Cómo potenciar la imagen de marca; Paola Hexel presenta Aesthetic Lab, su nuevo curso online

La imagen de marca se ha convertido en uno de los aspectos más importantes para creativos, emprendedores y profesionales que buscan diferenciarse en un entorno cada vez más visual. En este contexto nace Aesthetic Lab, un curso de estilismo online creado por la interiorista y estilista Paola Hexel, centrado en ayudar a desarrollar una identidad visual coherente y estratégica.

En los últimos meses, búsquedas relacionadas con cómo mejorar la imagen de marca, potenciar la presencia visual en redes sociales o construir una estética profesional han aumentado notablemente, reflejando el interés creciente por el estilismo visual aplicado al posicionamiento de marca.

La importancia de la imagen de marca en el entorno digital La percepción visual juega un papel clave en la comunicación actual. La estética, la coherencia visual y la identidad de marca influyen directamente en la forma en la que un proyecto, negocio o perfil profesional es percibido por el público.

Cada vez más profesionales buscan formación relacionada con cómo mejorar la imagen de marca personal, cómo proyectar una imagen más profesional en redes sociales y cómo atraer clientes a través de la estética visual. Dentro de esta tendencia, el estilismo visual comienza a posicionarse como una herramienta estratégica dentro del branding y la comunicación digital.

Un curso de estilismo online orientado a creativos y marcas personales Aesthetic Lab se presenta como un curso de estilismo visual online enfocado en la construcción de una imagen coherente, reconocible y alineada con la identidad de cada marca.

La formación está orientada especialmente a creadores de contenido, interioristas, diseñadores, fotógrafos, creativos visuales y emprendedores con marca personal.

Según explica Paola Hexel, el objetivo del programa es entender cómo la imagen influye en la percepción y cómo puede utilizarse estratégicamente dentro de un negocio o proyecto creativo.

Qué aborda Aesthetic Lab El curso trabaja diferentes aspectos relacionados con la identidad visual y el estilismo aplicado al entorno digital, entre ellos la definición del estilo visual, la imagen de marca en redes sociales, la creación de una estética coherente, la percepción visual y el posicionamiento, así como la diferenciación estética dentro de mercados saturados.

El enfoque combina creatividad, branding y estilismo visual con aplicación práctica.

Aesthetic Lab también llega en formato podcast Como parte de la expansión del proyecto, Paola Hexel ha lanzado además el podcast Aesthetic Lab, disponible en plataformas digitales. El espacio abordará temas relacionados con estilismo visual, branding, creatividad, percepción estética, imagen de marca y tendencias visuales.

El podcast nace como un punto de encuentro para creativos y profesionales interesados en la estética como herramienta de comunicación y posicionamiento.

Trayectoria de Paola Hexel Paola Hexel cuenta con una trayectoria consolidada en el mundo del interiorismo y el estilismo visual. Ha participado en varias ediciones de Casa Decor y es autora del libro Styling. For Creative People.

Desde S de Studio, desarrolla proyectos de interiorismo, estilismo y formación especializada para profesionales creativos.

Con Aesthetic Lab, ese conocimiento se traslada al formato digital para llegar a perfiles interesados en potenciar su imagen de marca y mejorar su presencia visual.

Un laboratorio creativo centrado en imagen y estrategia Aesthetic Lab se define como un laboratorio creativo orientado al desarrollo de la imagen de marca desde una perspectiva estratégica y estética.

La propuesta combina estilismo visual, identidad y percepción con el objetivo de ayudar a construir marcas personales y proyectos creativos más coherentes, reconocibles y alineados con el entorno visual actual.

