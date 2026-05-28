El Madrileño: el regreso de la cervecería de siempre al Bernabéu
|
|
Con terraza todo el año y una barra siempre viva, El Madrileño recupera la cervecería tradicional, pensada para el aperitivo y para el día a día del barrio, apoyada en una carta de clásicos reconocibles y producto de calidad
La zona del Bernabéu renueva un punto caliente con la llegada de El Madrileño, una cervecería que recupera la esencia de los bares de toda la vida y la traslada al presente con una propuesta clara: producto de calidad, servicio cuidado y un ambiente conectado con el ritmo de la zona.
Ubicado en el entorno del estadio, el proyecto nace con una clara vocación de barrio. Un espacio pensado para convertirse en un habitual, donde el aperitivo, el menú entre semana o una cerveza al salir del trabajo encuentran su lugar de forma natural, sin artificios. Concebido para quienes valoran los sitios a los que siempre apetece volver, más ligados a las costumbres que a las modas, El Madrileño busca convertirse en punto de encuentro tanto para vecinos como para las empresas de la zona.
La propuesta gastronómica se mueve en un terreno reconocible: clásicos de la cervecería madrileña bien ejecutados, donde el producto marca la diferencia. Gildas, ensaladilla, conservas, chacinas, etc. bocados que no buscan reinterpretarse, sino hacerse como deben, en el momento adecuado y con sentido. Una carta pensada para compartir, picar y acompañar la ronda.
El ambiente se construye de forma natural, especialmente en días de partido o grandes eventos, cuando el local se convierte en punto de encuentro. Pero más allá de esos picos, funciona en lo cotidiano: en la pausa del mediodía, en la cerveza rápida o en ese plan improvisado que se alarga sin darse cuenta.
La oferta líquida refuerza ese carácter: cerveza bien tirada -con Mahou como referencia-, vermut, vinos y copas que acompañan sin complicaciones. Una selección coherente, pensada para sostener un consumo clásico y reconocible.
La propuesta responde a una forma concreta de entender la cervecería: la de los bares de siempre. Un espacio que entiende el valor de lo sencillo cuando está bien hecho y que se integra en la vida del barrio con naturalidad. Lejos de desplazarse hacia otros registros, se mantiene fiel a una propuesta clara y reconocible desde el inicio.
Sobre El Madrileño
Tax One nace precisamente de una necesidad que nosotros mismos vivíamos en el despacho: disponer de una herramienta que permitiera controlar todo el proceso mercantil de principio a fin, incluyendo la generación documental, las firmas, la presentación ante el Registro Mercantil y el seguimiento posterior de incidencias, notificaciones y facturas", explica Pablo Robles, abogado y director general de Tax One.
"La puerta de entrada es el punto más expuesto de cualquier hogar y, paradójicamente, el que con más frecuencia queda desconectado del sistema de seguridad", afirma José González Osma, director general de ADT. "Con ADT Smart Lock damos un paso significativo, ya que integramos la primera barrera física del hogar en el ecosistema de seguridad profesional de ADT. El resultado es una protección más completa y una gestión más sencilla, todo en la misma aplicación y con el respaldo de nuestra Central Receptora de Alarmas cuando realmente importa".
Con terraza todo el año y una barra siempre viva, El Madrileño recupera la cervecería tradicional, pensada para el aperitivo y para el día a día del barrio, apoyada en una carta de clásicos reconocibles y producto de calidad La zona del Bernabéu renueva un punto caliente con la llegada de El Madrileño, una cervecería que recupera la esencia de los bares de toda la vida y la traslada al presente con una propuesta clara: producto de calidad, servicio cuidado y un ambiente conectado con el ritmo de la zona.