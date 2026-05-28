El 77% de los usuarios teme quedarse sin batería antes de llegar a niveles críticos, según FireVolt
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La ansiedad por la batería se está convirtiendo en una realidad del día a día digital. Un nuevo estudio realizado por FireVolt, la mayor red de power banks compartidos en España, revela que la mayoría de los usuarios de smartphones empieza a preocuparse por quedarse sin batería mucho antes de lo que cabría esperar
Con motivo de su participación en el MWC Barcelona, donde FireVolt actuó como socio tecnológico, la compañía desplegó 23 estaciones de carga en el recinto, con una flota total de más de 1.100 power banks, y llevó a cabo la encuesta in situ.
Los datos también muestran la rapidez con la que se consume la batería durante jornadas de alta intensidad, como grandes ferias o congresos:
• El 33% de los encuestados termina el día con entre un 20% y un 40% de batería
Cómo reaccionan los usuarios cuando la batería baja
Un teléfono sin batería implica perder acceso a servicios cotidianos
Cuando el teléfono se apaga, los encuestados señalan estos como principales problemas:
• 23% — no poder realizar pagos
Estos resultados muestran cómo el smartphone actúa cada vez más como cartera, herramienta de navegación, medio de comunicación e identidad digital.
"Vemos FireVolt como algo más que un servicio: se está convirtiendo en parte de la infraestructura urbana en España, al igual que los sistemas de bicicletas compartidas o el Wi-Fi público, diseñado para mantener a las personas conectadas en cualquier lugar. Nuestro objetivo es expandir la red a miles de estaciones en todo el país, sentando las bases de una experiencia urbana más conectada", afirma Mikhail Golubev, Managing Partner y cofundador de FireVolt.
Información sobre FireVolt
Encuesta realizada a un total de 517 participantes: 117 entrevistados durante el MWC Barcelona 2026 y 400 mediante encuesta online.
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