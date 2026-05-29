Inspirado en el espíritu del original, y no en la nostalgia, vendrá el futuro 2 CV de Citröen
|El vehículo encarnará los valores esenciales que siempre han definido al modelo: accesibilidad, ligereza, practicidad, versatilidad y un carácter distintivo sin igual en la carretera
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En el marco del plan estratégico «FaSTLAne 2030» de Stellantis, Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV.
Diseñado para hacer la movilidad accesible a todos, el Citroën 2 CV revolucionó la vida cotidiana gracias a un enfoque centrado en la simplicidad, el ingenio y el confort. En un mundo que busca, una vez más, soluciones de movilidad más accesibles y pertinentes, todo lo que hacía único al 2 CV parece más actual que nunca. Con este nuevo modelo, Citroën reinterpretará esta filosofía para una nueva generación.
Fiel al ADN de Citroën, la ambición es clara: imaginar el icono del mañana sin dejar de ser fiel al pliego de condiciones inicial del TPV que dio origen al 2 CV. Porque la verdadera innovación no consiste en añadir siempre más, sino en mejorar la vida y centrarse en lo que realmente importa.
Sin esperar a este nuevo modelo, el ë C3, especialmente en su versión de autonomía urbana, ya ofrece una respuesta concreta a los retos de la movilidad actual.
La frase de Enzo Ferrari Il Comendatore
“No voy nunca al teatro ni al cine. Mis mejores vacaciones las paso en mis talleres cuando todo el mundo se ha ido”.
En el marco del plan estratégico «FaSTLAne 2030» de Stellantis, Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV. Diseñado para hacer la movilidad accesible a todos, el Citroën 2 CV revolucionó la vida cotidiana gracias a un enfoque centrado en la simplicidad, el ingenio y el confort.
Con 4,47 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y una distancia entre ejes de 2,72 metros, el nuevo ORA 5 se posiciona en el corazón del segmento C-SUV en España, actualmente el de mayor volumen y relevancia del mercado. Los SUV supusieron un 62,2% de las ventas totales de turismos en España en 2025 y, dentro de ellos, los SUV de tamaño medio coparon el 59,7% del mercado.
Como parte de una primicia mundial, Volvo Cars y Google harán una demostración de la integración de la cámara para vehículos de Google Gemini en el EX60 durante la conferencia Google I/O (19 y 20 de mayo). Esta primicia allana el camino hacia un futuro en el que, con el permiso del conductor, Gemini podrá ver y entender su entorno desde la perspectiva del vehículo en tiempo real.