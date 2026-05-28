Faster se alía con el talento emergente para visibilizar los desafíos de las empresas jóvenes del deporte

La firma alicantina Faster, especializada en la fabricación de textil de alto rendimiento para ciclismo y atletismo entre muchos otros deportes, da un paso adelante en su estrategia corporativa con la creación de una plataforma de divulgación orientada al tejido empresarial emergente. A través de este nuevo canal, la compañía busca ofrecer un altavoz real a aquellas propuestas que intentan abrirse camino en un mercado altamente competitivo, uniendo la experiencia de la producción con las ideas más innovadoras de la industria.

Un altavoz para las propuestas emergentes El núcleo de esta acción se centra en conectar el conocimiento técnico acumulado en el desarrollo de prendas deportivas con las necesidades de promoción de las nuevas organizaciones. El auge de las soluciones tecnológicas y los servicios especializados ha transformado la forma en que los atletas consumen y entrenan, un escenario donde las startups juegan un papel crucial para modernizar el mercado actual. Consciente de las barreras iniciales que afrontan estos equipos humanos, la empresa textil ha estructurado un formato que prioriza el análisis profundo y el relato en primera persona de sus fundadores.

Herramientas de comunicación y debate El proyecto se materializará mediante la producción de un podcast especializado dirigido por Abel Medina ceo de Faster en el que se abordarán las tendencias de gestión, las dificultades de financiación y el desarrollo técnico de productos orientados a la actividad física y la salud. Este formato de podcast permitirá a los emprendedores exponer sus modelos de negocio ante una audiencia compuesta por inversores, profesionales y aficionados al deporte. Con estos encuentros digitales, la marca pretende ir más allá de la mera confección de ropa técnica, asumiendo una función activa en la vertebración de un ecosistema que demanda sinergias para asegurar su sostenibilidad económica y su crecimiento a largo plazo.

“El deporte no solo se construye desde la competición, sino también desde las ideas, los proyectos y las personas que están detrás.”

En un contexto donde cada vez más emprendedores apuestan por crear dentro del sector deportivo, iniciativas como esta buscan generar un entorno más colaborativo, donde el crecimiento sea compartido.

Una iniciativa abierta a nuevos proyectos FASTER ya ha comenzado a seleccionar los primeros proyectos que formarán parte de esta serie, aunque la iniciativa permanece abierta a emprendedores que quieran dar visibilidad a sus ideas y formar parte de este ecosistema.

Todos aquellos interesados pueden hacer llegar sus propuestas al siguiente mail de contacto del responsable Abel Medina: abel@fasterwear.com

Para más información sobre el proyecto: www.linkedin.com/in/abelmedinarequena - www.linkedin.com/company/faster-wear/

