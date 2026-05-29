Dorsia recibe el galardón Mejor Servicio del Año® en medicina estética

Clinica Dorsia suma un nuevo reconocimiento por la experiencia de sus pacientes y comparte protagonismo con Clínicas Origen, distinguida en Psicología y Coaching.

Dorsia ha sido reconocida en la última edición de los premios Mejor Servicio del Año® dentro de la categoría de Clínicas de Medicina Estética. El galardón sitúa la experiencia del paciente como uno de los elementos centrales en la valoración de la marca, en un sector donde el trato, el seguimiento y la confianza tienen un peso decisivo durante todo el proceso.

En la misma edición, Clínicas Origen, marca perteneciente al mismo grupo, también ha sido premiada en la categoría de Clínicas de Psicología y Coaching, incorporada por primera vez al certamen. La coincidencia de ambos reconocimientos refuerza una línea común de trabajo vinculada al cuidado personal desde una perspectiva amplia, donde la dimensión estética y la emocional se entienden como partes complementarias del bienestar.

Los premios Mejor Servicio del Año® distinguen a compañías de distintos sectores a partir de la opinión directa de sus propios usuarios, tanto en espacios físicos como online. En el caso de Clinica Dorsia, la valoración recibida pone el acento en aspectos como la atención, el acompañamiento durante el tratamiento y la experiencia global que vive el paciente en cada centro.

Dorsia refuerza la experiencia del paciente como eje de su atención

Durante la entrega del premio, José Sánchez, Chief Executive Officer de Dorsia y Clínicas Origen, agradeció el respaldo recibido por parte de los pacientes y destacó el papel de los equipos que trabajan en las clínicas. En su intervención, relacionó este reconocimiento con la confianza depositada por quienes han elegido ambas marcas y con la labor diaria de los profesionales que sostienen la atención en cada centro.

Ese componente resulta especialmente relevante en medicina estética, un ámbito en el que la percepción del servicio se construye desde distintos momentos. La primera consulta, el seguimiento posterior, el trato recibido y la continuidad del acompañamiento influyen en la forma en que cada paciente valora su experiencia. En ese sentido, el premio recibido por Dorsia también refleja la importancia de una atención mantenida a lo largo de todo el recorrido.

En el mismo acto, Fadela Hamza, directora de Marketing de Dorsia y Clínicas Origen, explicó la relación entre ambas marcas a partir de una visión compartida del cuidado integral. Según trasladó, Dorsia nació con el propósito de acercar la medicina estética y contribuir a mejorar la vida de los pacientes, mientras que Origen surgió después para ampliar ese enfoque hacia el plano emocional y psicológico.

Esa conexión permite entender ambos reconocimientos dentro de una misma lógica de atención. Por un lado, Dorsia trabaja sobre la medicina estética, la cirugía estética y los tratamientos vinculados a la imagen personal. Por otro, Clínicas Origen amplía la propuesta hacia el bienestar psicológico y emocional. La suma de ambos enfoques responde a una idea de cuidado más completa, adaptada a necesidades diferentes pero relacionadas entre sí.

La valoración de los pacientes también está vinculada al trabajo cotidiano de los profesionales que intervienen en cada proceso. Sobre este punto se detuvo María Jiménez, directora comercial de Dorsia y Clínicas Origen, al destacar la aportación de psicólogos, nutricionistas, médicos y equipos de apoyo en la experiencia final de quienes acuden a los centros.

Para Dorsia, el galardón refuerza un modelo de atención apoyado en la calidad profesional, la innovación y el seguimiento al paciente. A su vez, el premio obtenido por Clínicas Origen en una categoría incorporada por primera vez al certamen subraya el peso creciente de una visión integral del bienestar dentro del ámbito de la salud.

Clinica Dorsia mantiene una posición consolidada en medicina estética

Clinica Dorsia inició su actividad en 2002 con una propuesta orientada a adaptar cada tratamiento a las necesidades reales de sus pacientes. Más de dos décadas después, la marca cuenta con más de 150 clínicas en España y Portugal y mantiene una posición consolidada en medicina y cirugía estética.

En la trayectoria de Clinicas Dorsia destacan áreas como la pérdida de peso, la eliminación de grasa localizada mediante cirugía Lipo HD, los tratamientos no quirúrgicos, la medicina regenerativa y el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas propias.