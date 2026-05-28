Vanesa Lenti publica 'Yo soy muchos', una invitación a descubrir la dimensión cuántica del ser

''¿Y si no fueras solo quien crees ser? ¿Y si dentro de ti habitaran múltiples versiones, múltiples vidas, múltiples universos?''

Con estas preguntas como punto de partida, Vanesa Lenti irrumpe en el panorama literario con 'Yo soy muchos', una esperada obra que va mucho más allá de los géneros tradicionales para adentrarse en el territorio de la consciencia expandida y la exploración espiritual.

Lejos de plantear una teoría abstracta, la autora comparte experiencias vividas en primera persona: regresiones a otras vidas, viajes astrales, sueños lúcidos y encuentros con seres de distintas dimensiones. Cada capítulo se convierte en una puerta hacia lo invisible, un espejo en el que el lector puede reconocerse y una guía práctica para comenzar su propio viaje interior.

'Yo soy muchos' propone una mirada valiente y profunda hacia la naturaleza cuántica del ser humano. A través de relatos íntimos y reveladores, Vanesa Lenti invita a cuestionar la idea de identidad única y lineal, abriendo la posibilidad de comprender la existencia como un entramado de realidades simultáneas.

La obra está dirigida a lectores interesados en el crecimiento personal, la espiritualidad y la expansión de la consciencia, pero también a quienes sienten la inquietud de explorar nuevas perspectivas sobre la realidad y el sentido de la vida.

En palabras implícitas del libro: «la verdad no es una sola. Cuanto más nos atrevemos a mirar más allá de lo aparente, más cerca estamos de encontrar la nuestra».

Con esta publicación, Vanesa Lenti se posiciona como una voz emergente dentro de la literatura de exploración espiritual contemporánea, ofreciendo una experiencia diferenciadora para quien se atreva a cruzar el umbral.

Ya a la venta en todas las grandes plataformas

La autora

Vanesa nació en Argentina y vivió allí hasta los cinco años. Se formó en Diseño Gráfico en Barcelona y trabajó durante dieciséis años creando belleza con sus manos. Desde su adolescencia, su cuerpo comenzó a enviarle mensajes que no tenían explicación racional, mientras su intuición la guiaba a mirar más allá y más adentro. Comprendió que la única salida era escucharse para sanar. A los veinticuatro años, en Dublín, iniciaría un viaje consciente de no retorno hacia lo invisible. Hoy acompaña a otros a reconectar con su esencia, reconciliarse con su luz y habitar su verdad a través de la sanación cuántica. Su enfoque parte de la idea de que la realidad es mucho más vasta de lo que parece: no somos solo un cuerpo en un mundo tridimensional, sino seres multidimensionales existiendo en una realidad cuántica.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

