Madrid se apunta otro tanto: en septiembre de este año, acogerá esta importante competición internacional de automovilismo

Aunque los deportes de pelota (fútbol, tenis y baloncesto) son los que, según Statista, más pasiones levantan en España, el mundo del motor tampoco se queda atrás. Casi una tercera parte de la afición está rendida a sus pies, con nombres como Fernando Alonso o Marc Márquez entre los ganadores del Campeonato Mundial de Fórmula 1® y del Campeonato Mundial de MotoGP™, respectivamente.



En esta ocasión, nos centraremos en el automovilismo, el deporte que se practica con coches que corren a la velocidad de la luz y cuyas carreras le hacen perder al piloto hasta 4 kilos de peso. Enseguida revelamos por qué este año los forofos españoles de los deportes de motor deberían estar más atentos que nunca a las pistas.

Fórmula 1 aterriza aquí por primera vez en su vida

Nunca antes en la historia, en los más de setenta años que se lleva celebrando, la competición por excelencia del automovilismo se había disputado en la capital del país. La plataforma Global-Tickets se ha hecho eco del evento. En su página web, ya es posible comprar entradas F1 Madrid, tanto para un día como para los tres que dura el evento.

Del 11 al 13 de septiembre de 2026 (viernes, sábado y domingo), tendrá lugar la competición en el IFEMA de Madrid, un recinto ferial con 200.000 m2. Esta competición despliega toda su adrenalina en la capital como parte del acuerdo, sellado con un buen apretón de manos, entre Bruno Michel, CEO de los campeonatos de F2 y F3, y José Vicente de los Mozos, máximo responsable de IFEMA MADRID.

Asientos inmejorables que se agotan por horas

El año pasado, se hizo público el plan de IFEMA MADRID para albergar semejante competición: instalar un circuito de más de 5 km con autobuses lanzadera para los aficionados, gradas preparadas para albergar a casi 130.000 espectadores y unas 5.000 plazas para que los espectadores aparquen sus vehículos cómodamente en las inmediaciones.

A pesar de la anticipación con que se pueden adquirir tickets, algunas entradas para la Fórmula 1 en Madrid ya se han agotado en Global-Tickets. La plataforma ofrece entradas de pie y entradas con asiento.

El número de tickets no hace más que mermar. Entre otras, las tribunas 13, 6 y 2A se han quedado desprovistas de entradas. El coste varía en función de las prestaciones que ofrece cada ticket. La tribuna 1, que tiene el precio más elevado, garantiza una vista privilegiada de la línea de salida y meta, además de vistas panorámicas del circuito.

Otras tribunas cuyas prestaciones adicionales mejoran la experiencia de ver la Fórmula 1 presencialmente, en vivo y en directo, son: -La tribuna 2, con vistas insuperables de la primera curva de la competición. -La tribuna 7, ubicada en una zona donde es muy posible que se produzcan adelantamientos. -La tribuna 12, con pantalla visible desde el asiento, para disfrutar de la competición con todos los detalles ampliados. -La tribuna 14, con vistas a una de esas curvas que ponen en tensión a la afición cuando sigue la retransmisión desde el sofá de casa.

Estos son los nombres más esperados de F1 en 2026

Carlos Sainz, el piloto que el pasado mes de enero quedó quinto en otra importante competición de automovilismo (el Dakar), tiene en su web un ranking con la posición en la que se sitúa cada piloto de Fórmula 1.

El año pasado, la clasificación cerró con Lando Norris en primer lugar y el piloto belga, Max Verstappen, en segundo puesto. Afortunadamente, España también apareció en este top diez, con Carlos Sainz y Fernando Alonso en novena y décima posición.

Sin embargo, en lo que llevamos de año, los pilotos españoles se han quedado fuera del top ten y, en su lugar, aparecen nombres como Liam Lawson o Pierre Gasly.

También resuenan pilotos italianos y británicos como Andrea Kimi Antonelli (primer puesto) y George Russell (segundo puesto).

¿Qué pilotos han subido en el ranking de 2025 a 2026?

De momento, han mejorado notablemente su posición Antonelli, que ha pasado del séptimo lugar a encabezar la lista; George Russell, que ha dejado atrás su cuarto puesto en 2025 por el segundo podio, y Charles Leclerc, que ha cambiado su quinta posición por un tercer puesto. Por su parte, Lando Norris ha dado un pequeño bajón, pasando de ocupar la primera posición a encontrarse en la cuarta.

Conseguir entradas oficiales sin riesgo de timo

Independientemente de cuál sea el resultado final, pues aún queda mucho por delante y las tornas pueden cambiar, las ventajas de comprar entradas con Global-Tickets convertirán la competición en una experiencia memorable para los aficionados.

La plataforma se compromete a vender asientos consecutivos, para que los familiares y los amigos estén siempre juntos, unos al lado de otros; a reservar y numerar las localidades; a enviar las entradas por correo electrónico, lo que ahorra tiempo de espera en colas interminables, y a poner a disposición de todo forofo un tipo de reserva (Flexitickets) que permite cancelar la reserva con reembolso completo hasta 48 horas después.

Con respecto a esto último, conviene matizar que Flexitickets también ofrece ventajas para quien supera el plazo de 48 horas. En este otro caso, además de cancelar el pedido, la compañía le proporciona al cliente un vale para invertir, por ejemplo, en otras entradas o en experiencias VIP personalizadas.