El Crowdfunding en España se dispara en 2025 soprepasando los 761 millones de euros, segun el informe de Universo Crowdfunding
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Según la consultora especializada en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, durante el año 2025, en España el sector del Crowdfunding crecio un 45,8%, superando la cifra de 761 millones de euros, lo que implica una consolidación del sector, en todos los ámbitos de actuación como son el inmobiliario, equity, lending, donaciones o recompensas
El crowdfunding en España ha cerrado 2025 con un crecimiento 46%, según el elaborado por la consultora de referencia en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, que la solidez y madurez de un mercado que sigue ampliando su peso en la financiación alternativa. La cifra total recaudada asciende a 761,6 de euros, acumulando más de 2.887 de euros desde 2016.
Universo Crowdfunding: la consultora de referencia del sector
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Con iniciativas como esta, Valladolid refuerza su posicionamiento como sede preparada para albergar grandes competiciones internacionales incorporando la cardioprotección como un elemento estratégico dentro de la seguridad integral del evento, tanto en el ámbito deportivo como en los espacios de alojamiento y convivencia de los participantes.
Según la consultora especializada en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, durante el año 2025, en España el sector del Crowdfunding crecio un 45,8%, superando la cifra de 761 millones de euros, lo que implica una consolidación del sector, en todos los ámbitos de actuación como son el inmobiliario, equity, lending, donaciones o recompensas El crowdfunding en España ha cerrado 2025 con un crecimiento 46%, según el elaborado por la consultora de referencia en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, que la solidez y madurez de un mercado que sigue ampliando su peso en la financiación alternativa.
Asimismo, las fachadas ventiladas se consolidan como una solución especialmente adecuada, al incorporar una cámara de aire que favorece la ventilación continua del cerramiento y mejora la gestión de la humedad y del calor acumulado en el sistema.