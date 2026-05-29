​La nueva seguridad de las máquinas: ciberseguridad e inteligencia artificial entran en el marcado CE

Durante años, cuando una empresa hablaba de seguridad en maquinaria industrial, la conversación giraba principalmente en torno a resguardos, paradas de emergencia, sistemas de mando, riesgos mecánicos, manuales, señalización y documentación técnica.

Todo eso sigue siendo fundamental. Pero ya no es suficiente.

La industria está cambiando. Cada vez más máquinas incorporan software, sensores, conectividad, acceso remoto, mantenimiento predictivo o sistemas basados en inteligencia artificial. Esto abre nuevas posibilidades para la productividad, pero también introduce riesgos que antes no estaban tan presentes en la evaluación de seguridad de una máquina. Por eso, el marcado CE de maquinaria empieza a requerir una mirada más amplia, capaz de conectar seguridad física, documentación técnica, software, ciberseguridad y trazabilidad.

Una máquina conectada puede depender de actualizaciones de software. Una célula robotizada puede incorporar sistemas digitales de supervisión. Una línea automatizada puede comunicarse con otros equipos o con plataformas externas.

Y aquí aparece una idea clave: si un fallo digital puede afectar al comportamiento de una máquina, la ciberseguridad empieza a formar parte de la seguridad industrial.

En este contexto, el nuevo marco normativo europeo obliga a mirar la maquinaria desde una perspectiva más amplia. La seguridad de una máquina ya no puede entenderse solo desde el plano físico. También debe tener en cuenta software, conectividad, datos, accesos digitales e inteligencia artificial.

De la seguridad mecánica a la seguridad digital

La seguridad de las máquinas industriales ha estado tradicionalmente asociada a riesgos como atrapamientos, cortes, aplastamientos, proyecciones, contactos eléctricos o accesos a zonas peligrosas.

Estos riesgos no desaparecen. Siguen siendo la base de cualquier análisis serio de seguridad.

La diferencia es que, en una máquina moderna, un problema digital también puede tener consecuencias físicas. Un acceso no autorizado, una modificación de parámetros, una actualización mal gestionada o una alteración del software de control pueden afectar al comportamiento de la máquina.

Por ejemplo, si una máquina conectada permite acceso remoto para mantenimiento, la empresa debe preguntarse: ● Quién puede acceder. ● Cómo se controla ese acceso. ● Qué parámetros pueden modificarse. ● Cómo se registran los cambios. ● Qué ocurre si se produce una intervención no autorizada.

La ciberseguridad deja de ser solo una cuestión del departamento informático. En maquinaria conectada, también puede afectar al diseño, al uso, al mantenimiento, a la documentación y a la seguridad del producto.

Este cambio es especialmente relevante para fabricantes de maquinaria, integradores, empresas industriales, responsables de calidad, equipos de ingeniería y responsables de prevención. El reto no está solo en diseñar máquinas más avanzadas, sino en poder demostrar que los riesgos asociados a esa digitalización han sido identificados, evaluados y documentados.

El Reglamento de Máquinas y el horizonte de 2027

El Reglamento (UE) 2023/1230 relativo a las máquinas sustituirá al marco anterior y será aplicable de forma general a partir de enero de 2027. Su llegada supone una actualización importante porque incorpora con más claridad el impacto de las nuevas tecnologías en la seguridad de las máquinas.

Este cambio no debe interpretarse como un simple ajuste formal. Para muchas empresas puede implicar revisar expedientes técnicos, análisis de riesgos, sistemas de mando, software con funciones de seguridad, documentación de actualizaciones, conectividad y medidas frente a accesos no autorizados.

El punto crítico está en la evidencia.

No bastará con afirmar que una máquina es segura. Habrá que poder justificar qué riesgos se han considerado, qué medidas se han aplicado y cómo se ha documentado la seguridad del sistema en su conjunto.

En este escenario, contar con una revisión técnica del marcado CE de maquinaria puede ayudar a las empresas a identificar qué requisitos aplican, qué documentación deben revisar y qué aspectos pueden necesitar una actualización antes de la comercialización, puesta en servicio o modificación de una máquina.

Ciberseguridad: cuando un acceso digital puede convertirse en un riesgo físico

La ciberseguridad industrial ya no puede verse como un asunto separado de la maquinaria. En equipos conectados, un fallo digital puede modificar parámetros, alterar funciones, bloquear sistemas, afectar al mantenimiento o comprometer la respuesta de una máquina ante determinadas situaciones.

Pensemos en una línea automatizada con acceso remoto. Si no se controla correctamente quién puede acceder o modificar parámetros, una intervención externa o una configuración incorrecta puede generar un riesgo para operarios, producción o mantenimiento.

También puede ocurrir en sistemas de supervisión, sensores conectados, plataformas de mantenimiento predictivo o máquinas que intercambian datos con otros equipos.

Por eso, las empresas deben empezar a plantearse preguntas como: ● ¿La máquina incorpora conectividad? ● ¿Hay acceso remoto? ● ¿Qué software interviene en funciones relevantes? ● ¿Se registran los cambios? ● ¿Existen medidas frente a accesos no autorizados? ● ¿La documentación técnica describe estos aspectos?

El Cyber Resilience Act, o Reglamento de Ciberresiliencia, establece requisitos horizontales de ciberseguridad para productos con elementos digitales y será aplicable de forma general desde diciembre de 2027, con algunas obligaciones previas.

Para la industria, esto confirma una tendencia clara: la ciberseguridad empieza a formar parte de la conformidad del producto.

Inteligencia artificial en máquinas: oportunidad y responsabilidad

La inteligencia artificial también empieza a formar parte del debate industrial.

No toda IA utilizada en una empresa tendrá el mismo impacto normativo. No es lo mismo usar IA para analizar datos de producción que integrarla en una función que influye en el comportamiento de una máquina o en una decisión relacionada con la seguridad.

Una IA que optimiza procesos puede aportar valor operativo. Pero una IA que interviene en detección de riesgos, ajustes automáticos, mantenimiento predictivo crítico o funciones de seguridad plantea preguntas adicionales: ● ¿Qué datos utiliza? ● ¿Cómo se valida su comportamiento? ● ¿Qué supervisión humana existe? ● ¿Qué ocurre si falla? ● ¿Puede modificar una función relevante para la seguridad? ● ¿Cómo se documentan sus decisiones o resultados?

El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial establece un marco basado en niveles de riesgo. Además, las guías recientes sobre clasificación de sistemas de alto riesgo ponen el foco en sistemas de IA que pueden funcionar como productos o componentes de seguridad dentro de legislación sectorial, incluyendo maquinaria industrial.

Esto no significa que la IA deba verse como un freno a la innovación. Significa que debe integrarse con criterio técnico, trazabilidad, supervisión y documentación.

Qué deberían revisar las empresas industriales

Ante este escenario, las empresas no deberían esperar a 2027 para empezar a revisar sus máquinas, desarrollos o proyectos de integración.

La adaptación normativa requiere tiempo, especialmente cuando afecta al diseño, al software, a la documentación y a la forma de justificar la conformidad.

El primer paso es identificar qué máquinas incorporan software relevante, conectividad, acceso remoto, funciones automatizadas o IA que pueda afectar a la seguridad. Después, conviene revisar si el análisis de riesgos contempla amenazas digitales, modificaciones no autorizadas, actualizaciones, fallos de comunicación o alteraciones de parámetros.

También es importante comprobar si la documentación técnica refleja realmente el comportamiento de la máquina. En muchos casos, los expedientes técnicos tradicionales no describen con suficiente detalle los sistemas digitales, la arquitectura de control, las actualizaciones de software o las medidas de ciberseguridad implantadas.

Otro aspecto clave es la trazabilidad. Si una máquina cambia mediante actualizaciones, ajustes o nuevas integraciones, la empresa debe poder demostrar: ● Qué se ha modificado. ● Quién lo ha autorizado. ● Qué impacto tiene sobre la seguridad. ● Si la documentación sigue siendo válida.

Por eso, el marcado CE de máquinas debe abordarse cada vez más como un proceso integral, no como una revisión aislada de documentos.

Un cambio que afecta a fabricantes, integradores y usuarios industriales

El impacto no se limita a los fabricantes de maquinaria.

También afecta a integradores que combinan equipos en líneas automatizadas, empresas que modifican máquinas existentes, importadores que introducen maquinaria en el mercado europeo y usuarios industriales que incorporan equipos conectados a sus procesos productivos.

Una máquina puede haber sido segura en su configuración original, pero dejar de estar correctamente documentada si se modifica, se integra con otros equipos o se conecta a nuevos sistemas.

Del mismo modo, una línea de producción puede generar riesgos que no existían en cada máquina por separado.

La convergencia entre seguridad física, software, conectividad e inteligencia artificial obliga a revisar la maquinaria con una mirada más amplia. Ya no se trata solo de comprobar si existe un resguardo o una parada de emergencia, sino de entender cómo funciona el sistema completo y qué evidencias documentales existen para justificar su seguridad.

Prepararse antes de que la normativa sea obligatoria

La actualización normativa en maquinaria no debe verse como una carga aislada. También puede ser una oportunidad para mejorar la seguridad, la documentación y la confianza en los equipos industriales.

Las empresas que empiecen antes podrán revisar sus expedientes con más margen, detectar carencias, adaptar procesos internos y evitar decisiones precipitadas cuando se acerquen las fechas de aplicación.

La clave está en anticiparse.

Si una máquina incorpora software, conectividad, acceso remoto, funciones de seguridad o inteligencia artificial, conviene revisar desde ahora si la documentación, el análisis de riesgos y las medidas de seguridad están alineadas con el nuevo escenario regulatorio.

La industria avanza hacia máquinas más inteligentes y conectadas. La normativa, poco a poco, está haciendo lo mismo.

Y en ese punto, la seguridad ya no será solo mecánica: también será digital, documental y trazable.