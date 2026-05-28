Ignacio Campoy, reconocido en el ranking de los 100 emprendedores más relevantes de España de la revista Emprendedores

Ignacio Campoy, CEO del Grupo Educativo Formación Universitaria, ha sido reconocido como uno de 'Lxs 100 Emprendedorxs 2026' por la revista Emprendedores, una de las publicaciones de referencia del ecosistema empresarial y emprendedor español La inclusión de Campoy en este ranking que publica anualmente esta revista especializada, significa posicionarse como una de las figuras más influyentes del emprendimiento y del liderazgo empresarial en nuestro país. En el caso de Campoy, destacando especialmente su capacidad para impulsar proyectos sostenibles, innovadores y con impacto social.

El ranking, que celebra ya su quinta edición, reunió en la capital madrileña a los principales protagonistas de la comunidad emprendedora y empresarial de España. El foro elegido, el Cupra City Garage de Madrid, se convirtió en un espacio donde celebrar cinco años de talento, innovación y ambición empresarial dentro del ecosistema español.

El acto arrancó con la intervención de Alejandro Vesga, CEO de la revista Emprendedores, seguido por la participación de Isabel García Méndez, alma mater de la iniciativa y una de las periodistas especializadas en emprendimiento más reconocidas del país. La jornada incluyó además una mesa redonda interactiva en la que el público tuvo un papel protagonista junto a cinco destacados emprendedores invitados al escenario.

Durante el evento, y con motivo de este reconocimiento, Ignacio Campoy una vez más quiso subrayar su visión sobre el papel de la empresa en la sociedad. En sus propias palabras, "una empresa no debe ser solo un negocio, sino una herramienta para mejorar y crear oportunidades para todos los stakeholders. Es decir, aportar valor y transformar vidas, que es precisamente el propósito con el que nació el Grupo Educativo Formación Universitaria".

La revista Emprendedores ha destacado en esta edición la capacidad de los seleccionados para consolidar y hacer crecer sus proyectos empresariales, valorando especialmente modelos de negocio sostenibles y compañías con una facturación consolidada superior al millón de euros.

Este nuevo reconocimiento se suma a otros hitos recientes obtenidos por Ignacio Campoy en el ámbito del liderazgo y la innovación empresarial, reforzando su papel como una de las voces más influyentes en formación, emprendimiento y transformación organizacional en España.

Acerca del Grupo Educativo Formación Universitaria

El grupo educativo Formación Universitaria se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en e-learning, destacando por un modelo educativo orientado a la empleabilidad, la innovación pedagógica y la transformación digital de la enseñanza. A lo largo de su trayectoria, que supera ya los 25 años, ha formado a cientos de miles de alumnos de distintas nacionalidades mediante programas especializados en áreas sanitarias, empresariales, técnicas, educativas y profesionales. El grupo integra diferentes líneas de actividad vinculadas a la formación, el desarrollo de contenidos educativos, la consultoría de talento y liderazgo, así como proyectos de innovación aplicada a la educación digital y la formación para el empleo. Su filosofía se basa en el denominado "metaliderazgo", impulsando una visión empresarial centrada en las personas, el aprendizaje continuo y la generación de oportunidades a través de la educación. Bajo el liderazgo de Campoy, la institución ha desarrollado un modelo basado en la excelencia académica, la empleabilidad, la innovación educativa y el denominado "metaliderazgo", una filosofía de dirección centrada en el liderazgo consciente, humano y transformador.

