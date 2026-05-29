Schaeffler recibe el Sustainability Award en el sector de la automoción con E-Axle Repair Tool

Galardón otorgado por el Grupo ATZ/MTZ y Arthur D. Little en la categoría 'Mobility Concepts: Business Models'. Reparar en vez de sustituir: reparación sostenible y rentable de motores eléctricos. Combinación de sostenibilidad, rentabilidad y precisión técnica. Contribución concreta a la protección ambiental y la economía circular Schaeffler es la empresa ganadora del Sustainability Award in Automotive 2026, que se entregará por sexta vez el 19 de mayo de 2026. El Grupo ATZ/MTZ y la consultoría empresarial Arthur D. Little reconocen a las empresas por su destacada contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU mediante soluciones sostenibles. El Grupo Schaeffler resulta galardonado en la categoría "Mobility Concepts: Business Models" por su Schaeffler E-Axle Repair Tool. La herramienta permite reparar motores eléctricos de forma profesional, en lugar de sustituirlos por completo. La solución combina sostenibilidad, rentabilidad y precisión técnica, lo que abre nuevas oportunidades para los talleres de reparación y los propietarios de vehículos.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler, añadió: "Nos complace enormemente haber sido galardonados con este importante premio. Es un reconocimiento a nuestros esfuerzos por promover soluciones de movimiento sostenibles con productos respetuosos con el clima e innovadoras soluciones de reparación. Deseo expresar mi agradecimiento a Jens Schüler y su equipo en Vehicle Lifetime Solutions, que en nuestra empresa es uno de los pioneros en cuanto a la economía circular".

La Schaeffler E-Axle Repair Tool, una nueva herramienta especial, permite el desmontaje y montaje seguros, controlados y con daños mínimos, al tiempo que se adapta universalmente a diferentes tipos de motor eléctrico. Gracias a su alta rigidez y su precisión mecánica, pueden aflojarse obturaciones de fuerte adherencia y pueden montarse rodamientos a presión sin que se dañen componentes sensibles. Fuerzas de prensado de hasta 10.000 newtons permiten llevar a cabo incluso operaciones de reparación exigentes. Por tanto, la Schaeffler E-Axle Repair Tool hace que la movilidad eléctrica sea más sostenible, rentable y reparable.

Una ventaja clave de la solución es la conservación de recursos: El reacondicionamiento de motores eléctricos puede reducir notablemente la huella de carbono comparado con la solución de serie, por lo que esta opción innovadora aporta una contribución concreta a la protección ambiental y la economía circular.

"No entendemos la sostenibilidad como un elemento añadido, sino como una parte integral de los modelos de negocio preparados para el futuro. La E-Axle Repair Tool representa nuestra ambición de combinar la innovación tecnológica con ventajas ambientales medibles y un claro valor económico, y refuerza la capacidad de reparación, la economía circular y la viabilidad a largo plazo de la e-movilidad", dijo Jens Schüler, CEO Vehicle Lifetime Solutions de Schaeffler AG.

Como parte del portafolio de Vehicle Lifetime Solutions de Schaeffler, la herramienta E-Axle Repair Tool respalda un modelo de negocio de posventa centrado en la reparación y que combina la economía circular y la viabilidad económica.

Además, la Schaeffler E-Axle Repair Tool abre nuevas oportunidades de negocio para los talleres de reparaciones en el creciente mercado de la movilidad eléctrica. Permite a los talleres especializarse en la reparación de motores eléctricos, al tiempo que ofrece a los propietarios de vehículos una alternativa rentable frente a la sustitución completa.

Con vistas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que abordan desafíos globales clave en los ámbitos ecológico, social y de gobernanza, la herramienta Schaeffler E-Axle Repair Tool presta especial atención a los ODS 8, 9, 12 y 13: trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; producción y consumo responsables, y acción por el clima. Así, Schaeffler refuerza su compromiso para combinar la innovación tecnológica con beneficios ecológicos medibles.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el 19 de mayo de 2026 en Fráncfort del Meno, en el marco del 20.º simposio internacional MTZ sobre los accionamientos del futuro "Accionamientos eléctricos y sistemas energéticos".

