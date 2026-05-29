M Renting impulsa soluciones de movilidad flexible para particulares y empresas
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El tejido empresarial y los profesionales por cuenta propia en España se enfrentan a un escenario económico que exige la máxima optimización de sus recursos. Ante este panorama, M Renting ha posicionado sus servicios de automoción como la alternativa más eficiente para acceder al renting de coches sin comprometer la liquidez. La adquisición de vehículos en propiedad ha dejado de ser la opción prioritaria para un sector que busca, por encima de todo, previsibilidad y ahorro en sus desplazamientos diarios.
Previsibilidad económica frente a la compra tradicional
La clave de este modelo radica en la estructura de costes que ofrece la compañía. Al agrupar en una única cuota mensual fija todos los gastos asociados al vehículo —desde el seguro a todo riesgo y el mantenimiento integral hasta el cambio de neumáticos o las averías—, los profesionales eliminan cualquier tipo de imprevisto financiero. Esta planificación permite desviar el capital hacia el núcleo de la actividad laboral, evitando los grandes desembolsos iniciales que requiere la compra convencional.
Un alivio impositivo para los profesionales por cuenta propia
Más allá del control del gasto, el factor fiscal inclina definitivamente la balanza a favor de esta modalidad. El renting de coches permite a los autónomos y empresas deducir hasta el 100% de la cuota mensual en el Impuesto sobre Sociedades o en el IRPF, siempre que se demuestre que el vehículo está vinculado a la actividad económica. Asimismo, el IVA de la factura es deducible en un 50% de forma general, alcanzando la totalidad del impuesto en aquellos casos donde el uso comercial sea exclusivo.
Flexibilidad operativa y renovación de flotas
La volatilidad del mercado actual exige respuestas inmediatas. Por ello, la flexibilidad en los contratos se ha convertido en el pilar fundamental para adaptar el kilometraje y las condiciones a la realidad cambiante de cada negocio. Este sistema evita los riesgos derivados de la devaluación del activo y la obsolescencia tecnológica. Al finalizar el periodo contratado, el conductor simplemente sustituye el coche por un modelo más eficiente, ganando en competitividad sin asumir cargas financieras a largo plazo.
Con esta línea, la compañía busca consolidarse como una opción práctica para pymes españolas que quieren modernizar el fichaje digital, entender mejor el coste del control horario y adaptar la herramienta a su operativa diaria.
Lo que comienza como un pequeño descuido termina convirtiéndose en una urgencia inmediata donde el tiempo, el precio y la rapidez importan más que nunca.
A ello se suma el trabajo de cada técnico de frigoríficos en Tenerife, preparado para intervenir directamente en el domicilio sin necesidad de trasladar los equipos a taller en la mayoría de los casos.