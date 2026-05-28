Redbook publica la biografía de los Foo Fighters que hacía falta
|
|
Tomás Crespo y Xavier González recorren la trayectoria de la banda liderada por Dave Grohl desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno mundial
Foo Fighters. El poder de Dave Grohl es un libro imprescindible para los amantes del rock contemporáneo y para todos aquellos que quieran descubrir la historia de una de las bandas más importantes de las últimas décadas, publicado en el sello Ma non troppo de la editorialRedbook.
Escrito por Tomás Crespo y Xavier González, Foo Fighters. El poder de Dave Grohl recorre la trayectoria de la banda liderada por Dave Grohl desde sus inicios tras el final de Nirvana hasta convertirse en un fenómeno mundial capaz de llenar estadios y marcar a varias generaciones de seguidores.
Foo Fighters no es solo una banda: es uno de los grandes relatos de supervivencia del rock moderno. Tras la explosión y la tragedia de Nirvana, Dave Grohl pasó de estar detrás de la batería a ponerse al frente de una de las bandas más sólidas, ruidosas y queridas de las últimas décadas.
Este libro explora los momentos clave de Foo Fighters, sus discos más emblemáticos, la evolución de su sonido y el impacto cultural que ha tenido la banda dentro de la historia reciente del rock. Desde álbumes fundamentales hasta conciertos legendarios, la obra muestra cómo Dave Grohl consiguió transformar un proyecto personal en uno de los nombres más influyentes del panorama musical internacional.
Tomás Crespo y Xavier González construyen un retrato cercano y documentado sobre el espíritu de Foo Fighters: la pasión por la música en directo, la capacidad de reinventarse y la conexión única que la banda mantiene con su público.
Un libro para lectores que no se conforman con la leyenda resumida ni con la playlist de grandes éxitos. Para quienes quieren entender la ingeniería interna de la banda, el porqué de cada salto y cada cicatriz. Historia, contexto y volumen alto. Porque esto no va solo de canciones: va de resistencia, oficio y rock tocado como si cada noche fuera la última.
Los autores
Xavier González Bertomeu (Barcelona, 1967). Músico y escritor, diplomado en Traducción e Interpretación. Ha formado parte de algunas bandas de blues-rock como Sin Previsión o Ego Trip. Su amistad con Tomás Crespo le llevó a debutar en el mundo literario con el libro Exile On Main Street. El disco más legendario de los Stones. Actualmente forma parte de la banda de tributo a Van Morrison The Healers Band y, aunque suene algo paradójico y extraño, no le gusta demasiado Nirvana.
El informe confirma que las prioridades de los ciudadanos para lograr el bienestar doméstico son el silencio y la tranquilidad (62%), el orden y la limpieza (59%) y la comodidad en el día a día (54%).
Cómo ERP e IA están transformando la gestión vitivinícola Durante la jornada, Miren Sasigain, Consultora Comercial de ERP Bodegas en Zucchetti Spain, ofreció la ponencia "Innovar para crecer: IA y ERP en la bodega del futuro", abordando cómo la tecnología permite transformar la información del negocio en decisiones más rápidas, eficientes y rentables.
"A medida que se acelera la adopción de la refrigeración líquida, el análisis de fluidos y los datos que genera son fundamentales para la fiabilidad y el rendimiento del sistema.