Globalbox confía en NeoAttack para impulsar su crecimiento digital tras 20 años de trayectoria en el sector self storage
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Globalbox inicia una nueva etapa junto a NeoAttack, una colaboración estratégica orientada a reforzar su posicionamiento online, optimizar su captación de clientes y consolidar su liderazgo en el mercado del alquiler de trasteros en Madrid
Globalbox, compañía especializada en soluciones de self storage y alquiler de trasteros, ha iniciado una colaboración con NeoAttack, agencia líder en marketing digital, para reforzar su área digital y abrir una nueva etapa de crecimiento online coincidiendo con sus 20 años de trayectoria en el sector.
Este acuerdo llega en un momento relevante para Globalbox. Tras dos décadas en el sector, la compañía ha consolidado su posición ofreciendo espacios flexibles, seguros y accesibles para particulares, autónomos y empresas. Ahora, da un nuevo paso en su evolución con una estrategia digital más sólida, medible y orientada a mejorar la experiencia del usuario.
En los últimos años, las necesidades de almacenamiento han evolucionado junto a nuevas formas de vivir, trabajar y gestionar el espacio. Hogares que necesitan liberar metros, autónomos que requieren apoyo para su actividad diaria y empresas que buscan organizar mejor su material encuentran en Globalbox una solución para guardar sus pertenencias.
Un nuevo impulso digital para reforzar la presencia online de Globalbox
En un sector donde la rapidez, la confianza y la claridad de la información son decisivas, Globalbox refuerza su apuesta digital de la mano de NeoAttack. Su incorporación a la cartera de proyectos de la agencia refuerza la decisión de confiar su crecimiento online a un equipo especializado en captación, posicionamiento y optimización digital.
Cuando la IA ignora los datos Para realizar el análisis, Hubler ha comparado los resultados obtenidos en un simulador algorítmico basado en el método Monte Carlo -que recreó miles de veces el Mundial completo en todas sus fases siguiendo las reglas de la FIFA- con las predicciones generadas por tres modelos de IA. Tanto el simulador, que basa sus cálculos exclusivamente en los datos que le introducen, como las inteligencias artificiales, que carecían de acceso a Internet y entrenamiento adicional, recibieron exactamente dos conjuntos de datos.
Tax One nace precisamente de una necesidad que nosotros mismos vivíamos en el despacho: disponer de una herramienta que permitiera controlar todo el proceso mercantil de principio a fin, incluyendo la generación documental, las firmas, la presentación ante el Registro Mercantil y el seguimiento posterior de incidencias, notificaciones y facturas", explica Pablo Robles, abogado y director general de Tax One.
"La puerta de entrada es el punto más expuesto de cualquier hogar y, paradójicamente, el que con más frecuencia queda desconectado del sistema de seguridad", afirma José González Osma, director general de ADT. "Con ADT Smart Lock damos un paso significativo, ya que integramos la primera barrera física del hogar en el ecosistema de seguridad profesional de ADT. El resultado es una protección más completa y una gestión más sencilla, todo en la misma aplicación y con el respaldo de nuestra Central Receptora de Alarmas cuando realmente importa".