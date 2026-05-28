"La Gran Alma", el curso online gratuito de La Revolución de Loto para trabajar patrones emocionales y bloqueos personales

La formación se celebrará del 1 al 4 de junio en formato online y abordará temas relacionados con abundancia, identidad, conciencia personal y transformación emocional La Revolución de Loto celebrará del 1 al 4 de junio "La Gran Alma", un curso online gratuito centrado en el desarrollo personal y la transformación emocional, que propone acompañar a los participantes en un proceso de reflexión y autoconocimiento para identificar patrones emocionales, conflictos y situaciones que tienden a repetirse en distintas áreas de la vida.

El curso se desarrollará en directo en formato online, con sesiones diarias a las 18:00 horas (Madrid), bajo el lema "Deja de cargar lo que no es tuyo". La propuesta plantea un recorrido de cuatro jornadas orientadas a explorar aspectos relacionados con la abundancia, la conciencia personal, la identidad y la conexión interior.

La primera sesión, "Sana las raíces de tu abundancia", estará enfocada en trabajar la relación con el dinero y la capacidad de recibir, a partir de la identificación de patrones familiares y emocionales que pueden influir en la percepción de la abundancia y el bienestar personal.

La segunda jornada, titulada "La Gran Alma", abordará la importancia de distinguir entre la intuición personal y los miedos o condicionamientos mentales, con el objetivo de profundizar en la conexión con la propia voz interior.

En el tercer día, "El poder que llevas escrito desde que naciste", el curso se centrará en el significado de la fecha de nacimiento y en cómo determinados elementos personales pueden influir en la forma en la que cada individuo se relaciona consigo mismo y con su entorno.

La cuarta y última jornada, "Lo que deseas ya existe", estará dedicada a trabajar la integración de cambios internos y la conexión con nuevas posibilidades personales desde una perspectiva de transformación y conciencia.

El programa está dirigido a personas interesadas en explorar aspectos relacionados con el autoconocimiento, la gestión emocional y la comprensión de patrones personales que afectan a distintas áreas de la vida. La inscripción al curso es gratuita y se realiza a través de la página web oficial del evento.

Página web del curso: https://larevoluciondeloto.es/la-gran-alma/

