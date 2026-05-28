La nueva colección Lagos de Antarte ya está disponible

Antarte presentó la nueva colección Lagos como el siguiente capítulo en la evolución de la decoración del hogar de moda. Ya sea a través del rigor geométrico o de la suavidad de las formas orgánicas, esta colección es la invitación perfecta para quienes desean un hogar que sea, al mismo tiempo, un refugio de paz y un escenario de elegancia.

Glamour distinto La nueva colección Lagos de Antarte ha sido diseñada para quienes ven el mobiliario como arte. Con un concepto profundamente glamuroso y contemporáneo, las piezas destacan por sus líneas rectas y los materiales seleccionados. El nogal y el roble cobran nueva vida con tonos que resaltan la naturalidad de la madera, contrastando con el atractivo visual y la sofisticación del laminado de mármol.

Convertir el comedor en un espacio que eleve la experiencia de los momentos de convivencia es el objetivo de las mesas de comedor de grandes dimensiones. Los tableros de hasta tres metros se convierten en el centro de todas las miradas. Los detalles marcan la diferencia, como se aprecia en los aparadores y los muebles para TV, con patas esbeltas y «casi invisibles», o en los estantes de estos muebles que, con iluminación LED integrada, crean una atmósfera cinematográfica y acogedora. En cuanto a los muebles tapizados, los sofás modulares, que pueden adoptar la configuración de doble chaise longue, y los nuevos revestimientos con un toque sublime, son formidables para momentos de descanso con una comodidad incomparable. Es la colección ideal para quienes no renuncian a un hogar con «alma» y presencia de diseño.

Armonía «Urban» La nueva colección Lagos también ofrece un enfoque funcional. Las formas minimalistas se suavizan gracias a una volumetría muy lograda, creando un estilo «urban chic» que se adapta a apartamentos modernos o viviendas contemporáneas. Las mesas de centro, las mesas auxiliares y las consolas con patas en forma de estrella son un elemento imprescindible que nunca pasará desapercibido en la sala de estar o en el recibidor.

Además de estas piezas, el lanzamiento de nuevas camas matrimoniales tapizadas refuerza la tendencia «cocooning», el deseo de crear espacios envolventes donde el confort es lo más importante. Las mesitas de noche con iluminación integrada son otro de los atractivos de los muebles de dormitorio y refuerzan la atmósfera de ligereza, con una luz suave y discreta que invita a momentos de lectura.

En las 12 tiendas Antarte repartidas de norte a sur del país, hay equipos de diseñadores de interiores que ofrecen asesoramiento especializado para dar forma a su proyecto de decoración y personalización de sus muebles. Puede optar por la experiencia de visitar una tienda física (todos los días de 10:00 a 20:00) o la tienda en línea en antarte.pt.

