Ecuador lidera en precisión técnica de correo electrónico, pero el 75% de sus organizaciones siguen expuestas al phishing

El ecosistema digital ecuatoriano enfrenta una contradicción que debería preocupar a los responsables de TI y a los líderes empresariales: el país ha construido una base técnica de correo electrónico excepcionalmente sólida, pero la gran mayoría de sus organizaciones no ha dado el paso crítico hacia una protección activa.

Así lo revela el Informe de Adopción de DMARC y MTA-STS en Ecuador 2026, un análisis exhaustivo que evalúa la postura de seguridad de los sectores clave del país. Las conclusiones pintan un panorama de una ‘brecha de cumplimiento’ que, en el contexto de ciberataques con inteligencia artificial, tiene consecuencias financieras directas.

En 2026, las organizaciones ecuatorianas enfrentan un promedio de 2.640 ataques semanales. Con las tasas de éxito del phishing impulsado por IA aumentando drásticamente, la brecha entre tener registros de seguridad y realmente ejecutarlos nunca ha tenido un costo más alto.

¿Qué dicen las cifras?

El informe revela una paradoja sorprendente a nivel nacional: -Corrección de SPF: 96,1% — Una base técnica sólida que demuestra disciplina entre los administradores de TI ecuatorianos. -Adopción de DMARC ‘reject’: 24,9% — Solo 1 de cada 4 dominios bloquea activamente correos fraudulentos. El 23,2% ni siquiera tiene registro DMARC. -Adopción de MTA-STS: 1,4% — Un punto ciego masivo que deja al 98,6% de los dominios expuestos a la interceptación de tráfico y ataques de ‘downgrade’. -Adopción de DNSSEC: 4,8% — La gran mayoría de dominios ecuatorianos permanecen desprotegidos contra el secuestro de DNS.

Sectores en el punto de mira: ¿quiénes corren más riesgo?

-Financiero: Líder nacional con un 43,7% en política ‘reject’. Sin embargo, el 97,2% de sus dominios carecen de MTA-STS, lo que permite la interceptación en transferencias bancarias. -Salud: El sector más vulnerable, con solo un 4,4% de cumplimiento activo y casi la mitad de los dominios (47,8%) sin ningún registro DMARC. -Gobierno: SPF perfecto (100%), pero el 42,9% de los dominios están estancados en política ‘quarantine’, permitiendo que correos falsificados lleguen a bandejas de entrada durante crisis de desinformación. -Educación y medios: Las universidades presentan solo un 22,5% de cumplimiento activo; los medios tienen una brecha de DMARC del 46,8%, facilitando la propagación de noticias falsas.

El contexto global: ¿se está quedando atrás Ecuador?

Comparado con otras economías importantes, Ecuador califica como un ‘Líder Pasivo’. Aunque su precisión de SPF (96,1%) supera a países como Australia e Italia, su tasa de cumplimiento activo es casi dos veces menor que la de Australia (46,7%). Ecuador es técnicamente preciso, pero estratégicamente dubitativo.

De la monitorización a la protección

La transición desde una política DMARC de monitorización (p=none) hacia una de bloqueo activo (p=reject) no tiene que ser disruptiva. Herramientas como el mapeo DMARC impulsado por IA permiten identificar todos los remitentes legítimos antes de activar el bloqueo, evitando interrupciones. Medidas complementarias como MTA-STS hospedado y DNSSEC cierran las brechas de cifrado e interceptación que el informe identifica como los puntos ciegos más críticos.

Las organizaciones ecuatorianas pueden acceder a una prueba gratuita de 15 días o reservar una demostración en PowerDMARC.

Sobre PowerDMARC PowerDMARC es una plataforma líder en autenticación de correos y protección de dominios que ofrece soluciones integrales de DMARC, SPF, DKIM, BIMI, MTA-STS e inteligencia de amenazas con IA. Protege los ecosistemas de correo de más de 10.000 organizaciones en más de 100 países.