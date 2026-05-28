IFE Conference 2027 abre su convocatoria de contribuciones académicas y de innovación educativa
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Bajo el lema "Impulsando el potencial humano a través de la educación", el congreso busca impulsar el intercambio global de investigaciones y experiencias sobre innovación educativa, tecnologías emergentes, aprendizaje a lo largo de la vida y transformación de la enseñanza en la era de la inteligencia artificial
El Instituto para el Futuro de la Educación del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey anuncia la apertura de la convocatoria para participar en el IFE Conference 2027, que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero de 2027 en Monterrey, Nuevo León, México.
La convocatoria está dirigida a investigadores, docentes, académicos, profesionales, innovadores y emprendedores del ámbito educativo, interesados en presentar investigaciones, proyectos y experiencias que contribuyan a la transformación de la educación y al desarrollo del talento humano.
Bajo el lema "Impulsando el potencial humano a través de la educación", el IFE Conference 2027 busca generar un espacio global, plural e inclusivo para reflexionar sobre el papel de la educación en un mundo caracterizado por el cambio acelerado, la inteligencia artificial y la necesidad de enfoques más centrados en las personas.
Tipos de contribución
Líneas temáticas
Publicación académica
Envío de propuestas
Acerca del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE)
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