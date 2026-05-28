Seis estrategias imprescindibles para la rehabilitación de viviendas en la costa ante el envejecimiento del parque residencial y un clima exigente
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Con el objetivo de mejorar la demanda energética, durabilidad y confort en viviendas costeras, Sto Ibérica recomienda: combinar soluciones de envolvente, protección frente a la humedad y la salinidad con sistemas de climatización y materiales con resistencia térmica adaptada al entorno
La vivienda de costa vuelve a ganar impulso en el mercado inmobiliario. La demanda de segundas viviendas avanza y las compraventas crecen, pero este dinamismo convive con una realidad menos visible: la necesidad de rehabilitar un parque residencial condicionado por la antigüedad de muchos inmuebles, unas condiciones ambientales especialmente exigentes (como la humedad, la salinidad o la radiación solar) y un uso más esporádico que, en el caso de las segundas residencias, retrasa en muchos casos la decisión de intervenir. Esta combinación, marcada por un contexto de exigencias europeas en materia de eficiencia energética y descarbonización del parque inmobiliario, obliga a poner el foco en estas zonas y en cómo abordar su rehabilitación con criterios adaptados a las particularidades del entorno costero.
Los datos oficiales reflejan esta doble realidad. En 2025, las transacciones de vivienda en las provincias del litoral mediterráneo, el sur y las islas crecieron un 3,3% interanual, según los Indicadores del Mercado Inmobiliario del Banco de España. Sin embargo, este dinamismo se produce sobre un parque residencial con importantes necesidades de actualización: de acuerdo con el Plan Nacional de Renovación de Edificios del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el 49,3% de los edificios son anteriores a 1980 y existe un envejecimiento especialmente acusado en segundas residencias y viviendas vacías. A esta realidad aplicable a los inmuebles costeros, se suma que la actividad de rehabilitación sigue sin alcanzar el ritmo necesario para compensar el elevado número de edificios que requieren intervención: aunque, de acuerdo con los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en 2025 los visados de rehabilitación de vivienda a nivel nacional crecieron un 1,8% respecto a 2024 y un 9,2% frente a 2023, esta trayectoria es desigual en las provincias costeras, con comportamientos muy diferenciados: mientras que se registran incrementos interanuales en 2025 en Baleares (18,2%), Lugo (17,1%), Barcelona (16,3%), Cádiz (15,3%) o Alicante (12%), otras zonas como Valencia (-7,7%), Almería (-7,9%), Guipúzcoa (-10,8%) o Vizcaya (-26,7%) muestran descensos en la actividad. Este escenario refuerza la necesidad de acelerar las intervenciones sobre el parque existente, especialmente en aquellos entornos donde la exposición ambiental y el uso estacional hacen que la rehabilitación requiera una planificación más específica.
Bajo esta premisa, los expertos de Sto Ibérica, compañía especializada en la fabricación y comercialización de productos y sistemas de construcción, recuerdan algunos aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de rehabilitar una vivienda de costa, donde la mejora energética debe ir acompañada de soluciones capaces de responder a las condiciones propias del entorno:
Con iniciativas como esta, Valladolid refuerza su posicionamiento como sede preparada para albergar grandes competiciones internacionales incorporando la cardioprotección como un elemento estratégico dentro de la seguridad integral del evento, tanto en el ámbito deportivo como en los espacios de alojamiento y convivencia de los participantes.
Según la consultora especializada en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, durante el año 2025, en España el sector del Crowdfunding crecio un 45,8%, superando la cifra de 761 millones de euros, lo que implica una consolidación del sector, en todos los ámbitos de actuación como son el inmobiliario, equity, lending, donaciones o recompensas El crowdfunding en España ha cerrado 2025 con un crecimiento 46%, según el elaborado por la consultora de referencia en Crowdfunding, mecenazgo y fundraising, Universo Crowdfunding, que la solidez y madurez de un mercado que sigue ampliando su peso en la financiación alternativa.
Asimismo, las fachadas ventiladas se consolidan como una solución especialmente adecuada, al incorporar una cámara de aire que favorece la ventilación continua del cerramiento y mejora la gestión de la humedad y del calor acumulado en el sistema.