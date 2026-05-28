Sevilla se convierte en la capital internacional del pádel amateur con el XII Master SNP Heineken 0,0
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Doce ediciones, más de 100.000 jugadores y cinco países representados consolidan al Master Internacional SNP como el mayor cierre de temporada del pádel amateur
Sevilla acogerá los días 29, 30 y 31 de mayo y 5, 6 y 7 de junio el XII Master Internacional SNP Heineken 0,0, el gran cierre de temporada de las Series Nacionales de Pádel (SNP) y el mayor encuentro del pádel amateur internacional. La competición se disputará en ICÓNICO Sports Club e Iron X Deluxe, dos de los clubes de referencia de la ciudad.
Los 96 equipos finalistas, los 12 mejores de cada una de las categorías Grand Slam, 1000, 500 y Future, llegan a Sevilla tras una temporada en la que han competido jugadores de España, México, Suecia, Italia y Portugal, consolidando la dimensión internacional de SNP.
"El Master Internacional es la fiesta que se merecen y la prueba de que el pádel amateur tiene su propia gran cita anual", afirma Emilio Ramírez, Co-CEO de SNP.
Una temporada de récords
De todos ellos, solo los 96 mejores equipos, los 12 mejores de cada categoría, han conseguido clasificarse para disputar en Sevilla el gran Master Internacional SNP Heineken 0,0.
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Los 96 equipos finalistas, los 12 mejores de cada una de las categorías Grand Slam, 1000, 500 y Future, llegan a Sevilla tras una temporada en la que han competido jugadores de España, México, Suecia, Italia y Portugal, consolidando la dimensión internacional de SNP. "El Master Internacional es la fiesta que se merecen y la prueba de que el pádel amateur tiene su propia gran cita anual", afirma Emilio Ramírez, Co-CEO de SNP. Una temporada de récords En esta 12.ª edición, SNP ha reunido a más de 100.000 jugadores integrados en cerca de 4.000 equipos repartidos por más de 1.000 clubes.
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