El cofundador de Noctorial adquiere Amadeux para impulsar un modelo más claro dentro del prop trading

Amadeux anuncia el inicio de una nueva etapa tras la adquisición de la compañía por parte de Jordi Piqueras, empresario español y cofundador de Noctorial, una de las firmas de fondeo más conocidas del mercado español Después de más de diez años construyendo proyectos dentro del sector del trading, Jordi inicia ahora una nueva etapa centrada en una idea concreta: construir una empresa donde el trader pueda entender quién controla realmente el entorno donde está siendo evaluado y cómo funciona el modelo desde el principio.

"La confianza en este sector no debería construirse únicamente alrededor del marketing o del tiempo que lleva operando una empresa. Todo eso puede aportar contexto, pero el trader también debería preguntarse quién controla realmente el entorno donde está siendo evaluado", explica Jordi, nuevo CEO de Amadeux.

Para Jordi, esta es una conversación que el sector debería empezar a tener de forma mucho más abierta.

En la mayoría de los casos, la misma empresa de fondeo que evalúa al trader controla directamente el entorno donde este opera: ejecución, spreads, swaps, libro de órdenes o determinadas condiciones internas de la infraestructura, llegando incluso a operar bajo modelos similares a un Market Maker.

Para Jordi, eso genera una pregunta que el trader debería hacerse con más frecuencia:

"Si la misma empresa que evalúa al trader también controla el entorno donde opera, entonces entender cómo funciona internamente pasa a ser importante".

Amadeux decidió construir el modelo de otra manera.

Amadeux evalúa sus programas de fondeo en entidades reguladas e independientes. Esto significa que la compañía no controla directamente la ejecución ni puede modificar las condiciones del entorno donde opera el trader.

La idea detrás de esta estructura no es hacer marketing alrededor de la palabra transparencia, sino reducir al máximo posible los conflictos de interés dentro del proceso de evaluación.

"Siempre pensé que la empresa que evalúa al trader no debería controlar también el entorno donde se evalúa. Cuando entendí cómo estaba planteado Amadeux, entendí que había una visión detrás que encajaba completamente con como debía ser este sector".

La compañía comenzará a utilizar de forma más activa la información y el comportamiento de sus traders para ayudarles a detectar oportunidades de mejora reales.

"El sector lleva años recopilando enormes cantidades de datos de traders y, en la mayoría de casos, solo se utilizan para controlar reglas o limitar cuentas. En Amadeux, los datos sirven para ayudar al trader a evolucionar".

Otro de los objetivos será explicar con más claridad cómo funciona realmente una empresa de fondeo por dentro y qué aspectos debería tener en cuenta un trader a la hora de escoger una compañía más allá del marketing.

"Muchas veces el trader juzga a una empresa únicamente por el número de reseñas. Pero quizá también deberíamos fijarnos en cómo responde cuando aparece un problema y cómo funciona realmente su modelo por dentro".

Amadeux quiere construir una marca donde los traders entiendan mejor el entorno en el que operan y puedan desarrollar una carrera más sostenible a largo plazo.

La empresa trabajará además en dar más visibilidad a la voz de sus traders, su operativa y la construcción pública de la propia marca.

"Porque entender cómo funciona el entorno donde operas también forma parte del criterio de un trader".

