KAYAK: Cuatro destinos españoles, entre los 15 más buscados a nivel global este verano
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Canadá, Estonia, Brasil, Colombia e Irlanda son los países emisores cuyas búsquedas de vuelos a España más crecen en comparación con el verano pasado. Los destinos del norte de España se encuentran entre los más atractivos para los viajeros internacionales, con las búsquedas de vuelos a A Coruña, Oviedo, Santiago de Compostela y Bilbao creciendo a doble dígito en comparación con el verano de 2025
Según Turespaña (1), España está registrando un fuerte interés entre los viajeros internacionales de cara a la temporada de verano y los datos de búsqueda de KAYAK destacan aún más esta tendencia, con cuatro ciudades españolas entre los 15 destinos más buscados a nivel global por los viajeros internacionales.
Se trata de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga que, de acuerdo con los datos de búsquedas de vuelos realizadas en KAYAK, ocupan los puestos 6, 7, 9 y 15 del ranking de los destinos más buscados a nivel global entre el turista extranjero para este verano.
Destinos más buscados por los viajeros internacionales a nivel global verano 2026
"A pesar del impacto que el aumento en los costes de combustible y el contexto global actual han tenido sobre las tarifas aéreas, nuestros datos señalan un escenario positivo para el viajero internacional que quiera viajar a España" afirma Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. "Según nuestros últimos datos, los precios medios de los vuelos a España desde los países que muestran un mayor interés por viajar a destinos españoles registraron caídas o estabilidad con respecto a la semana previa, a excepción de Italia. Al mismo tiempo, para los viajeros de Italia, Reino Unido, Noruega y Francia, los precios medios de los vuelos a España se sitúan por debajo de los del pasado año (2)".
Top 10 países emisores cuyas búsquedas con destino España más han crecido
Estos son los países emisores y la variación en % en las búsquedas de vuelos a España en verano 2026 vs verano 2025.
Top 10 destinos españoles más buscados y de mayor tendencia entre los viajeros internacionales
Destinos más buscados en España por los viajeros internacionales verano 2026
En cuanto a los destinos de mayor tendencia, el norte de España es el que despierta el mayor atractivo entre los viajeros internacionales. A Coruña lidera el ranking con un incremento en las búsquedas de vuelos del 30% en comparación con el verano pasado, seguida de Oviedo (+28%), Santiago de Compostela (+25%), Bilbao (+21%) y Santa Cruz de Tenerife (+20%).
Estos son los destinos más buscados en España por los viajeros internacionalesla y la variación en % en las búsquedas de vuelos por parte de los viajeros internacionales en verano 2026 vs 2025
[1] https://www.tourspain.es/es/notas-prensa-turismo/informes-tendencias-mercados-emisores-verano-2026/
[2]Datos referidos a la semana del 4 al 11 de mayo. Fuente: Resumen de precios de vuelos de KAYAK.
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