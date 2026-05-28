IFE Conference 2027 abre su convocatoria de contribuciones académicas y de innovación educativa

Bajo el lema "Impulsando el potencial humano a través de la educación", el congreso busca impulsar el intercambio global de investigaciones y experiencias sobre innovación educativa, tecnologías emergentes, aprendizaje a lo largo de la vida y transformación de la enseñanza en la era de la inteligencia artificial El Instituto para el Futuro de la Educación del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey anuncia la apertura de la convocatoria para participar en el IFE Conference 2027, que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero de 2027 en Monterrey, Nuevo León, México.

La convocatoria está dirigida a investigadores, docentes, académicos, profesionales, innovadores y emprendedores del ámbito educativo, interesados en presentar investigaciones, proyectos y experiencias que contribuyan a la transformación de la educación y al desarrollo del talento humano.

Bajo el lema "Impulsando el potencial humano a través de la educación", el IFE Conference 2027 busca generar un espacio global, plural e inclusivo para reflexionar sobre el papel de la educación en un mundo caracterizado por el cambio acelerado, la inteligencia artificial y la necesidad de enfoques más centrados en las personas.

Tipos de contribución

Las propuestas podrán enviarse en alguno de los siguientes tipos de contribución:

Research Papers (artículos de investigación): investigaciones originales, parciales o finales, evaluadas mediante revisión por pares simple ciego.

Innovation Papers (artículos de innovación): reportes de experiencias de innovación educativa, sin requerir diseño de investigación.

Book Presentations (presentaciones de libros): obras relacionadas con la innovación educativa y su contribución al campo.

Educational Innovation Experiences (experiencias de innovación educativa): proyectos presentados en formato de panel o mesa de networking para el intercambio de experiencias. Líneas temáticas

Las contribuciones deberán alinearse a una de las siguientes cinco líneas temáticas del congreso:

Educational Trends (Tendencias educativas).

Educational Technologies (Tecnologías educativas).

Academic Health Innovation (Innovación académica en salud).

Educational Innovation Management (Gestión de la innovación educativa).

Lifelong Learning (Aprendizaje a lo largo de la vida). Publicación académica

Los trabajos de investigación que cumplan con los criterios editoriales de Springer podrán ser considerados para su publicación en la serie Lecture Notes in Educational Technology, indexada en Scopus.

Envío de propuestas

Desde 2015 el IFE Conference ha recibido cerca de 715 ponencias por año de 30 países. Para la edición 2027 ya se encuentran disponibles las bases completas y los lineamientos de cada tipo de contribución en el sitio oficial del evento: https://ifeconference.tec.mx, en el botón habilitado para facilitar el envío de propuestas. La fecha límite para recibir contribuciones es el 15 de julio del 2026.

Acerca del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE)

El Instituto para el Futuro de la Educación (https://tec.mx/en/ife) es un instituto de investigación interdisciplinario del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx/en), cuya misión es mejorar la vida de las personas mediante la transformación de la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida en todo el mundo. El Instituto crea, difunde y aplica innovación educativa basada en la investigación para mejorar los ecosistemas y las prácticas de aprendizaje, participando en diversas actividades de investigación, emprendimiento en tecnología educativa, consultoría, proyectos de impacto, promoción y desarrollo comunitario a nivel global.

