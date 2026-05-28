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Murwal revoluciona el audio portátil con sus nuevas Soundglasses; las gafas con sonido integrado que unen

Emprendedores de Hoy
jueves, 28 de mayo de 2026, 20:31 h (CET)

La marca española Murwal lanza sus nuevas Soundglasses, unas gafas con audio incorporado diseñadas para escuchar música y atender llamadas sin necesidad de auriculares.


Murwal, la marca española especializada en productos de sonido y tecnología lifestyle, presenta oficialmente las nuevas Murwal Soundglasses, un innovador producto que combina diseño, comodidad y tecnología en un solo accesorio.


Las nuevas gafas incorporan un sistema de sonido abierto integrado en las patillas, permitiendo escuchar música, podcasts o llamadas sin aislar al usuario del entorno y sin necesidad de utilizar auriculares tradicionales.


Con este lanzamiento, Murwal da un paso más allá en su apuesta por acercar la tecnología al día a día mediante productos funcionales, modernos y accesibles.


Tecnología pensada para el día a día

Las Murwal Soundglasses han sido diseñadas para ofrecer una experiencia cómoda y práctica tanto en exteriores como en el día a día urbano. Gracias a su sistema de audio integrado mediante conexión Bluetooth, el usuario puede disfrutar de sonido inalámbrico mientras mantiene la percepción del entorno, algo especialmente útil para caminar, trabajar, viajar o conducir patinetes y bicicletas.


Entre sus principales características destacan:


Audio inalámbrico integrado en las gafas


Conexión Bluetooth compatible con iOS y Android


Micrófono incorporado para llamadas


Diseño ligero y cómodo


Control táctil integrado


Estética lifestyle disponible en diferentes acabados


La marca apuesta además por un diseño minimalista y versátil, alejándose de la estética tecnológica tradicional y acercándose más al mundo de la moda y los accesorios, que además combinan con cadenas de colores.


Una tendencia en auge

El mercado de los dispositivos “wearables” continúa creciendo a nivel mundial, y las gafas inteligentes con sonido se están convirtiendo en una de las categorías más demandadas entre consumidores que buscan comodidad, conectividad y diseño en un único producto.


Murwal busca democratizar este tipo de tecnología mediante una propuesta accesible y enfocada a un público joven, digital y conectado, no solo en precio, si no también en estilo y diseño.


Murwal, una marca española en crecimiento

Murwal se ha consolidado en los últimos años como una de las marcas españolas emergentes en el sector del sonido y la tecnología lifestyle, gracias al éxito de productos como sus auriculares inalámbricos Globe 2 y Mint 2. La empresa destaca por combinar diseño moderno, experiencia de usuario y una fuerte presencia digital y en redes sociales.


Las nuevas Murwal Soundglasses ya están disponibles a través de la web oficial de la marca.


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