8 de cada 10 robos en el hogar se producen forzando la puerta principal

La entrada a una vivienda es el punto más vulnerable de los hogares españoles. Los ladrones recurren a la fuerza bruta y a técnicas como el taladrado, el bumping o la manipulación de cerraduras como métodos de acceso habitual. ADT lanza ADT Smart Lock, una cerradura inteligente de alta seguridad integrada en su sistema de alarma para convertir la puerta principal en la primera barrera activa de protección del hogar Detrás de cada robo en el hogar hay un método. Los ladrones no improvisan y utilizan técnicas tan variadas como forzar puertas, escalar balcones, manipular cerraduras con llaves falsas o hacerse por otra persona para ganarse la confianza del residente. Sin embargo, en el 80% de los casos, la vía de entrada es la fuerza bruta, y la puerta principal sigue siendo el punto más vulnerable de cualquier vivienda, según la aseguradora AXA.

Conscientes de este problema, ADT, una de las empresas líderes en alarmas y seguridad electrónica, lanza ADT Smart Lock, una cerradura inteligente de alta seguridad que se integra de forma nativa en su plataforma ADT Smart Security, convirtiendo la puerta de entrada en el primer eslabón de un ecosistema de seguridad profesional y monitorizado. Esta nueva oferta facilita la gestión de la cerradura y la alarma desde una misma aplicación, sin necesidad de alternar entre plataformas distintas, teniendo todo el control de la seguridad del hogar centralizado en una sola pantalla.

La integración de ADT Smart Lock responde a la creciente necesidad de los usuarios de contar con soluciones que refuercen la seguridad en el hogar de forma sencilla, eficaz y conectada. En un contexto en el que los dispositivos inteligentes ganan cada vez más presencia en la vida cotidiana, esta innovación permite a los usuarios tener un mayor control y tranquilidad sobre el acceso a sus viviendas.

Las previsiones apuntan a que el mercado del hogar inteligente en España alcanzará los 1.570 millones de dólares en 2031, impulsado también por el auge de nuevas construcciones que ya incorporan tecnología conectada desde su origen, facilitando así una experiencia más segura, cómoda y adaptada a las necesidades actuales del consumidor.

Protección física avanzada y detección antes de la intrusión

Entre las funcionalidades clave que ADT Smart Lock incorpora se encuentran:

Seguridad física de alta resistencia. El dispositivo ofrece protección activa frente a los métodos de entrada forzada más habituales: taladrado, ganzúas, bumping y llaves de golpe. Además, cada cerradura incluye una tarjeta de código única que garantiza que solo el propietario puede autorizar la fabricación de nuevas copias

El dispositivo ofrece protección activa frente a los métodos de entrada forzada más habituales: taladrado, ganzúas, bumping y llaves de golpe. Además, cada cerradura incluye una tarjeta de código única que garantiza que solo el propietario puede autorizar la fabricación de nuevas copias Control remoto. La solución permite abrir y cerrar la puerta de forma remota desde cualquier lugar a través de la aplicación ADT Smart Security, recibir notificaciones en tiempo real sobre cada acceso y activar el cierre automático de la puerta cuando el usuario abandona el hogar y activa la alarma (autolock).

La solución permite abrir y cerrar la puerta de forma remota desde cualquier lugar a través de la aplicación ADT Smart Security, recibir notificaciones en tiempo real sobre cada acceso y activar el cierre automático de la puerta cuando el usuario abandona el hogar y activa la alarma (autolock). Videoverificación. El sistema puede activar una grabación de vídeo en el instante exacto en que se produce una apertura, integrando la cerradura con las cámaras del sistema de seguridad. Supervisión técnica. La integración con ADT Smart Security permite que haya una supervisión proactiva del nivel de batería con alertas anticipadas para evitar interrupciones del servicio, así como alertas ante pérdidas de conectividad de la cerradura que pudieran comprometer la seguridad. Elemento diferencial: la conexión con la CRA

Además de las características anteriormente señaladas, el elemento más singular de ADT Smart Lock es su conexión con la CRA de ADT, operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto permite que, ante una emergencia (intrusión, incendio o urgencia médica), los operadores de la CRA puedan verificar la situación en tiempo real y, si el cliente lo ha autorizado previamente, gestionar de forma remota la apertura de la puerta para facilitar el acceso a policía, bomberos o servicios sanitarios, sin necesidad de dañar la cerradura. Una capacidad de respuesta que va más allá de un dispositivo domótico autónomo.

"La puerta de entrada es el punto más expuesto de cualquier hogar y, paradójicamente, el que con más frecuencia queda desconectado del sistema de seguridad", afirma José González Osma, director general de ADT. "Con ADT Smart Lock damos un paso significativo, ya que integramos la primera barrera física del hogar en el ecosistema de seguridad profesional de ADT. El resultado es una protección más completa y una gestión más sencilla, todo en la misma aplicación y con el respaldo de nuestra Central Receptora de Alarmas cuando realmente importa".

