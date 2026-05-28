Las selecciones del Mundial de Rugby Seven se alojarán en hoteles cardioprotegidos en Valladolid

Almas Industries cardioprotegerá los hoteles donde descansarán jugadores, médicos, árbitros y organización del HSBC SVNS World Championship de Rugby Seven La celebración de grandes competiciones deportivas internacionales exige cada vez más medidas de prevención y seguridad que van más allá de las propias instalaciones deportivas. La llegada de equipos, deportistas y personal técnico convierte también a hoteles y alojamientos en espacios estratégicos desde el punto de vista sanitario y de respuesta ante emergencias.

Coincidiendo con la celebración del HSBC SVNS World Championship, que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo de 2026 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, Almas Industries cardioprotegerá nueve hoteles entre Valladolid y Palencia donde se alojarán más de 624 personas vinculadas al campeonato entre jugadores, cuerpos técnicos, organización y personal asociado al evento.

En total, los hoteles cardioprotegidos acogerán a las 24 selecciones participantes — 12 femeninas y 12 masculinas — además de 30 médicos de la Real Federación Española de Rugby, 478 integrantes de delegaciones deportivas, 20 árbitros nacionales, 66 miembros del staff y árbitros de World Rugby y otras 30 personas vinculadas al equipo organizador de la competición.

El torneo reunirá a algunas de las mejores selecciones internacionales de rugby seven del mundo. Participarán en este torneo los clasificados en la categoría femenina Argentina, Brasil, Sudáfrica y España, y en la categoría masculina Alemania, Kenia, Uruguay y Estados Unidos.

El riesgo cardiovascular también existe después de la competición

Desde Almas Industries recuerdan que el esfuerzo físico de alta intensidad puede generar situaciones de máxima exigencia para el organismo incluso una vez finalizada la competición. La fatiga acumulada, la deshidratación o las alteraciones cardiovasculares derivadas del esfuerzo pueden incrementar el riesgo de sufrir determinadas complicaciones, especialmente en personas con patologías no diagnosticadas.

Aunque la parada cardiaca súbita en deportistas es poco frecuente, los expertos insisten en que la rapidez de actuación durante los primeros minutos resulta determinante para aumentar las probabilidades de supervivencia y minimizar posibles secuelas. Según datos del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, cada minuto de retraso en la desfibrilación reduce entre un 7% y un 10% las posibilidades de supervivencia.

Los hoteles, espacios clave dentro de la cadena de cardioprotección

Más allá de ser lugares de descanso, durante grandes competiciones deportivas los hoteles se convierten en espacios de concentración de deportistas y equipos técnicos prácticamente durante las 24 horas del día. Por ello, disponer de desfibriladores DESA/DEA y de personal formado para actuar ante una emergencia cardiaca resulta cada vez más importante dentro de los protocolos de seguridad asociados a este tipo de eventos.

La iniciativa responde al interés tanto de la organización internacional HSBC SVNS World Championship como de la Real Federación Española de Rugby por reforzar la seguridad sanitaria integral del evento, ampliando la cardioprotección no solo a las instalaciones deportivas y zonas de competición, sino también a los espacios donde deportistas y personal descansan y permanecen gran parte del tiempo durante el campeonato.

"Cuando hablamos de cardioprotección en grandes eventos deportivos solemos pensar únicamente en estadios o recintos deportivos, pero el riesgo no desaparece cuando termina el partido. Los hoteles también forman parte del ecosistema de seguridad sanitaria del evento y contar con desfibriladores puede marcar una diferencia decisiva ante una emergencia", explica Ignacio Echevarría de Almas Industries.

Los establecimientos cardioprotegidos donde se alojarán las selecciones y personal del campeonato serán el Hotel AC Santa Ana, Hotel Recoletos, Hotel Soho Boutique La Harinera, NH Bálago, Sercotel, Dorma Juan de Austria, Villa Augusta Spa & Garden by Punta 25 Hotels, Hotel Vincci Frontaura en Valladolid y el Hotel Palacio Congresos de Palencia.

El auge del turismo deportivo impulsa nuevas medidas de prevención

El crecimiento del turismo deportivo y la llegada de competiciones internacionales a ciudades españolas están impulsando además una evolución de las medidas de prevención y seguridad en el sector hotelero, incorporando la cardioprotección como un elemento cada vez más relevante dentro de la seguridad integral de este tipo de eventos.

Con iniciativas como esta, Valladolid refuerza su posicionamiento como sede preparada para albergar grandes competiciones internacionales incorporando la cardioprotección como un elemento estratégico dentro de la seguridad integral del evento, tanto en el ámbito deportivo como en los espacios de alojamiento y convivencia de los participantes.

