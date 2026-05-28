Viasat selecciona a Atos para modernizar sus operaciones globales de puesto de trabajo digital
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Atos, líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha sido seleccionada por Viasat, compañía de referencia mundial en comunicaciones por satélite, para desarrollar un programa plurianual de modernización del puesto de trabajo digital en sus operaciones en Estados Unidos y a nivel global
Este acuerdo refuerza la presencia de Atos en Norteamérica y amplía su papel como socio tecnológico de organizaciones que prestan servicios de comunicaciones críticas. Con sede en Carlsbad (California), Viasat ofrece soluciones de conectividad segura para los sectores de aviación, administración pública, marítimo, consumo y empresas. Tras la adquisición de Inmarsat en 2023, Viasat puso en marcha una iniciativa global de integración con el objetivo de optimizar los servicios de TI y ofrecer una experiencia de empleado más unificada y moderna en todas sus operaciones internacionales.
"Viasat desempeña un papel clave en el ecosistema global de las comunicaciones y estamos orgullosos de apoyar su próxima fase de modernización digital", señaló Michael Grunberg, responsable de Atos en Norteamérica. "Nuestra amplia experiencia en puesto de trabajo digital permite a organizaciones globales como Viasat crecer de forma segura y eficiente, al tiempo que ofrecen una experiencia digital de primer nivel a sus usuarios finales".
"Atos demostró la flexibilidad, la capacidad técnica y el enfoque centrado en el cliente necesarios para unificar nuestra plantilla global y mejorar la experiencia de los empleados", afirmó Scott Shippy, responsable Interino de Global IT en Viasat. "Las capacidades de Atos encajan plenamente con nuestros objetivos de crear un entorno digital moderno, seguro y de alto rendimiento".
Como parte de esta colaboración, Atos apoyará la transición de Viasat hacia un entorno de trabajo digital de nueva generación mediante la prestación de servicios avanzados de service desk, soporte especializado y soluciones inteligentes de colaboración. El programa está diseñado para simplificar las operaciones de TI, mejorar la capacidad de respuesta y ofrecer a los empleados un soporte homogéneo y de alta calidad, independientemente de su ubicación.
Atos mantiene su compromiso de proporcionar una experiencia digital fluida y fiable a la plantilla global de Viasat. Esta colaboración refleja además la continua inversión de Atos en el mercado norteamericano, donde la compañía ofrece servicios de digital workplace, soluciones cloud, ciberseguridad y modernización de infraestructuras para grandes empresas y organizaciones del sector público.
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