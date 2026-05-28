Hipoges saca a la venta más de 700 viviendas ubicadas en la costa y en el interior
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Hipoges, servicer líder en Asset Management en el sur de Europa, ha sacado a la venta más de 700 viviendas distribuidas entre distintas comunidades autónomas del interior y zonas costeras de España, con un valor agregado superior a 69 millones de euros. En conjunto, el 70 % de los inmuebles se concentra en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia
"En Hipoges hay gran ilusión por iniciativas como esta, orientadas a incrementar la oferta de vivienda en un momento en el que el acceso a un hogar se ha convertido en una de las principales prioridades para los ciudadanos en España", señala Angel Alcazar, Chief Operating Officer. "Con esta campaña reforzamos el compromiso de facilitar la incorporación de más inmuebles al mercado, conectando la oferta con personas interesadas en adquirir una primera vivienda, una segunda residencia o invertir en el mercado residencial".
La campaña que lanza Hipoges permanecerá disponible hasta el próximo 25 de junio de 2026 y está orientada tanto a quienes buscan una primera vivienda a precios más accesibles fuera de las grandes ciudades, como a compradores interesados en una segunda residencia o a perfiles inversores.
Esta acción pone el foco en la comercialización de inmuebles situados en entornos menos tensionados que los grandes núcleos urbanos, con precios más competitivos y buenas conexiones, lo que los consolida como una alternativa cada vez más atractiva tanto para compradores finales como para perfiles inversores.
Entre las características de las viviendas que salen a la venta, destaca que son inmuebles ubicados tanto en la costa como en el interior de España, sobre todo en localizaciones fuera de las grandes ciudades. Se trata, en líneas generales, de zonas que están despertando un creciente interés por parte de la demanda, con buena conectividad y un alto potencial de revalorización. Los activos están a la venta hasta el 25 de junio y se dirigen a interesados en primera vivienda a precios más asequibles que en las grandes ciudades; a aquellos que buscan una segunda residencia y a potenciales inversores.
En el ámbito costero, la campaña incluye viviendas en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco, entre otras autonomías. Además, también hay viviendas disponibles en Islas Baleares y Canarias.
Por su parte, la oferta de vivienda en el interior de España se concentra en Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón, Extremadura, La Rioja y Comunidad de Madrid. Su oferta se caracteriza por su amplia disponibilidad, diversidad de tipologías y precios más competitivos. Para más información sobre las viviendas en venta, hacer clic aquí.
Sobre Hipoges
El delantero del FC Barcelona, actualmente cedido al AS Monaco, firma con Music Brokers y se convierte en el primer jugador en la historia del club blaugrana en lanzar una carrera musical oficial.
En conjunto, el 70 % de los inmuebles se concentra en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia "En Hipoges hay gran ilusión por iniciativas como esta, orientadas a incrementar la oferta de vivienda en un momento en el que el acceso a un hogar se ha convertido en una de las principales prioridades para los ciudadanos en España", señala Angel Alcazar, Chief Operating Officer.
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