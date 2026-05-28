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Robots humanoides: Schaeffler forma una alianza estratégica con Hexagon Robotics

Comunicae
jueves, 28 de mayo de 2026, 14:02 h (CET)
Schaeffler y Hexagon Robotics acuerdan una colaboración para desarrollar componentes clave para robots humanoides. La alianza abarca un acuerdo de suministro de actuadores rotativos y la integración de humanoides AEON en la red de producción global. Nueva muestra de presencia en el ecosistema global de la robótica humanoide

Schaeffler, la Motion Technology Company, ha formado una alianza estratégica tecnológica en el ámbito de los robots humanoides con la empresa suiza Hexagon Robotics. La colaboración se centra en el desarrollo y el suministro de actuadores con reductor de precisión y actuadores con reductor planetario de la plataforma de actuadores de Schaeffler, que ha sido galardonada con el Hermes Award de Deutsche Messe. Con este paso, la empresa aplica de forma sistemática su competencia clave en transmisión de potencia al desarrollo de sistemas robóticos humanoides. Asimismo, Schaeffler también tiene previsto desplegar al menos mil robots humanoides de Hexagon Robotics en su sistema de producción global en los próximos siete años. El objetivo consiste en automatizar progresivamente los procesos de producción, aumentar la eficiencia productiva y ampliar de forma sistemática el despliegue de robots humanoides en el entorno industrial.


El Dr. Jochen Schröder, Chief Operating Officer de Schaeffler AG, dijo: "Nuestra innovadora plataforma de actuadores es la columna vertebral tecnológica para la próxima generación de robots humanoides. En otras palabras, sentamos las bases para que la robótica humanoide sea apta para su uso generalizado. La colaboración con Hexagon Robotics muestra cómo Schaeffler combina la excelencia en hardware con la aplicación industrial. No solo desarrollamos componentes clave, sino también integramos los robots de Hexagon sistemáticamente en nuestras propias plantas con el claro objetivo de aumentar aún más nuestra competitividad mediante el uso de la IA física".


Arnaud Robert, presidente de Hexagon Robotics, dijo: "Hemos desarrollado un humanoide específicamente para el mercado industrial y aprovechamos nuestra experiencia principal en fusión de sensores, inteligencia espacial e IA física. Estamos encantados de ver cómo nuestro humanoide AEON pasa a la producción real. La colaboración con Schaeffler nos permite generar un valor empresarial tangible en distintos entornos de fábrica y escalar nuestras operaciones".


Soluciones de actuadores de alta precisión para robots humanoides
Schaeffler proporciona un amplio portafolio de productos para robots humanoides, desde rodamientos, accionamientos de precisión, motores y sensores hasta la gestión termal y la gestión de baterías. La alianza con Hexagon Robotics se centra en el desarrollo y el suministro de actuadores rotativos que se utilizan en las articulaciones principales de los humanoides, como hombros y codos. La plataforma de actuadores de Schaeffler incluye motores eléctricos altamente eficientes con electrónica de potencia integrada y codificadores de alta precisión. Están equipados con reductores planetarios de dos etapas o con engranajes de precisión en función de los requisitos específicos, lo que proporciona una base flexible de alto rendimiento para robots humanoides que cumple todos los requisitos. Los actuadores con engranaje de precisión convencen, sobre todo, por su alto nivel de precisión, juego cero y una muy buena relación peso/par. Los actuadores con engranaje planetario, por el otro lado, se caracterizan por su elevada estabilidad térmica, una alta transparencia del par y una capacidad de retroaccionamiento especialmente reducida.


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