“Planeta Estafas”, la novela que transforma el engaño en estructura social

¿Qué ocurre cuando el engaño deja de ser una conducta individual para convertirse en el pilar sobre el que se construye toda una sociedad?



Esa es la pregunta que plantea Planeta Estafas, la primera novela de Juan Andrés Cámara, una propuesta de ciencia ficción que convierte la manipulación y la percepción en elementos estructurales de la realidad.

En este universo, la verdad ha perdido su valor como referencia. La Ciudad Vertical —un entorno dominado por el control, la jerarquía y una estética de cromo y neón— se rige por una ley fundamental: toda mentira aceptada colectivamente adquiere forma física. La realidad, por tanto, no es un hecho, sino un acuerdo.

Así, en Planeta Estafas, el engaño deja de ser una desviación para convertirse en sistema. Una sociedad organizada en torno a la influencia El orden social de Planeta Estafas se articula mediante los Puntos de Engaño (PE), un mecanismo que mide la capacidad de cada individuo para influir en la percepción de los demás. Cuanto mayor es el grado de aceptación de una mentira, mayor es el poder que se deriva de ella.

En este contexto, la jerarquía no se basa en la verdad, sino en la capacidad de sostener ficciones colectivas. La anomalía que amenaza el equilibrio La protagonista, Llum, encarna la única grieta posible en este sistema. A sus 18 años, es incapaz de mentir, lo que la convierte en un “Error 404” dentro de una sociedad que depende del engaño para mantenerse.

Sin embargo, su singularidad no reside únicamente en esa limitación, sino en su capacidad para intervenir directamente en la estructura del mundo: puede anular las mentiras que otros han convertido en realidad.

Este rasgo la sitúa en el centro de un conflicto que atraviesa toda la novela: el enfrentamiento entre un sistema basado en la ficción compartida y la irrupción de una verdad que lo desestabiliza. Una propuesta que dialoga con el presente Juan Andrés Cámara, nacido en Elche y residente en Vic (Barcelona), construye Planeta Estafas desde una perspectiva influida por su experiencia en marketing, un ámbito en el que la construcción de relatos y la gestión de la percepción son elementos centrales.

Este trasfondo aporta a la obra una dimensión contemporánea que conecta con fenómenos actuales como la validación social, la viralidad de los discursos y la consolidación de narrativas que, aun siendo cuestionables, terminan funcionando como verdades colectivas.

Quienes quieran profundizar en el universo de Planeta Estafas pueden encontrar más información sobre el autor y la obra en su página web, así como acceder a la novela a través de plataformas de venta online. Entre la ficción y la reflexión Más allá de su componente narrativo, Planeta Estafas se presenta como una obra que invita a analizar los mecanismos que configuran la realidad social. Su planteamiento sitúa al lector ante una cuestión esencial: si la realidad depende de aquello que aceptamos como cierto, ¿hasta qué punto somos responsables de lo que consideramos real? Busca su primer libro en Amazon.