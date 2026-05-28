Emprendedores Musicales; El dinero se mueve al ritmo de la música

Se desvelan las tendencias actuales para la captación de clientes, en las que la música, un elemento presente desde siempre, adquiere un papel protagonista junto con nuevas estrategias para posicionarse en este sector.

Una de las principales preocupaciones de las compañías es garantizar un número creciente de clientes que asegure su futura expansión. En este contexto, se observa desde hace tiempo cómo diversas empresas del ámbito financiero, de la comunicación y otros sectores se acercan al público joven, ofreciendo propuestas vinculadas a sus intereses. Entre ellas destacan el acceso a conciertos y eventos musicales, la preventa de entradas o incluso el patrocinio de espacios dedicados a la celebración de espectáculos.

En este marco destaca la labor de la Asociación Cultural Emprendedores Musicales (www.emprendedoresmusicales.com), una entidad que vio la luz a finales de 2024 y que se ha consolidado como una plataforma de impulso para jóvenes cantantes, grupos y bandas emergentes en España.

En este contexto, se entrevista a su presidenta, Elena Ballesteros Tejado, una joven abogada que compagina con éxito su carrera profesional con su compromiso por apoyar y promover a quienes desean abrirse camino en el mundo de la música.

Elena, ¿cómo ayudáis a los jóvenes o no tan jóvenes, que acuden buscando apoyo en la Asociación?

Gracias por darnos voz y por interesaros por Emprendedores Musicales.

Desde la Asociación ayudamos a los artistas de una manera muy práctica, muy cercana y, sobre todo, muy adaptada a lo que realmente necesitan en cada momento de su carrera. Muchas veces hay talento, hay ilusión y hay un proyecto artístico con muchísimo potencial, pero faltan herramientas, orientación y una estructura que les permita avanzar con seguridad dentro de un sector tan competitivo como el musical.

Precisamente ahí es donde queremos estar. En la Asociación ofrecemos servicios específicos creados para ellos, pensados para impulsar su desarrollo artístico y profesional. Hablamos, por ejemplo, de apoyo en booking, marketing digital, asesoría jurídica, coaching, manejo de redes sociales, servicios que hoy resultan fundamentales para construir una carrera sólida y con proyección.

Nuestro objetivo no es solo acompañarlos, sino darles recursos reales para que puedan crecer. Queremos que cualquier artista que llegue a la Asociación encuentre un espacio donde se le escucha, se le orienta y se le ayuda a dar pasos concretos: desde mejorar su posicionamiento y su visibilidad, hasta afrontar con más preparación decisiones profesionales importantes.

Además, organizamos iniciativas propias para darles visibilidad real. Una de las más destacadas es Talent Cracks, un concurso impulsado por la Asociación del que ya hemos celebrado dos ediciones y que actualmente está en su tercera convocatoria, “Talent Cracks Primavera 26”. Se trata de un concurso online que está teniendo una gran acogida entre la juventud. Los participantes nos envían sus grabaciones de audio y vídeo, y esas actuaciones se exponen al público en general, que vota libremente según su propio criterio, sin interferencias ni recomendaciones de nadie.

Para nosotros, es una forma muy bonita y muy efectiva de brindarles una ventana para que sean más conocidos y para que también lo sea su música.

En Emprendedores Musicales defendemos una idea muy clara: el talento es imprescindible, pero por sí solo no siempre basta. Hace falta formación, estrategia, apoyo y oportunidades. Y eso es justamente lo que tratamos de aportar: una plataforma que ayude a transformar la pasión por la música en un proyecto serio, profesional y viable.

En definitiva, ayudamos a jóvenes artistas, y también a otros no tan jóvenes, a sentirse respaldados, a desarrollar mejor su potencial y a abrirse camino en el mundo de la música con más confianza, más preparación y más posibilidades reales.

¿Hay que estar asociado para participar en el concurso o contratar un servicio?

+Sí, para participar en el concurso o acceder a los distintos servicios de la Asociación es necesario estar asociado. Pero es importante destacar que asociarse es completamente gratuito y además muy sencillo. El proceso puede hacerse de forma rápida a través de nuestra página web www.emprendedoresmusicales.com, en apenas un par de clics.

Hemos querido que ese primer paso sea fácil y accesible, precisamente para que cualquier artista que tenga interés en darse a conocer, formarse o recibir apoyo pueda unirse a nosotros sin barreras. Nuestra finalidad es estar cerca del talento y facilitar que más personas puedan beneficiarse de todo lo que ofrece la Asociación.

Elena, dinos qué otras cosas o ventajas pueden encontrar en Emprendedores Musicales, los jóvenes o personas que estén interesadas para asociarse.

Emprendedores Musicales quiere ser, ante todo, una gran comunidad unida por un mismo eje: la pasión por la música. Y eso es muy valioso, porque cuando una persona se asocia no solo accede a información musical, servicios o iniciativas concretas, sino que pasa a formar parte de un entorno en el que va a encontrar a otras personas con sus mismas inquietudes, su misma ilusión y, en muchos casos, objetivos muy similares.

Eso permite generar conexiones muy enriquecedoras: colaboraciones musicales, nuevos proyectos, intercambio de experiencias, aprendizaje mutuo e incluso amistades. Muchas veces, en el mundo artístico, rodearse de personas que hablan tu mismo lenguaje y entienden tu camino marca una gran diferencia.

Además, desde la Asociación impulsamos eventos musicales en directo y otros espacios de encuentro en los que la música ocupa un lugar central. Son ocasiones muy especiales para compartir, para darse a conocer, para crear sinergias y para vivir la música no solo como una vocación o una profesión, sino también como un punto de unión entre personas con mucho talento y mucho que aportar.

En definitiva, asociarse a Emprendedores Musicales significa integrarse en una comunidad activa, dinámica y abierta, donde la música conecta, crea oportunidades y genera relaciones muy valiosas.

¿Elena dinos por favor algunos eventos que tengáis ya previstos?

Sí, y además para nosotros es muy importante destacar que ya hemos celebrado nuestro primer evento en directo, con una acogida muy positiva. En él participaron los ganadores de la primera edición de Talent Cracks y fue una experiencia muy especial porque dimos la oportunidad a 10 emprendedores emergentes de cantar en directo, de darse a conocer y de que el público pudiera escuchar su música y conectar con su talento de una forma cercana y real.

En esa misma línea, ya tenemos varios eventos muy ilusionantes previstos en nuestra agenda. El próximo 1 de mayo, la sala Realidad Club de Madrid acogerá un evento muy especial que marcará el inicio de un nuevo ciclo de conciertos impulsado por la Asociación. En esta primera edición contaremos con la participación de Lucía Fernández, Lorena Guzmán y Tristan Simone, tres artistas prometedores que protagonizarán una velada única llena de música en directo.

Además, el 4 de junio celebraremos otro gran evento con motivo de la entrega de premios de Talent Cracks Invierno 2025, en la emblemática sala Club Maravillas de Madrid. Será una cita muy especial, porque actuarán en directo los 10 ganadores de esta edición, lo que supone también una magnífica oportunidad para seguir dando visibilidad a nuevos talentos y acercar su música al público.

Y, junto a todo ello, estamos preparando nuevos proyectos para este verano, con eventos previstos en Barcelona y varias ciudades de Andalucía, dentro de lo que hemos denominado los “Ciclos de Emprendedores Musicales”. Nuestra idea es seguir creando espacios donde los artistas puedan mostrar su talento, conectar con el público y vivir experiencias reales dentro del mundo de la música.

Bueno Elena, todo esto que nos cuentas tiene muy buena pinta, pero vayamos a lo concreto, ¿que cantantes o grupos nos puedes señalar, para que nuestros lectores conozcan, algunos de los participantes en los diferentes concursos que habéis celebrado.

Me resulta difícil señalar solo algunos nombres, porque lo cierto es que en las distintas ediciones del concurso hemos contado con participantes con muchísimo talento y con estilos muy diversos, y precisamente esa variedad es una de las grandes riquezas de Talent Cracks.

Lo más bonito del concurso es que permite descubrir propuestas muy distintas y que cada persona encuentre al artista o grupo con el que más conecta, según sus gustos musicales. Por eso, más que quedarnos solo con unos pocos nombres, yo invitaría a los lectores a entrar en nuestra web y conocer directamente a los participantes, porque ahí pueden ver sus perfiles, escuchar sus propuestas y descubrir de primera mano el enorme nivel que hay.

Al final, en Emprendedores Musicales y en Talent Cracks no queremos decirle al público a quién debe escuchar, sino abrir un espacio para que cada artista tenga visibilidad y para que sea el propio público quien valore, descubra y apoye el talento que más le emocione dentro del estilo que prefiera.

Dicho esto, sí me gustaría destacar a los últimos ganadores del concurso, porque representan muy bien el talento, la ilusión y el nivel artístico que estamos viendo en Talent Cracks. Han sido una magnífica muestra de todo lo que puede surgir cuando se da visibilidad a artistas emergentes y se les ofrece una plataforma real para compartir su música con el público. Para nosotros, cada edición confirma que hay muchísimo talento esperando una oportunidad, y precisamente ese es el espíritu con el que trabajamos desde la Asociación. Han sido los siguientes.

AnderMir. – “SOY EL ANDER”

AnderMir. presentó "Soy el Ander", un rap/trap en el que reflexiona sobre la importancia de mantener la identidad más allá del estilo musical y sobre cómo, como sociedad, solemos juzgar a las personas por las apariencias.

A través del tema se abordan ideas como que el color de piel, la forma de vestir o el país de origen no definen a nadie, y que una imagen impecable tampoco garantiza la calidad humana. Este tema representa quién es como artista y el mensaje que quiere transmitir con su música.

Manu Smiz y Helio FreeAs. – “NOS VEMOS LUEGO?”

El dúo Manu Smiz y Helio FreeAs. presentaron su tema “Nos vemos luego?”, una canción fresca, sincera y llena de matices emocionales.

Con una fusión de estilos que combina lo urbano, lo melódico y lo introspectivo, Manu Smiz y Helio FreeAs. Logran transmitir la vulnerabilidad y la complicidad que habita en las despedidas, transformando la nostalgia en una experiencia musical envolvente y cercana.

Isabel – “Abuelito”

Isabel presentó su canción "Abuelito", llegando al corazón del público. Es una pieza personal y emotiva, creada con el objetivo de transmitir recuerdos, valores y sentimientos a través de la música.

Entre los 10 finalistas se clasificaron artistas increíbles con una gran variedad de géneros:

Khris Erian – “SOY UN NIÑO”.

Con una canción llena de sensibilidad, inocencia y fuerza interior.

Elena Fdez. Barciela – “Las Lágrimas De Estela”

Con una propuesta melancólica que atrapa al público y llega al corazón.

Adéu Arnau – “IGNÍFUGA”

Con una canción íntima y poderosa que combina sensibilidad, emoción y un estilo muy personal.

FTR – “DE YAIZA”

Con una canción con raíces, sentimiento y una identidad muy marcada.

Carolina Zarí – “Sobrenatural”

Con una canción con fuerza, melodías pegadizas y un videoclip enérgico.

Sergio Martínez – “Mil Historias”

Emocionó con una canción que combina sentimiento y fuerza

Paula Monzz – “Never Broken a Heart”

Una canción que combina sensibilidad, madurez emocional y una interpretación cautivadora

Elena, para terminar, una pregunta en relación al principio de este artículo

Se ha dirigido alguna gran empresa a la Asociación, solicitando conocer una o un nuevo cantante, cuya música e imagen sea el motor de una nueva campaña publicitaria de su empresa, entre los jóvenes. Porque una Asociación como la que presides es un granero de futuras estrellas.

Lo cierto es que, por la propia actividad de la Asociación, mantenemos un contacto constante con jóvenes artistas y con proyectos musicales muy interesantes, y eso hace que Emprendedores Musicales sea, efectivamente, un espacio en el que hay muchísimo talento con gran proyección.

A día de hoy, nuestro trabajo está centrado en acompañar, apoyar e impulsar a nuestros asociados, siempre poniendo por delante sus intereses y su desarrollo artístico y profesional. Y, si en algún momento se planteara una oportunidad de ese tipo con una gran empresa o una marca interesada en contar con uno de nuestros artistas para una campaña dirigida al público joven, actuaríamos con la máxima responsabilidad y con un criterio muy claro: velar en primer lugar por la persona artista en cuestión y, al mismo tiempo, por el interés general de la comunidad de asociados.

Nuestra filosofía es muy clara: en Emprendedores Musicales trabajamos con y para los emprendedores musicales. Queremos que cualquier oportunidad que pueda surgir se gestione siempre desde la seriedad, la transparencia y el compromiso con quienes forman parte de este proyecto.

Porque, al final, el verdadero valor de Emprendedores Musicales está precisamente en las personas, en su talento y en el camino que recorremos con ellas.

Más información en: emprendedoresmusicales.com/talent-cracks

