8 de cada 10 robos en el hogar se producen forzando la puerta principal
|
|
La entrada a una vivienda es el punto más vulnerable de los hogares españoles. Los ladrones recurren a la fuerza bruta y a técnicas como el taladrado, el bumping o la manipulación de cerraduras como métodos de acceso habitual. ADT lanza ADT Smart Lock, una cerradura inteligente de alta seguridad integrada en su sistema de alarma para convertir la puerta principal en la primera barrera activa de protección del hogar
Detrás de cada robo en el hogar hay un método. Los ladrones no improvisan y utilizan técnicas tan variadas como forzar puertas, escalar balcones, manipular cerraduras con llaves falsas o hacerse por otra persona para ganarse la confianza del residente. Sin embargo, en el 80% de los casos, la vía de entrada es la fuerza bruta, y la puerta principal sigue siendo el punto más vulnerable de cualquier vivienda, según la aseguradora AXA.
Conscientes de este problema, ADT, una de las empresas líderes en alarmas y seguridad electrónica, lanza ADT Smart Lock, una cerradura inteligente de alta seguridad que se integra de forma nativa en su plataforma ADT Smart Security, convirtiendo la puerta de entrada en el primer eslabón de un ecosistema de seguridad profesional y monitorizado. Esta nueva oferta facilita la gestión de la cerradura y la alarma desde una misma aplicación, sin necesidad de alternar entre plataformas distintas, teniendo todo el control de la seguridad del hogar centralizado en una sola pantalla.
La integración de ADT Smart Lock responde a la creciente necesidad de los usuarios de contar con soluciones que refuercen la seguridad en el hogar de forma sencilla, eficaz y conectada. En un contexto en el que los dispositivos inteligentes ganan cada vez más presencia en la vida cotidiana, esta innovación permite a los usuarios tener un mayor control y tranquilidad sobre el acceso a sus viviendas.
Las previsiones apuntan a que el mercado del hogar inteligente en España alcanzará los 1.570 millones de dólares en 2031, impulsado también por el auge de nuevas construcciones que ya incorporan tecnología conectada desde su origen, facilitando así una experiencia más segura, cómoda y adaptada a las necesidades actuales del consumidor.
Protección física avanzada y detección antes de la intrusión
Elemento diferencial: la conexión con la CRA
"La puerta de entrada es el punto más expuesto de cualquier hogar y, paradójicamente, el que con más frecuencia queda desconectado del sistema de seguridad", afirma José González Osma, director general de ADT. "Con ADT Smart Lock damos un paso significativo, ya que integramos la primera barrera física del hogar en el ecosistema de seguridad profesional de ADT. El resultado es una protección más completa y una gestión más sencilla, todo en la misma aplicación y con el respaldo de nuestra Central Receptora de Alarmas cuando realmente importa".
Tax One nace precisamente de una necesidad que nosotros mismos vivíamos en el despacho: disponer de una herramienta que permitiera controlar todo el proceso mercantil de principio a fin, incluyendo la generación documental, las firmas, la presentación ante el Registro Mercantil y el seguimiento posterior de incidencias, notificaciones y facturas", explica Pablo Robles, abogado y director general de Tax One.
"La puerta de entrada es el punto más expuesto de cualquier hogar y, paradójicamente, el que con más frecuencia queda desconectado del sistema de seguridad", afirma José González Osma, director general de ADT. "Con ADT Smart Lock damos un paso significativo, ya que integramos la primera barrera física del hogar en el ecosistema de seguridad profesional de ADT. El resultado es una protección más completa y una gestión más sencilla, todo en la misma aplicación y con el respaldo de nuestra Central Receptora de Alarmas cuando realmente importa".
Con terraza todo el año y una barra siempre viva, El Madrileño recupera la cervecería tradicional, pensada para el aperitivo y para el día a día del barrio, apoyada en una carta de clásicos reconocibles y producto de calidad La zona del Bernabéu renueva un punto caliente con la llegada de El Madrileño, una cervecería que recupera la esencia de los bares de toda la vida y la traslada al presente con una propuesta clara: producto de calidad, servicio cuidado y un ambiente conectado con el ritmo de la zona.