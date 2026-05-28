El Crowdfunding en España se dispara en 2025 soprepasando los 761 millones de euros, segun el informe de Universo Crowdfunding

Según la consultora especializada en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, durante el año 2025, en España el sector del Crowdfunding crecio un 45,8%, superando la cifra de 761 millones de euros, lo que implica una consolidación del sector, en todos los ámbitos de actuación como son el inmobiliario, equity, lending, donaciones o recompensas El crowdfunding en España ha cerrado 2025 con un crecimiento 46%, según el elaborado por la consultora de referencia en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, que la solidez y madurez de un mercado que sigue ampliando su peso en la financiación alternativa. La cifra total recaudada asciende a 761,6 de euros, acumulando más de 2.887 de euros desde 2016.



El crowdfunding inmobiliario consolida su liderazgo absoluto dentro mercado español, 566,2 millones euros, equivalentes 74,3% del total. el informe, este segmento continúa siendo el principal motor del sector y ha multiplicado por 26 su volumen desde 2022. Entre plataformas activas destacan Urbanita, Civislend y Wecity, que encabezan esta categoría y refuerzan el protagon del ladrillo dentro del sistema de financiación participativa.



Por parte, otra parte el Crowdlending ha generado el mayor salto del ejercicio, con avance del 403% hasta alcanzar los 75,9 , millones de euros Este crecimiento ha impulsado especialmente por plataformas especializadas energías renovables y financiación empresarial dos queúan ganando tracción entre inversores y promotores. Verticales como SEGO Creative, centrada en invertir en proyectos culturales también han generado ésta subida.



El equity crowdfunding también mantiene una evolución positiva y alcanza los 52,1 millones de euros, un 13,9% más que en el año. El informeraya que modalidad se consol como una vía relevante para, inversores y programas de emprend, reforz su papel en canalización de capital hacia empresas en fase de.



En el ámbito solidario, el crowdfunding de donaciones ,44,1 millones euros. El informe señala que la variación con respecto al 2024 responde al efecto excepcional de la DANA de Valencia, aunque la histórica sector refleja un crecimiento sostenido desde 2016, lo confirma el arraigo de esta fórmula en causas sociales y apoyo comunitario.



Otro dato importante es la cantidad de puestos de trabajo generados gracias al Crowdfunding en 2025, que suponen aproximadamente 15.234 empleos en 2025, un 45,3% más que el año anterior. Este dato refza el impacto económico y social de modelo financiación, además de movilizar, contribuye desarrollo de actividad y empleo distintos sectores.



Este informe no hubiera sido posible sin el apoyo: SEGO, BdKapital,all Cell,islend, Crowdants Fundación Tridos, platino Crowdfunding o Hispania Nostra.

Universo Crowdfunding: la consultora de referencia del sector

Con más de quince años de experiencia y diez ediciones consecutivas del informe anual, Universo Crowdfunding es la consultora española de referencia en crowdfunding, mecenazgo y fundraising. Sus datos son los únicos disponibles de forma sistemática desde 2016, lo que la convierte en la fuente histórica más completa del mercado español y europeo.

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El Crowdfunding España 2025 mueve 761 millones de euros



