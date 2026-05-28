Las selecciones del Mundial de Rugby Seven se alojarán en hoteles cardioprotegidos en Valladolid
|
|
Almas Industries cardioprotegerá los hoteles donde descansarán jugadores, médicos, árbitros y organización del HSBC SVNS World Championship de Rugby Seven
La celebración de grandes competiciones deportivas internacionales exige cada vez más medidas de prevención y seguridad que van más allá de las propias instalaciones deportivas. La llegada de equipos, deportistas y personal técnico convierte también a hoteles y alojamientos en espacios estratégicos desde el punto de vista sanitario y de respuesta ante emergencias.
Coincidiendo con la celebración del HSBC SVNS World Championship, que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo de 2026 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, Almas Industries cardioprotegerá nueve hoteles entre Valladolid y Palencia donde se alojarán más de 624 personas vinculadas al campeonato entre jugadores, cuerpos técnicos, organización y personal asociado al evento.
En total, los hoteles cardioprotegidos acogerán a las 24 selecciones participantes — 12 femeninas y 12 masculinas — además de 30 médicos de la Real Federación Española de Rugby, 478 integrantes de delegaciones deportivas, 20 árbitros nacionales, 66 miembros del staff y árbitros de World Rugby y otras 30 personas vinculadas al equipo organizador de la competición.
El torneo reunirá a algunas de las mejores selecciones internacionales de rugby seven del mundo. Participarán en este torneo los clasificados en la categoría femenina Argentina, Brasil, Sudáfrica y España, y en la categoría masculina Alemania, Kenia, Uruguay y Estados Unidos.
El riesgo cardiovascular también existe después de la competición
Aunque la parada cardiaca súbita en deportistas es poco frecuente, los expertos insisten en que la rapidez de actuación durante los primeros minutos resulta determinante para aumentar las probabilidades de supervivencia y minimizar posibles secuelas. Según datos del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, cada minuto de retraso en la desfibrilación reduce entre un 7% y un 10% las posibilidades de supervivencia.
Los hoteles, espacios clave dentro de la cadena de cardioprotección
La iniciativa responde al interés tanto de la organización internacional HSBC SVNS World Championship como de la Real Federación Española de Rugby por reforzar la seguridad sanitaria integral del evento, ampliando la cardioprotección no solo a las instalaciones deportivas y zonas de competición, sino también a los espacios donde deportistas y personal descansan y permanecen gran parte del tiempo durante el campeonato.
"Cuando hablamos de cardioprotección en grandes eventos deportivos solemos pensar únicamente en estadios o recintos deportivos, pero el riesgo no desaparece cuando termina el partido. Los hoteles también forman parte del ecosistema de seguridad sanitaria del evento y contar con desfibriladores puede marcar una diferencia decisiva ante una emergencia", explica Ignacio Echevarría de Almas Industries.
Los establecimientos cardioprotegidos donde se alojarán las selecciones y personal del campeonato serán el Hotel AC Santa Ana, Hotel Recoletos, Hotel Soho Boutique La Harinera, NH Bálago, Sercotel, Dorma Juan de Austria, Villa Augusta Spa & Garden by Punta 25 Hotels, Hotel Vincci Frontaura en Valladolid y el Hotel Palacio Congresos de Palencia.
El auge del turismo deportivo impulsa nuevas medidas de prevención
Con iniciativas como esta, Valladolid refuerza su posicionamiento como sede preparada para albergar grandes competiciones internacionales incorporando la cardioprotección como un elemento estratégico dentro de la seguridad integral del evento, tanto en el ámbito deportivo como en los espacios de alojamiento y convivencia de los participantes.
Con iniciativas como esta, Valladolid refuerza su posicionamiento como sede preparada para albergar grandes competiciones internacionales incorporando la cardioprotección como un elemento estratégico dentro de la seguridad integral del evento, tanto en el ámbito deportivo como en los espacios de alojamiento y convivencia de los participantes.
Según la consultora especializada en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, durante el año 2025, en España el sector del Crowdfunding crecio un 45,8%, superando la cifra de 761 millones de euros, lo que implica una consolidación del sector, en todos los ámbitos de actuación como son el inmobiliario, equity, lending, donaciones o recompensas El crowdfunding en España ha cerrado 2025 con un crecimiento 46%, según el elaborado por la consultora de referencia en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, que la solidez y madurez de un mercado que sigue ampliando su peso en la financiación alternativa.
Asimismo, las fachadas ventiladas se consolidan como una solución especialmente adecuada, al incorporar una cámara de aire que favorece la ventilación continua del cerramiento y mejora la gestión de la humedad y del calor acumulado en el sistema.