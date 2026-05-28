Greeicy se suma al Cook Music Fest Special Edition Sevilla junto a Don Omar y Farruko el 18 de julio

La artista colombiana es la nueva confirmación para la cita en el Estadio de La Cartuja, donde compartirá escenario con las dos leyendas del género urbano Greeicy, una de las figuras más destacadas del pop urbano actual, es la nueva confirmación oficial para la edición que el Cook Music Fest celebrará en la emblemática ciudad de Sevilla. La artista colombiana se subirá al gran escenario principal del Estadio de La Cartuja el próximo 18 de julio, compartiendo esta esperada jornada con Don Omar y Farruko.

Con esta importante incorporación, la organización del festival refuerza el atractivo de su cartel musical en la capital andaluza, apostando por una de las voces femeninas más seguidas de la industria latina actual. La presencia de Greeicy se suma a una programación que busca ofrecer una gran variedad dentro de los ritmos internacionales, sumando su estilo particular a una fecha que ya contaba con dos de los nombres más potentes del género.

Con una carrera totalmente consolidada y éxitos que acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales, Greeicy aterriza en Sevilla en un momento clave de su trayectoria profesional, que coincide con el reciente estreno de su cuarto álbum de estudio, CANDELA, una de las producciones más personales de su repertorio, que llega con un fuerte respaldo del público y exitosas colaboraciones con Rawayana, Cultura Profética o La Guru.

Éxito de ventas

Entradas agotadas: la gran acogida por parte del público sevillano ha sido absoluta, alcanzando el sold out en un tiempo récord. La organización del Cook Music Fest agradece enormemente la respuesta de los asistentes y recuerda que ya no quedan entradas disponibles a través de los canales oficiales de venta autorizados. El Estadio de La Cartuja se prepara así para vivir una de las citas musicales más concurridas del próximo mes de julio.

