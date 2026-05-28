Abuelo Actual pone en marcha un servicio de formación en ayudas técnicas y organiza talleres gratuitos en Bilbao

La iniciativa busca ayudar a familias y personas cuidadoras a utilizar correctamente grúas, sillas de ruedas, camas articuladas y otros apoyos habituales en el hogar Abuelo Actual ha puesto en marcha un nuevo servicio de formación en ayudas técnicas a domicilio, dirigido a familiares y personas cuidadoras que desean contar con orientación especializada para utilizar correctamente estos apoyos en su entorno cotidiano.

Grúas domiciliarias, camas articuladas, sillas de ruedas y otras ayudas técnicas forman ya parte del día a día de muchas familias que conviven con situaciones de movilidad reducida, dependencia o recuperación tras un ingreso hospitalario. Sin embargo, disponer de estos artículos no siempre garantiza que se estén utilizando de la forma más adecuada ni que respondan plenamente a las necesidades concretas de cada vivienda y de cada situación de cuidado. El nuevo servicio nace precisamente para dar respuesta a esta necesidad, ayudando a integrar y adaptar las ayudas técnicas a las circunstancias reales de cada hogar y a la evolución de las necesidades de la persona usuaria y de quienes prestan apoyo diariamente.

La formación se desarrolla en el domicilio y permite trabajar sobre las situaciones que se afrontan en el día a día, utilizando los propios artículos presentes en la vivienda. Durante las sesiones, el equipo especializado de Abuelo Actual asesora sobre aspectos relacionados con el uso de grúas y sistemas de transferencia, movilización con menor esfuerzo físico, adaptación de camas articuladas, prevención de escaras o utilización adecuada de sillas de ruedas y andadores, entre otros muchos aspectos vinculados a los cuidados en el hogar.

Con ello, las familias pueden optimizar el uso de estos artículos realizando menos esfuerzos y adquirir criterios para afrontar las nuevas necesidades con mayor comodidad y seguridad.

Como explican desde Abuelo Actual, "muchas veces pequeños ajustes en la forma de realizar una transferencia o en la adaptación de una ayuda técnica pueden mejorar significativamente la seguridad, reducir sobreesfuerzos y facilitar los cuidados diarios".

El servicio se enmarca dentro de la asistencia post hospitalaria que Abuelo Actual ofrece para facilitar la vuelta al hogar tras un ingreso hospitalario, proporcionando asesoramiento integral, ayudas técnicas y acompañamiento especializado.

Talleres prácticos gratuitos sobre ayudas técnicas

Como parte de esta nueva iniciativa, Abuelo Actual organizará durante las próximas semanas varios talleres prácticos gratuitos en su tienda de Bilbao, abiertos tanto a particulares como a asociaciones y colectivos relacionados con los cuidados y la dependencia.

El primero de estos talleres tiene lugar el 29 de mayo a las 12:00 horas y estará centrado en el uso correcto de grúas y sistemas de transferencia. Posteriormente se celebrarán nuevas sesiones:

El 26 de junio a las 12h, sobre sistemas motorizados para silla de ruedas

El 24 de julio a las 12h, sobre prevención de escaras Los talleres son gratuitos, aunque requieren inscripción previa debido a la limitación de plazas.

Abuelo Actual fue la primera empresa del País Vasco especializada en productos y servicios orientados al bienestar de las personas mayores y al apoyo de los cuidados en el hogar. Como ortopedia concertada con Osakidetza, cuenta con más de 20 años de experiencia acompañando a familias y personas cuidadoras en situaciones relacionadas con dependencia, movilidad reducida y adaptación del domicilio.

