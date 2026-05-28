José Rey Salas convierte la estupidez humana en una delirante tragicomedia en El loco del pijama azul

CÍRCULO ROJO - José Rey Salas publica El loco del pijama azul, una novela tan irreverente como inclasificable en la que el humor negro, la sátira y el absurdo sirven para retratar las miserias humanas desde una mirada tan exagerada como reconocible. Publicada por Editorial Círculo Rojo, la obra sumerge al lector en una comunidad de vecinos aparentemente tranquila donde conviven personajes extravagantes, situaciones delirantes y un misterio que no se resolverá hasta el desenlace final.

El autor comenzó a escribir durante la adolescencia, aunque durante años mantuvo la literatura como un simple entretenimiento. Fue trabajando de recepcionista nocturno en una comunidad de propietarios cuando empezó a escribir “más en serio y todos los días”, aprovechando las largas noches de trabajo para desarrollar historias y personajes. Fruto de esa disciplina nace esta novela, escrita en apenas diez meses.

En El loco del pijama azul, José Rey Salas construye un universo poblado de personajes grotescos y entrañables a partes iguales. El lector se encuentra con vigilantes nocturnos, vecinos obsesivos, matrimonios imposibles y situaciones tan surrealistas como hilarantes. La historia arranca con Bartolomé Bartolomiu, un inquietante personaje que cada noche recorre la urbanización vestido con su ya icónico pijama azul, mientras alrededor suyo se despliega una galería humana marcada por la frustración, el deseo, la locura y la soledad.

Sin embargo, más allá de la trama, el verdadero motor de la novela es el humor. “Mi tema favorito es la estupidez humana, algo infinito e inabarcable”, afirma el escritor, que reconoce sentirse especialmente atraído por “la locura y, en ocasiones, la exageración de lo soez”. Esa mirada satírica atraviesa toda la obra y convierte cada escena en una caricatura feroz de las contradicciones humanas.

José Rey Salas admite además que buena parte de la inspiración nace de personas y situaciones reales. “Está basado en personajes y situaciones que me rodeaban, conocidos o no tan conocidos, pero llevado todo al límite y con exageración”, explica. Precisamente esa mezcla entre realidad y exceso dota a la novela de una personalidad muy marcada, donde lo cotidiano termina derivando constantemente hacia el disparate.

Dirigida a un público adulto y especialmente recomendada para lectores con sentido del humor, la novela promete “situaciones hilarantes, un contexto fácil de entender, ameno y divertido, además de original”. Pero el autor insiste en que tras la comicidad también se esconde un importante componente de misterio: “El lector se va a encontrar un gran misterio que solo se podrá resolver al final de la novela”.

Con un estilo desvergonzado, ágil y profundamente visual, El loco del pijama azul se presenta como una propuesta diferente dentro de la narrativa contemporánea: una tragicomedia humana donde el disparate y la crítica social avanzan de la mano.

SINOPSIS El loco del pijama azul es una obra cargada de humor negro, situaciones surrealistas y una narrativa que se adentra en los matices de lo grotesco y lo hilarante. El autor nos sumerge en una comunidad cerrada y excéntrica, donde cada personaje tiene su propia locura interna, sus secretos y sus ansias de vivir al límite.

La historia está contada desde múltiples perspectivas, lo que permite al lector disfrutar de una rica variedad de voces y experiencias que se entrelazan en un escenario aparentemente tranquilo, pero lleno de caos subyacente.

AUTOR José Rey Salas es un autor polifacético cuyas obras se mueven con habilidad entre la narración, la novela y la poesía. Aunque su producción literaria abarca diversos géneros, destaca especialmente en el relato corto, donde combina una imaginación desbordante, una aguda sensibilidad y un inconfundible sentido del humor.

Su novela más reconocida, Vladimiro y los ángeles exterminadores, y sus más recientes Crónicas bolicheras 2.0 reflejan una voz narrativa marcada por la ironía y una visión crítica, a veces lúdica, del mundo que lo rodea.

Las vivencias y los viajes personales tienden a impregnar sus escritos, aunque siempre moldeadas por lo extraordinario y lo ilusorio. Incluso cuando aborda el misterio, sus historias se desvían con naturalidad hacia lo onírico, lo absurdo o lo emocional, construyendo un universo literario donde la risa, la sorpresa y la reflexión conviven en cada página.

