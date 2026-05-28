El futuro es eléctrico: nueva serie EMA de actuadores lineales electromecánicos de Schaeffler

Gracias a su alta densidad de potencia, los actuadores lineales electromecánicos EMA-50 y EMA-60 de EWELLIX reemplazan a los cilindros hidráulicos y neumáticos. Los actuadores de la serie EMA, de alto rendimiento y con una amplia gradación, permiten un dimensionamiento preciso. Ideales para su uso en la automatización industrial, la maquinaria móvil y las aplicaciones de manipulación de materiales En la Hannover Messe 2026, Schaeffler, la Motion Technology Company presentó por primera vez sus actuadores lineales electromecánicos EWELLIX en los tamaños EMA-50 y EMA-60. Estas nuevas variantes, que son especialmente compactas, ampliarán y completarán la serie EMA de actuadores de alto rendimiento para cargas dinámicas en el rango de una a dos toneladas.

Con esta gama de actuadores de alto rendimiento, Schaeffler ofrece a sus clientes una alternativa a las soluciones hidráulicas energéticamente eficiente, sin aceite y de bajo mantenimiento. Los nuevos actuadores lineales EWELLIX en los tamaños EMA-50 y EMA-60, además de las variantes EMA-80 y EMA-100, cubren una amplia gama de aplicaciones hidráulicas y neumáticas, por ejemplo, en maquinaria móvil, como vehículos de construcción o en las industrias de plásticos o alimentos. En su stand ferial, Schaeffler presentó los actuadores de alto rendimiento en los tamaños EMA-50 y EMA-100, integrados en una presentación modular de la intralogística que se compone de una carretilla elevadora autónoma y un transportador de cadena.

Con una sección transversal de apenas 50 mm en el EMA-50 y de 65 mm en el EMA-60, Schaeffler ofrece una solución con una densidad de potencia extremadamente elevada. Gracias a tres relaciones de transmisión diferentes, las fuerzas y velocidades pueden adaptarse de forma flexible a los requisitos específicos de cada cliente. Gracias a adaptadores adecuados pueden conectarse motores estándar de modo que los usuarios disfruten de la máxima flexibilidad a la hora de elegir su proveedor de motores preferido, incluidos el sistema resolver y el freno.

"Hemos diseñado la serie EMA de forma que, gracias a la fina gradación de las cargas dinámicas de una, dos, tres, seis y ocho toneladas, nuestros actuadores electromecánicos se ajustan con precisión a los requisitos de rendimiento de cada producto, sin sobredimensionamiento. De este modo, los objetivos de coste y rendimiento de nuestros clientes pueden alinearse de forma óptima", explicó Andreas Schaffner, Product Manager Actuators and Screws, Business Division Linear Motion de Schaeffler. "Especialmente en aplicaciones con espacio constructivo reducido, nuestros actuadores lineales electromecánicos ofrecen a nuestros clientes nuevas posibilidades de diseño y, en consecuencia, una ventaja competitiva adicional".

Gracias a los engranajes rectos con tres relaciones de transmisión diferentes, las fuerzas y velocidades pueden adaptarse de forma flexible a los requisitos específicos de cada cliente al utilizar los actuadores lineales de la serie EMA. Además de las unidades de engranajes rectos ya disponibles, actualmente también se desarrollan transmisiones por correa dentada de bajo coste, que permiten mayores velocidades lineales con relaciones de transmisión más bajas. Una aplicación frecuente son, por ejemplo, las soluciones de accionamiento para simuladores.

