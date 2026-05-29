Automóviles
Etiquetas | Coches | Vehículos | Conducción | Equipamiento

​Inspirado en el espíritu del original, y no en la nostalgia, vendrá el futuro 2 CV de Citröen

El vehículo encarnará los valores esenciales que siempre han definido al modelo: accesibilidad, ligereza, practicidad, versatilidad y un carácter distintivo sin igual en la carretera
Redacción
viernes, 29 de mayo de 2026, 10:20 h (CET)

En el marco del plan estratégico «FaSTLAne 2030» de Stellantis, Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV.


Citroen 2CV 1


Diseñado para hacer la movilidad accesible a todos, el Citroën 2 CV revolucionó la vida cotidiana gracias a un enfoque centrado en la simplicidad, el ingenio y el confort. En un mundo que busca, una vez más, soluciones de movilidad más accesibles y pertinentes, todo lo que hacía único al 2 CV parece más actual que nunca. Con este nuevo modelo, Citroën reinterpretará esta filosofía para una nueva generación.


Fiel al ADN de Citroën, la ambición es clara: imaginar el icono del mañana sin dejar de ser fiel al pliego de condiciones inicial del TPV que dio origen al 2 CV. Porque la verdadera innovación no consiste en añadir siempre más, sino en mejorar la vida y centrarse en lo que realmente importa.

Diseñado para hacer frente a los retos de la movilidad eléctrica y las nuevas normativas urbanas, contribuirá al surgimiento de una nueva categoría de pequeños vehículos eléctricos asequibles, que ofrecen una mayor libertad de movimiento sin renunciar a la personalidad ni al atractivo.


Sin esperar a este nuevo modelo, el ë C3, especialmente en su versión de autonomía urbana, ya ofrece una respuesta concreta a los retos de la movilidad actual.


La frase de Enzo Ferrari Il Comendatore

“No voy nunca al teatro ni al cine. Mis mejores vacaciones las paso en mis talleres cuando todo el mundo se ha ido”.

Noticias relacionadas

​Inspirado en el espíritu del original, y no en la nostalgia, vendrá el futuro 2 CV de Citröen

En el marco del plan estratégico «FaSTLAne 2030» de Stellantis, Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV. Diseñado para hacer la movilidad accesible a todos, el Citroën 2 CV revolucionó la vida cotidiana gracias a un enfoque centrado en la simplicidad, el ingenio y el confort.

ORA 5 de GWM: una nueva generación de SUV compactos concebidos desde una perspectiva claramente europea

Con 4,47 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y una distancia entre ejes de 2,72 metros, el nuevo ORA 5 se posiciona en el corazón del segmento C-SUV en España, actualmente el de mayor volumen y relevancia del mercado. Los SUV supusieron un 62,2% de las ventas totales de turismos en España en 2025 y, dentro de ellos, los SUV de tamaño medio coparon el 59,7% del mercado.

«Oye, Google, ¿puedo aparcar aquí?»

Como parte de una primicia mundial, Volvo Cars y Google harán una demostración de la integración de la cámara para vehículos de Google Gemini en el EX60 durante la conferencia Google I/O (19 y 20 de mayo). Esta primicia allana el camino hacia un futuro en el que, con el permiso del conductor, Gemini podrá ver y entender su entorno desde la perspectiva del vehículo en tiempo real.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |   cms medios
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto
Powered by Bigpress CMS Medios