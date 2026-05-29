​Inspirado en el espíritu del original, y no en la nostalgia, vendrá el futuro 2 CV de Citröen

En el marco del plan estratégico «FaSTLAne 2030» de Stellantis, Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV.



Diseñado para hacer la movilidad accesible a todos, el Citroën 2 CV revolucionó la vida cotidiana gracias a un enfoque centrado en la simplicidad, el ingenio y el confort. En un mundo que busca, una vez más, soluciones de movilidad más accesibles y pertinentes, todo lo que hacía único al 2 CV parece más actual que nunca. Con este nuevo modelo, Citroën reinterpretará esta filosofía para una nueva generación.

Fiel al ADN de Citroën, la ambición es clara: imaginar el icono del mañana sin dejar de ser fiel al pliego de condiciones inicial del TPV que dio origen al 2 CV. Porque la verdadera innovación no consiste en añadir siempre más, sino en mejorar la vida y centrarse en lo que realmente importa.



Diseñado para hacer frente a los retos de la movilidad eléctrica y las nuevas normativas urbanas, contribuirá al surgimiento de una nueva categoría de pequeños vehículos eléctricos asequibles, que ofrecen una mayor libertad de movimiento sin renunciar a la personalidad ni al atractivo.

Sin esperar a este nuevo modelo, el ë C3, especialmente en su versión de autonomía urbana, ya ofrece una respuesta concreta a los retos de la movilidad actual.

La frase de Enzo Ferrari Il Comendatore “No voy nunca al teatro ni al cine. Mis mejores vacaciones las paso en mis talleres cuando todo el mundo se ha ido”.