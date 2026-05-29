M Renting impulsa soluciones de movilidad flexible para particulares y empresas

El tejido empresarial y los profesionales por cuenta propia en España se enfrentan a un escenario económico que exige la máxima optimización de sus recursos. Ante este panorama, M Renting ha posicionado sus servicios de automoción como la alternativa más eficiente para acceder al renting de coches sin comprometer la liquidez. La adquisición de vehículos en propiedad ha dejado de ser la opción prioritaria para un sector que busca, por encima de todo, previsibilidad y ahorro en sus desplazamientos diarios.

Previsibilidad económica frente a la compra tradicional La clave de este modelo radica en la estructura de costes que ofrece la compañía. Al agrupar en una única cuota mensual fija todos los gastos asociados al vehículo —desde el seguro a todo riesgo y el mantenimiento integral hasta el cambio de neumáticos o las averías—, los profesionales eliminan cualquier tipo de imprevisto financiero. Esta planificación permite desviar el capital hacia el núcleo de la actividad laboral, evitando los grandes desembolsos iniciales que requiere la compra convencional.

Un alivio impositivo para los profesionales por cuenta propia Más allá del control del gasto, el factor fiscal inclina definitivamente la balanza a favor de esta modalidad. El renting de coches permite a los autónomos y empresas deducir hasta el 100% de la cuota mensual en el Impuesto sobre Sociedades o en el IRPF, siempre que se demuestre que el vehículo está vinculado a la actividad económica. Asimismo, el IVA de la factura es deducible en un 50% de forma general, alcanzando la totalidad del impuesto en aquellos casos donde el uso comercial sea exclusivo.

Flexibilidad operativa y renovación de flotas La volatilidad del mercado actual exige respuestas inmediatas. Por ello, la flexibilidad en los contratos se ha convertido en el pilar fundamental para adaptar el kilometraje y las condiciones a la realidad cambiante de cada negocio. Este sistema evita los riesgos derivados de la devaluación del activo y la obsolescencia tecnológica. Al finalizar el periodo contratado, el conductor simplemente sustituye el coche por un modelo más eficiente, ganando en competitividad sin asumir cargas financieras a largo plazo.

