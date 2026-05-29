Extradiciones, narcotráfico y delitos sexuales: defensa penal de alta complejidad



La defensa penal ha dejado de ser una intervención limitada al juicio. En los procedimientos más complejos, el abogado penalista entra mucho antes: en la detención, en la declaración, en la discusión de medidas cautelares, en la revisión del atestado y, cada vez con más frecuencia, en causas con dimensión internacional.

Eduardo Simó, CEO y Fundador de SIMÓ Abogados Penalistas, dirige un despacho especializado en defensa penal con oficinas en Madrid, Málaga y Murcia, y actuación en procedimientos en toda España.

En esta entrevista analiza cómo ha cambiado la defensa penal, por qué la Costa del Sol tiene un papel relevante en determinados asuntos y qué exige hoy una defensa eficaz en causas de especial gravedad. ¿Ha cambiado mucho la defensa penal en los últimos años? Sí. Antes existía una visión más limitada del abogado penalista. Muchas personas pensaban en él como alguien que preparaba el juicio o presentaba un recurso. Hoy eso es insuficiente.

En los procedimientos importantes, la defensa empieza mucho antes. Puede empezar en una detención, en una entrada y registro, en una llamada urgente de un familiar o en una citación judicial que parece sencilla, pero que puede tener consecuencias relevantes.

Hay causas en las que las primeras horas son decisivas. Una declaración mal planteada, una estrategia improvisada o una falta de reacción ante una medida cautelar pueden condicionar todo el procedimiento. En Derecho Penal, no basta con intervenir: hay que intervenir a tiempo. ¿Qué diferencia a un procedimiento penal complejo de un asunto ordinario? La complejidad no depende solo del delito investigado. Depende también del contexto. Hay procedimientos donde intervienen varias unidades policiales, informes periciales, análisis de teléfonos, cooperación internacional, testigos, prisión provisional o una exposición pública importante.

Cuando todo eso aparece, la defensa penal debe ser muy ordenada. No se puede actuar por intuición. Hay que revisar la causa, entender qué papel atribuye la investigación a cada persona, detectar los puntos débiles del atestado, valorar si las medidas cautelares son proporcionales y construir una estrategia desde el inicio.

Una causa penal compleja exige tres cosas: 1. Rapidez. 2. Técnica. 3. Criterio. SIMÓ Abogados Penalistas tiene oficinas en Madrid, Málaga y Murcia. ¿Por qué es importante esa presencia territorial? Porque el Derecho Penal real no se desarrolla en abstracto. Se desarrolla en juzgados concretos, en territorios concretos y con urgencias muy concretas.

Madrid tiene un peso evidente en procedimientos de especial trascendencia, recursos y causas con dimensión institucional. Málaga es clave por la Costa del Sol y por el volumen de procedimientos complejos vinculados al sur de España. Murcia permite reforzar la actuación en el Mediterráneo y el Levante.

Pero no se trata solo de tener oficinas. Lo importante es poder actuar con rapidez y con una misma forma de entender la defensa penal: cercana al cliente, técnicamente sólida y estratégica desde el primer momento. La Costa del Sol aparece con frecuencia asociada a investigaciones por narcotráfico o criminalidad organizada. ¿Es una realidad jurídica relevante? Sí, pero conviene decirlo con precisión. No se trata de estigmatizar un territorio. Málaga, la Costa del Sol, Cádiz o el Campo de Gibraltar son zonas de enorme importancia económica, social e internacional. Precisamente por esa realidad, también concentran procedimientos penales complejos.

En esa zona se tramitan causas relacionadas con delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, organizaciones criminales y reclamaciones judiciales internacionales. Muchas veces son procedimientos conectados con otros países, con investigaciones largas y con medidas muy intensas, como prisión provisional, intervenciones telefónicas o registros domiciliarios.

Para la defensa penal, eso exige especialización. No es lo mismo defender una causa sencilla que una investigación por tráfico de drogas con varias piezas, varios investigados, informes policiales extensos y posible dimensión internacional. En delitos contra la salud pública, ¿dónde suele estar la clave de la defensa? Cada caso es distinto, pero hay cuestiones que se repiten. Hay que analizar muy bien la atribución concreta de participación. No basta con que una persona aparezca cerca de unos hechos para concluir automáticamente que forma parte de una organización o que conocía toda la operación.

También hay que revisar la cadena de custodia, las entradas y registros, las intervenciones de comunicaciones, los seguimientos policiales, la cantidad intervenida, la pureza de la sustancia, la existencia real de estructura organizada y el papel que se atribuye a cada investigado.

En estos procedimientos, los matices importan mucho. Una diferencia en el grado de participación, en la prueba disponible o en la calificación jurídica puede tener consecuencias enormes. ¿Y en extradiciones? ¿Qué suele desconocer la gente? Se suele pensar que una extradición es un trámite casi automático, y no lo es. Es un procedimiento con reglas propias, plazos breves y consecuencias muy serias.

La defensa debe estudiar si se cumplen los requisitos legales, si existe doble incriminación, si la reclamación es proporcional, si hay riesgo de vulneración de derechos fundamentales, si el país reclamante ofrece garantías suficientes y si existen causas abiertas en España que puedan afectar a la entrega.

En las órdenes europeas de detención y entrega ocurre algo similar. La cooperación judicial es intensa, pero eso no significa que desaparezcan las garantías. La persona reclamada tiene derecho a una defensa efectiva y a que se analicen las circunstancias concretas de su caso. Los delitos sexuales son especialmente sensibles. ¿Cómo debe actuar la defensa en estos procedimientos? Con mucho rigor y con mucha prudencia. Son procedimientos delicados, con una enorme carga personal para todas las partes. Hay que evitar dos errores: banalizar la gravedad de estos delitos o considerar que una acusación, por sí sola, sustituye a la prueba.

La defensa penal en delitos sexuales debe ser técnica, respetuosa y firme. Hay que analizar la declaración, la prueba periférica, los mensajes, los informes médicos o psicológicos, las posibles contradicciones relevantes y el contexto completo de los hechos.

La presunción de inocencia no es una frase hecha. Es una garantía constitucional. Defenderla no significa atacar a nadie; significa exigir que una condena se base en prueba suficiente y valorada con todas las garantías. ¿Qué debe buscar una persona cuando necesita un abogado penalista? Debe buscar especialización real. No todos los abogados hacen Penal, y dentro del Penal no todos trabajan con procedimientos complejos.

Yo recomendaría fijarse en varias cuestiones: 1. Que el abogado intervenga desde el primer momento. 2. Que explique con claridad los riesgos reales. 3. Que no prometa resultados imposibles. 4. Que tenga experiencia en el tipo de procedimiento concreto. 5. Que sepa diseñar una estrategia, no solo presentar escritos. 6. Que sea accesible en los momentos urgentes. 7. Que trate el asunto con discreción y seriedad.

En Derecho Penal, la confianza es importante, pero la confianza sin técnica no basta. ¿Cuál es la idea central con la que debería quedarse alguien que afronta una causa penal grave? Que no debe esperar. En una causa penal grave, el tiempo cuenta desde el primer minuto. La defensa debe empezar antes de que el procedimiento avance sin control.

Un buen penalista no está para generar falsas expectativas. Está para proteger derechos, analizar riesgos, discutir pruebas, recurrir decisiones injustificadas y acompañar al cliente en uno de los momentos más difíciles de su vida.

En SIMÓ Abogados Penalistas entendemos la defensa penal desde esa perspectiva: especialización, estrategia y actuación inmediata. Porque cuando está en juego la libertad, la reputación o el futuro de una persona, la improvisación no es una opción.