El aumento de las bajas por salud mental preocupa a empresas y trabajadores en España

Las bajas laborales relacionadas con problemas de salud mental continúan creciendo en España. Situaciones como la ansiedad, el estrés crónico o la depresión se han convertido en una de las principales causas de incapacidad temporal, afectando tanto a trabajadores como a empresas de todos los sectores.





Especialistas en salud laboral y profesionales del ámbito jurídico coinciden en que el incremento de este tipo de bajas refleja una mayor concienciación social sobre los problemas psicológicos y la necesidad de abordarlos adecuadamente.





La salud mental gana peso en el entorno laboral





Durante los últimos años, factores como la presión laboral, la incertidumbre económica o la dificultad para conciliar la vida personal y profesional han incrementado los problemas relacionados con la salud mental.





En muchos casos, los trabajadores desconocen aspectos importantes relacionados con sus derechos durante este proceso, especialmente sobre cuánto dura una baja por depresión y cuáles son los límites establecidos por la normativa vigente.





Un proceso que depende de múltiples factores





La duración de una baja laboral por depresión no es igual en todos los casos. Aspectos como la gravedad del diagnóstico, la evolución del tratamiento o el seguimiento médico pueden influir considerablemente en el tiempo de recuperación.





Además, existen diferencias entre los procesos gestionados por la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras o las posibles revisiones médicas realizadas durante la incapacidad temporal.





El impacto económico y laboral





El aumento de bajas relacionadas con salud mental también ha generado preocupación en el ámbito empresarial. Algunas compañías han comenzado a reforzar programas internos de bienestar psicológico y prevención de riesgos psicosociales para reducir situaciones de estrés prolongado.





En este contexto, cada vez más personas buscan información y asesoramiento en Dable Abogados, un despacho de abogados en Santander para resolver dudas relacionadas con incapacidades temporales, derechos laborales o posibles conflictos derivados de bajas médicas prolongadas.





La importancia del acompañamiento profesional





Los expertos recuerdan que cada caso debe analizarse de manera individual y que resulta fundamental contar con seguimiento médico adecuado durante todo el proceso.





Además, disponer de información clara sobre derechos laborales, prestaciones y plazos ayuda a reducir la incertidumbre que suele acompañar este tipo de situaciones.