Basket Country inicia su expansión nacional de la mano de Tormo Franquicias Consulting
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La marca especializada en baloncesto activa su crecimiento en España con un modelo de franquicia diferencial, experiencial y preparado para liderar un mercado deportivo en pleno crecimiento
Basket Country, marca especializada en productos, equipamiento y moda vinculada al mundo del baloncesto, inicia una nueva etapa de expansión nacional junto a Tormo Franquicias Consulting. La compañía, nacida en Vitoria en 2013, se ha consolidado como un referente para los aficionados al baloncesto y ahora prepara su crecimiento en franquicia para llevar su concepto a nuevas ciudades de España.
En un contexto marcado por el crecimiento del comercio especializado y el auge de los productos deportivos vinculados a disciplinas concretas, Basket Country se posiciona como una propuesta única dentro del sector retail deportivo. Su objetivo es claro: convertirse en el punto de encuentro para todos aquellos que viven el baloncesto como una pasión, ofreciendo una experiencia de compra inmersiva, especializada y diferencial.
Una marca nacida desde la pasión por el baloncesto
Su propuesta va más allá de una tienda deportiva tradicional. Basket Country ha creado un universo propio en torno al baloncesto, con espacios diseñados para que el cliente se sienta dentro de una auténtica cancha. La decoración de sus tiendas incorpora elementos como canastas, marcadores y gradas, generando una experiencia de compra diferente, emocional y muy conectada con la cultura basket.
Producto especializado y experiencia a pie de pista
Además, Basket Country es uno de los pocos puntos de venta oficiales de la NBA en España, lo que refuerza su posicionamiento como enseña especializada y de referencia para jugadores, aficionados y coleccionistas.
El modelo de negocio está diseñado para implantarse en locales comerciales desde 45 metros cuadrados, con un escaparate mínimo de tres metros de longitud, permitiendo adaptar el concepto a distintas ubicaciones comerciales con buena visibilidad y afluencia.
Un modelo de franquicia accesible y con soporte continuo
La operativa ha sido estructurada para facilitar la gestión diaria del franquiciado. Para ello, la marca proporciona manuales operativos, acompañamiento continuo y un software de gestión optimizado que permite controlar de forma eficiente el stock, los pedidos y las ventas.
Expansión nacional junto a Tormo Franquicias Consulting
La compañía refuerza así su posicionamiento como una marca referente, diferencial y preparada para liderar el sector especializado en baloncesto en España. Su objetivo es llevar la pasión por este deporte a nuevas ciudades, creando espacios donde los aficionados puedan encontrar producto, comunidad y experiencia en torno al baloncesto.
Basket Country no es solo una tienda de deporte: es el lugar donde se vive el baloncesto y donde puede empezar la historia de cada jugador, aficionado o emprendedor que quiera formar parte de este crecimiento.
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