Murwal revoluciona el audio portátil con sus nuevas Soundglasses; las gafas con sonido integrado que unen

La marca española Murwal lanza sus nuevas Soundglasses, unas gafas con audio incorporado diseñadas para escuchar música y atender llamadas sin necesidad de auriculares.

Murwal, la marca española especializada en productos de sonido y tecnología lifestyle, presenta oficialmente las nuevas Murwal Soundglasses, un innovador producto que combina diseño, comodidad y tecnología en un solo accesorio.

Las nuevas gafas incorporan un sistema de sonido abierto integrado en las patillas, permitiendo escuchar música, podcasts o llamadas sin aislar al usuario del entorno y sin necesidad de utilizar auriculares tradicionales.

Con este lanzamiento, Murwal da un paso más allá en su apuesta por acercar la tecnología al día a día mediante productos funcionales, modernos y accesibles.

Tecnología pensada para el día a día Las Murwal Soundglasses han sido diseñadas para ofrecer una experiencia cómoda y práctica tanto en exteriores como en el día a día urbano. Gracias a su sistema de audio integrado mediante conexión Bluetooth, el usuario puede disfrutar de sonido inalámbrico mientras mantiene la percepción del entorno, algo especialmente útil para caminar, trabajar, viajar o conducir patinetes y bicicletas.

Entre sus principales características destacan:

Audio inalámbrico integrado en las gafas

Conexión Bluetooth compatible con iOS y Android

Micrófono incorporado para llamadas

Diseño ligero y cómodo

Control táctil integrado

Estética lifestyle disponible en diferentes acabados

La marca apuesta además por un diseño minimalista y versátil, alejándose de la estética tecnológica tradicional y acercándose más al mundo de la moda y los accesorios, que además combinan con cadenas de colores.

Una tendencia en auge El mercado de los dispositivos “wearables” continúa creciendo a nivel mundial, y las gafas inteligentes con sonido se están convirtiendo en una de las categorías más demandadas entre consumidores que buscan comodidad, conectividad y diseño en un único producto.

Murwal busca democratizar este tipo de tecnología mediante una propuesta accesible y enfocada a un público joven, digital y conectado, no solo en precio, si no también en estilo y diseño.

Murwal, una marca española en crecimiento Murwal se ha consolidado en los últimos años como una de las marcas españolas emergentes en el sector del sonido y la tecnología lifestyle, gracias al éxito de productos como sus auriculares inalámbricos Globe 2 y Mint 2. La empresa destaca por combinar diseño moderno, experiencia de usuario y una fuerte presencia digital y en redes sociales.

Las nuevas Murwal Soundglasses ya están disponibles a través de la web oficial de la marca.

