Ansu Fati inicia oficialmente su carrera musical junto a Music Brokers

El delantero del FC Barcelona, actualmente cedido al AS Monaco, firma con Music Brokers y se convierte en el primer jugador en la historia del club blaugrana en lanzar una carrera musical oficial. Su debut como artista, "Sea Como Sea", se publicará el viernes 19 de junio de 2026 con distribución global a cargo de The Orchard (Sony Music) Music Brokers firma a Ansu Fati en un acuerdo de carrera a largo plazo. La relación se establece desde el inicio del proyecto creativo: Federico Scialabba, cofundador y CEO de Music Brokers, participó en la producción del primer sencillo del artista junto a Gambinoalaprod (Niza) y Adrián Ayerbe (Madrid). Este triángulo de producción entre Niza, Madrid y Nueva York acompaña al artista desde las primeras sesiones de estudio. El máster del sencillo lo firma Fernando Álvarez en 440 Mastering y el arte de portada es de Federico Dell’Albani.

"Para nosotros, abrir el catálogo con Ansu es una decisión natural: el proyecto encaja con lo que el sello hace mejor, que es acompañar carreras de artistas con voz propia que sean disruptivos y aporten un enfoque diferente desde el primer día", explicó Federico Scialabba.

Ansu Fati comenzó a escribir canciones durante el largo periodo de rehabilitación de su lesión de rodilla en 2020. El proyecto tomó forma definitiva tras su llegada al AS Monaco en julio de 2025, cuando empezó a frecuentar el estudio del productor Gambinoalaprod. Ansu declaró recientemente: "Firmar con Music Brokers es darle un nombre formal a algo que llevaba años pasando en privado. Me costó tomar la decisión, pero Federico estuvo en las sesiones y conoce las canciones desde dentro. Como digo siempre: me gusta expresar lo que vivo", explicó Ansu Fati.

"Sea Como Sea" propone una fusión tripartita que refleja la biografía del artista: el Afrobeats de su Bisáu natal, el Reggaeton de la Andalucía donde se crió desde los seis años, y el Amapiano sudafricano que ha redefinido el pulso de la música global durante los últimos años.

Ansu Fati en 2025 al AS Monaco, ha recuperado su mejor versión deportiva al alcanzar 10 goles en Liga en tan solo 965 minutos, solo por detrás de Ousmane Dembélé. Fati inicia ahora, en paralelo a su carrera futbolística, su camino oficial como artista musical.

