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FácilReformas llega a Tarragona para transformar el sector de las reformas

Emprendedores de Hoy
jueves, 28 de mayo de 2026, 21:06 h (CET)

FácilReformas continúa su expansión nacional con la incorporación de una nueva delegación en Tarragona, reforzando así su presencia en la provincia y acercando su modelo de reforma más transparente, digital y seguro a nuevos clientes.


La nueva delegación, FácilReformas Tarragona, operará a través de su sede digital en facilreformas.es/, desde donde los usuarios podrán iniciar el proceso de reforma de una manera más sencilla, clara y controlada.


Con esta apertura, la marca sigue consolidando un sistema que apuesta por la tecnología, la estandarización y el control operativo como pilares fundamentales para mejorar la experiencia del cliente. Frente al modelo tradicional, FácilReformas permite acceder a presupuestos más ágiles, precios públicos y una mayor trazabilidad durante todo el proceso.


Uno de los grandes objetivos de la compañía es reducir la incertidumbre que muchas personas asocian a una reforma. Para ello, FácilReformas trabaja con una metodología basada en la transparencia, la organización y la seguridad, ofreciendo al cliente una forma más profesional de reformar su vivienda, local o espacio de trabajo.


Además, la compañía cuenta con un sistema de control certificado bajo la normativa internacional ISO 9001, reforzando su compromiso con la calidad, la mejora continua y la profesionalización del sector.


La expansión de FácilReformas también aporta valor a profesionales y proveedores. La marca trabaja con una red de casi 800 proveedores, dentro de un modelo que destaca por su eficiencia, su control administrativo y su compromiso con los pagos ágiles, habiendo alcanzado datos como el 0% morosidad y tiempos medios de pago reducidos hasta 1,3 días.


Con la llegada de FácilReformas a Tarragona, la compañía da un nuevo paso en su crecimiento nacional y en su propósito de transformar el sector de las reformas en España.


FácilReformas Tarragona representa una nueva forma de reformar: más fácil, más clara, más segura y más profesional.


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