Globalbox confía en NeoAttack para impulsar su crecimiento digital tras 20 años de trayectoria en el sector self storage

Globalbox inicia una nueva etapa junto a NeoAttack, una colaboración estratégica orientada a reforzar su posicionamiento online, optimizar su captación de clientes y consolidar su liderazgo en el mercado del alquiler de trasteros en Madrid Globalbox, compañía especializada en soluciones de self storage y alquiler de trasteros, ha iniciado una colaboración con NeoAttack, agencia líder en marketing digital, para reforzar su área digital y abrir una nueva etapa de crecimiento online coincidiendo con sus 20 años de trayectoria en el sector.

Este acuerdo llega en un momento relevante para Globalbox. Tras dos décadas en el sector, la compañía ha consolidado su posición ofreciendo espacios flexibles, seguros y accesibles para particulares, autónomos y empresas. Ahora, da un nuevo paso en su evolución con una estrategia digital más sólida, medible y orientada a mejorar la experiencia del usuario.

En los últimos años, las necesidades de almacenamiento han evolucionado junto a nuevas formas de vivir, trabajar y gestionar el espacio. Hogares que necesitan liberar metros, autónomos que requieren apoyo para su actividad diaria y empresas que buscan organizar mejor su material encuentran en Globalbox una solución para guardar sus pertenencias.

Un nuevo impulso digital para reforzar la presencia online de Globalbox

El proyecto contempla una estrategia integral que combina SEO, contenidos, CRO y analítica, mantenimiento web y campañas de Paid Media en Google Ads. A través de estas áreas, se trabajará en reforzar el posicionamiento orgánico de Globalbox, mejorar la navegación dentro de la web y acompañar al usuario en todo el proceso, desde la primera búsqueda hasta la solicitud de información o reserva.

En un sector donde la rapidez, la confianza y la claridad de la información son decisivas, Globalbox refuerza su apuesta digital de la mano de NeoAttack. Su incorporación a la cartera de proyectos de la agencia refuerza la decisión de confiar su crecimiento online a un equipo especializado en captación, posicionamiento y optimización digital.

