Bautista, y ‘Triana’, de Isaac Albéniz. Además, la programación de danza de la temporada incluye ‘Bailar al gallo (Música y danza para la generación del 27)’, de los multipremiados Olga Pericet y Marco Flores, con dirección escénica de Rita Cosentino. Una producción impulsada por el Teatro de la Zarzuela que supone un acto de memoria y celebración para honrar, 100 años después, a esa generación tan inspirada e inspiradora como irrepetible, que quiso transformar el mundo a través del arte.

Conciertos

En lo que se refiere a los conciertos, la propuesta de la temporada se compone de cuatro conciertos líricos que celebrarán por un lado el pasado con ‘Feliz cumpleaños, don Manuel’ en conmemoración del nacimiento y la muerte de Manuel de Falla —150 y 80 años respectivamente—, y con el ‘Homenaje a Alfredo Kraus’, que evocará la figura del irrepetible intérprete canario en el centenario de su nacimiento; y por otro lado, exaltarán el presente y el futuro con el concierto de Año Nuevo, en el que bajo el título de ‘La zarzuela y sus paladines’ será celebrada la llegada del nuevo año de la mano de un grupo de jóvenes artistas que impulsan la zarzuela más allá de nuestras fronteras. Por su parte, Ruth Iniesta, será quien protagonice la nueva entrega de ‘Con alma de zarzuela’, la colección de discos del teatro. A estos se sumarán otros cuatro conciertos de músicas actuales con las emocionantes propuestas de Rosa León, Mayte Martín, Carmen Linares y Jesús Méndez.

Asimismo, la temporada contará, como de costumbre, con los conciertos programados en el Ambigú y con la 33ª edición del Ciclo de Lied, esta última junto al Centro Nacional de Difusión Musical y con artistas internacionales de primer nivel como la soprano Christiane Karg, los tenores Andreas Schager e Ian Bostridge, la soprano y la mezzosoprano Adriana González y Marina Viotti, la también mezzo Anja Mittermüller, el tenor Julián Prégardien, la soprano Julia Kleiter y el barítono José Antonio López. Todos ellos actuarán acompañados por algunos de los pianistas más destacados y especialistas en el género del lied y la canción europea.

Proyectos

Parte de la programación presentada

Los proyectos dirigidos a nuevos públicos ocuparán nuevamente un lugar destacado en la temporada 26/27, un año más con la intención de implicar en sus propuestas público de todas las edades: desde la infancia más temprana hasta los últimos años de adolescencia, y más. Para ello, a las ya mencionadas ‘El dúo de «La africana»’ del Proyecto Zarza o ‘Andrómeda y Perseo’ del Teatro Musical de Cámara, se añadirá una nueva edición de ’Zarzuelita’, la rompedora propuesta para bebés y niños de 0 a 5 años y sus familias, que acerca los ritmos y nuestra música de zarzuela a la primera infancia, y ‘De la Z a la A’, de la compañía Diabolus in Música, un espectáculo intergeneracional para abuelos y nietos donde se comparten recuerdos con ilusiones.

El proyecto didáctico del teatro se completa con visitas presenciales y virtuales para centros escolares, una amplia variedad de materiales para el aula, invitaciones a alumnos a los ensayos, desarrollo por tercera temporada consecutiva del proyecto «Mujeres de Zarzuela» en el que, con la colaboración de Wikiesfera, se ha conseguido ya que más de 50 mujeres relacionadas con el mundo de nuestra lírica tengan una presencia digna en Wikipedia, o el «Escape Room Digital».

‘¡Que comience la función!’ que desde el 10 de octubre de 2023 en que fue publicado, más de 50.000 personas han aceptado el desafío de ayudar a los profesionales del Teatro de la Zarzuela a cumplir sus tareas para poder subir el telón.

Se trata de sembrar esa semilla que convierta a los niños en espectadores reales de nuestro género lírico.

DE NUEVO UNA TEMPORADA DE GRANDES ARTISTAS

La temporada 26/27 del Teatro de la zarzuela se caracterizará también por la presencia en ella de grandes artistas. De esta manera, tendremos a directores musicales como José Miguel Pérez-Sierra –titular del teatro–, Carlos Aragón, Jordi Bernàcer, Julia Cruz, Alberto Miguélez Rouco, Luis Miguel Méndez, Aarón Zapico; a directores de escena como Nuria Castejón, Alfonso Romero, Mario Gas, Ignacio García, Susana Gómez, Amelia Ochandiano, Christof Loy; y a cantantes y actores de la talla de Jorge de León, Ruth Iniesta, Juan Jesús Rodríguez, Nancy Fabiola Herrera, Celso Albelo, Borja Quiza, Sofía Esparza, Miren Urbieta-Vega, César San Martín, Sara Baneras, Milagros Martín, Carmen Romeu, María Rey-Joly, Serena Pérez, Javier Franco, Ángeles Blancas, Maite Alberola, Rocío Pérez, Ruth Rosique, Carmen Solís, Amparo Navarro, Maribel Ortega, Sonia de Munck, Carolina Moncada, Cristina Toledo, Lola Casariego, Carol García, David Oller, Jorge Rodríguez-Norton, Javier Povedano, Ana San Martín, Natalia Labourdette, Annya Pinto, Yasmín Forastiero, Mar Morán, Leticia Rodríguez, Toni Comas, Gerardo López, Gurutze Beitia, Sara Salado, Rafa Castejón, Lucía Beltrán, Arantxa Cooper, Andrea Rey, José Julián Frontal, Gabriel Alonso, Vicenç Esteve, Santiago Ballerini, Mónica Redondo, Andrés Sánchez Joglar, César Gutiérrez-Figueiras, Pablo García-López, Luis López, Xavier Ribera-Vall, Tamara Banješević, Natalie Pérez, María José Moreno, Iria Goti, Judith Subirana, Carlos Reynoso, Carmen Artaza, Montserrat Seró, Santiago Sánchez, César Arrieta, Alejandro Balinas, Pilar Alva-Martín, Maëlys Robinne, Andrea Rey, Rita Filipe, Gabriel Díaz y Javier Blanco o Sergio Gómez «El Colorao»

ABONOS Y LOCALIDADES

Renovación venta preferente y venta libre de abonos y localidades El periodo de renovación de abonos es del 27 de mayo al 14 de junio de 2026, ambos inclusive. Renovación de abonos del 33º Ciclo de Lied del 3 de junio al 8 de julio de 2026.

La renovación podrá hacerse en las taquillas del Teatro de la Zarzuela, en venta telefónica (910053765) y a través de internet en entradasinaem.es

La venta libre de abonos es del 17 al 30 de junio de 2026, ambos inclusive (excepto el abono del 33º Ciclo de Lied). Se podrán adquirir en las taquillas del Teatro de la Zarzuela, en venta telefónica (910053765) y a través de internet en entradasinaem.es

Las personas abonadas del Teatro de la Zarzuela tendrán venta preferente de localidades los días 2 y 3 de julio de 2026.

Los nuevos abonos del 33º Ciclo de Lied se podrán adquirir del 14 de julio al 8 de septiembre de 2026.

La venta libre de localidades comienza el 6 de julio de 2026. La fecha de venta de localidades del 33º Ciclo de Lied será a partir del 10 de septiembre.

Se podrán adquirir en las taquillas del Teatro de la Zarzuela, en venta telefónica (910053765) y a través de internet en entradasinaem.es.