Así es el español emigrante que vuelve: 10 años fuera, afincado en Reino Unido, Alemania o EE. UU. y que regresa con su familia, según Volvemos

La organización, la única entidad de ámbito nacional que trabaja para la diáspora española, tiene como objetivo favorecer el retorno de emigrantes a España Personas de entre 35 y 50 años que llevan aproximadamente una década viviendo fuera de España. Asentados, principalmente, en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, aunque también en Irlanda, Australia, Canadá, Países Bajos o Bélgica. Que han desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el extranjero. Y, en muchos casos, con una familia propia, con la que vuelven. Este es el perfil tipo de los españoles que vuelven a España, según Volvemos, la única organización de ámbito nacional centrada en acompañar a la diáspora española en su retorno.

Volvemos, que nació hace 10 años con el objetivo de favorecer el regreso de los españoles emigrantes, ha acompañado a más de 7.000 personas en su vuelta a España, ayudándoles en cuestiones burocráticas, laborales y emocionales.

"La realidad de la emigración española ha cambiado en los últimos años. Quienes hoy regresan a España tras vivir fuera durante largos periodos lo hacen, en muchos casos, después de haber desarrollado gran parte de su vida personal y profesional en el extranjero, con familias asentadas fuera y necesidades muy diversas en su proceso de retorno. Desde Volvemos les acompañamos para hacer su retorno lo más cómodo y seguro posible", afirma Diego Ruiz del Árbol, director de Volvemos, que explica que desde la asociación se atiende a cualquier persona que quiera regresar a España, sin importar su perfil o situación.

Solo en 2025, Volvemos acompañó a más de 1.500 personas en sus procesos de regreso a España, una ayuda que evidencia que volver no consiste únicamente en encontrar empleo, sino en gestionar un proceso complejo que combina trámites administrativos, fiscalidad, vivienda, adaptación emocional y reorganización familiar.

No en vano, el 40% de las consultas atendidas por la entidad están relacionadas con cuestiones administrativas y burocráticas. Otro 20% corresponde a servicios de gestoría y fiscalidad, mientras que el apoyo emocional representa otro 20% de la actividad total. El 10% restante se reparte entre orientación laboral y otros servicios de acompañamiento.

"La migración y el retorno tienen un impacto emocional enorme y durante mucho tiempo ha sido un aspecto invisibilizado. Hay personas que sienten que vuelven a casa, pero descubren que necesitan reconstruir vínculos, identidad y expectativas", señala Ruiz del Árbol.

Diez años impulsando políticas de retorno en España

El trabajo de Volvemos se produce en un contexto de crecimiento sostenido de la ciudadanía española residente en el exterior. Según datos oficiales recogidos por la organización, a 1 de enero de 2026 hay más de 3,2 millones de españoles viviendo fuera del país, la cifra más alta de la historia.

En estos diez años, la asociación ha trabajado con 21 administraciones públicas locales, autonómicas, estatales y europeas para impulsar políticas públicas de retorno. Entre sus principales hitos destaca el diseño del primer y único plan nacional de retorno desarrollado, hasta la fecha, en España junto a la Secretaría de Estado de Migraciones, así como la puesta en marcha de los primeros programas autonómicos y municipales especializados en esta materia. Destacan, entre ellos, la puesta en marcha del programa de retorno de Castilla-La Mancha o el desarrollo del plan ‘Volvemos a Córdoba’ junto al IMDEEC.

Además del acompañamiento individual, la entidad desarrolla proyectos de investigación sobre migración, colabora con empresas para fomentar la empleabilidad de españoles con experiencia internacional y actúa como interlocutor de la diáspora española ante instituciones públicas.

