El auge de las bebidas sin alcohol redefine el consumo en España

Tal como indican desde Grupo Delgado, las nuevas generaciones impulsan hábitos de consumo más equilibrados, donde las alternativas sin alcohol y las opciones saludables ganan protagonismo sin desplazar el valor social y cultural de las bebidas tradicionales El consumo de alcohol en España está experimentando un cambio sin precedentes. Aunque una cerveza al sol, el vino como acompañamiento de las comidas o el vermú de mediodía siguen formando parte de la cultura social y gastronómica del país, los hábitos de las nuevas generaciones y la creciente preocupación por el bienestar están impulsando nuevas formas de consumo más equilibradas y conscientes.

En este contexto, cada vez ganan más protagonismo alternativas como la cerveza sin alcohol, el agua con gas o los refrescos bajos en azúcar, opciones que responden a un incremento en la demanda de productos compatibles con estilos de vida saludables.

Según datos recientes de La Asamblea General de Cerveceros de España, la cerveza sin alcohol se está consolidando como una de las opciones favoritas de los consumidores. Tanto es así que a día de hoy, una de cada siete cervezas que se consumen en España son 0,0% y solo durante el último año las ventas de esta variedad aumentaron en un 4,6%, manteniendo además una tendencia al alza.

Este fenómeno responde a múltiples factores como una mayor conciencia sobre la salud física y mental, el auge del deporte y la popularización de los hábitos saludables a través de las redes sociales. A ello también se suma una progresiva reducción del ocio nocturno y nuevas formas de socialización donde el alcohol ya no ocupa un papel protagonista. En la actualidad, el consumidor busca opciones más versátiles y compatibles con la conducción, el trabajo o el bienestar. De hecho, según datos de la misma fuente, el 50% de las ocasiones en las que se consume cerveza sin alcohol están relacionadas con la conducción, consolidándose como una alternativa cada vez más integrada dentro de un modelo de consumo responsable.

Sin embargo, el cambio de paradigma no se limita a la cerveza. El agua con gas, los refrescos sin azúcar o cocktails sin alcohol también están ganando presencia tanto en supermercados como en hostelería. El consumidor demanda cada vez más productos asociados a hidratación, moderación y bienestar, pero sin renunciar al sabor ni a la experiencia de consumo, una tendencia que está llevando al sector de bebidas a diversificar y adaptar su oferta. En este nuevo escenario, compañías como Grupo Delgado, empresa de elaboración, generación, fabricación y comercialización de productos gourmet, que cuentan con una cartera diversificada, juegan un papel estratégico.

En sus más de 60 años de trayectoria, se ha posicionado como un actor clave en la transformación del consumo gracias a su distribución de referencias alineadas con las nuevas preferencias del mercado. En los últimos años han ampliado su catálogo con referencias como las aguas con gas de S.Pellegrino, incluyendo variedades aromatizadas de limón y menta, naranja y limón, así como nuevas incorporaciones como Maison Perrier, que combina agua con gas y propuestas de cócteles sin alcohol. Además, su oferta incluye cervezas 0,0% de marcas como Mahou y opciones sin alcohol dentro del segmento del vino, como las variedades blancas y rosadas de Freixenet.

En definitiva, el mercado de bebidas en España está evolucionando al ritmo de un consumidor más consciente, que prioriza el equilibrio y busca opciones adaptadas a distintos momentos. En este contexto, las bebidas sin alcohol y las alternativas más saludables continúan ganando espacio dentro de la oferta habitual, impulsando una transformación del sector en la que tradición e innovación conviven cada vez con mayor naturalidad.

