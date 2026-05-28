Notting Hill Cultural impulsa un sello de garantía para elevar la calidad editorial en el sector del libro

Irrumpe con fuerza la marca de Notting Hill dedicada a potenciar la garantía de las publicaciones de libros.

La sorprendente apuesta de Notting Hill Cultural ha calado con gran fuerza en el sector del libro. En la actualidad el mercado de publicaciones de libros presenta una saturación palpable. Y en esa expansión sin límites se detecta una falta importante de rigor en el producto que ha de ser adquirido por los lectores, causando el rechazo hacia las publicaciones independientes. En determinadas situaciones el libro no cumple las expectativas mínimas exigibles, causando un efecto dominó que perjudica al sector en general. Cierto es, que para las pequeñas editoriales es muy difícil la subsistencia económica de los proyectos, la labor de corrección de los textos exige la contratación de un profesional que, a veces, es inviable de cubrir en gastos. Ello lleva a publicaciones con defectos, correcciones insuficientes, y aceptación de borradores que no aportan ningún factor novedoso a la literatura actual, pero que dichas editoriales tienen que aceptar por mera necesidad de recursos; en una palabra, para subsistir.

Visibilidad el gran reto, de Notting Hill, ha marcado un antes y un después con la garantía de los libros que representan el proyecto. Las escritoras y escritores, meticulosamente fichados, disponen de publicaciones esmeradas que satisfacen al máximo a los lectores. Novelistas como Belén Magro, Eva Barro, Andrés Pinar, Macu García, Maite Corbacho, José Tovar, Emilia Serrano, Carmelo Fernández, Charo Pastor y Luis Compés, y poetas del nivel de Amelia Serraller, Carlos Begara, Miren Palacios, Enrique Bazako, Margarita Campos, Mercedes Sendra, así como Javier Clavero, experto en crecimiento personal, dan coherencia al objetivo de potenciar el mundo del libro en base al sello de garantía que induzca al lector potencial a confiar a la hora de adquirir la obra.

El resultado del proyecto es óptimo, el buen nombre ha crecido muy rápido y la editorial Notting Hill está muy considerada en la actualidad. Las obras están distribuidas por Maidhisa, y el canal de YouTube de Visibilidad el gran reto, con entrevistas literarias conducidas por personas del nivel y popularidad de Nacho Abad, Olalla García… dan un nivel muy alto de interés. Las obras pueden ser adquiridas en la página web de Visibilidad el gran reto, y las redes sociales están abiertas para la interacción lector-escritor,

