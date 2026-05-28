Dr. José Luis Elósegui: "Uno de cada cuatro hombres desarrollará una hernia inguinal a lo largo de su vida"

"Las hernias inguinales son una de las patologías más frecuentes en cirugía general, pero siguen siendo poco comprendidas por la población". El jefe del Servicio de Cirugía General de Policlínica Gipuzkoa destaca que, "aunque no suelen requerir intervención urgente, siempre acaban necesitando cirugía". "La detección precoz y el tratamiento en fases iniciales permiten una recuperación más rápida y reducen el riesgo de complicaciones" Las hernias inguinales constituyen uno de los motivos de consulta más habituales en cirugía general. A pesar de su alta prevalencia, siguen siendo poco conocidas por muchos pacientes. "Se trata de un bulto que aparece en la ingle como consecuencia de un defecto en la pared abdominal", explica el Dr. José Luis Elósegui, jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa.

"Se estima que aproximadamente uno de cada cuatro hombres desarrollará una hernia inguinal a lo largo de su vida, mientras que en mujeres la incidencia es considerablemente menor" explica el doctor Elósegui, a fin de tomar conciencia del gran volumen de pacientes que acuden a consulta por este problema. En España se realizan en torno a 100.000 intervenciones quirúrgicas al año por causa de hernias inguinales, lo que refleja la elevada frecuencia de esta patología. "La diferencia entre ambos sexos -argumenta el cirujano general José Luís Elósegui- se debe principalmente a factores anatómicos, ya que el canal inguinal masculino presenta una mayor predisposición a la aparición de hernias".

Asimismo, el cirujano general de Policlínica Gipuzkoa explica que "las causas del desarrollo de las hernias inguinales son diversas. En algunos casos, la hernia está presente desde el nacimiento debido a un defecto en el cierre de la pared abdominal. Sin embargo, lo más habitual es que aparezca con el paso del tiempo como consecuencia de factores como la edad, la debilidad del tejido o alteraciones del colágeno. A ello se suman factores relacionados con el estilo de vida, como los esfuerzos físicos repetidos, el levantamiento de peso o patologías que generan un aumento continuado de la presión abdominal como la tos crónica de los fumadores o los esfuerzos defecatorios de los pacientes que padecen estreñimiento".

"Los pacientes suelen preguntarse si podrían haber evitado la aparición de la hernia", señala el cirujano José Luís Elósegui. "La única medida preventiva para la hernia inguinal es mantener una buena tonificación muscular global y evitar desequilibrios entre grupos musculares. Aun así, incluso con hábitos saludables, no siempre es posible prevenirla" apunta.

"El primer aviso -señala José Luís Elósegui- suele manifestarse en forma de molestia o dolor leve en la región inguinal, especialmente al realizar esfuerzos. No obstante, el signo más característico es la aparición de un bulto visible en la ingle. Ante estos síntomas, es importante no retrasar la consulta, porque la hernia no desaparece por sí sola, sino que tiende a crecer con el tiempo, aumentando el riesgo de complicaciones".

Aunque no se considera habitualmente una urgencia médica, la hernia inguinal requiere tratamiento quirúrgico. "En algunos casos concretos -explica el cirujano general de Policlínica Gipuzkoa-, particularmente en personas mayores o con baja actividad física, puede plantearse una estrategia de "espera vigilante". Sin embargo, la intervención acaba siendo necesaria en la mayoría de los pacientes y, cuanto antes se realice, más sencilla será y mejor la recuperación".

La cirugía de la hernia inguinal ha evolucionado notablemente en los últimos años. "Actualmente podemos abordarla mediante técnicas laparoscópicas con anestesia general o mediante cirugía abierta con anestesia locoregional, que es la técnica que utilizamos en la mayoría de los casos. La elección del abordaje depende de las características de cada paciente", explica el jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa.

En la mayoría de los casos, la intervención puede realizarse de forma ambulatoria o con estancias hospitalarias muy cortas. La recuperación suele ser rápida, de modo que los pacientes pueden retomar su actividad cotidiana en pocos días y reincorporarse al trabajo en un plazo aproximado de entre 10 y 15 días, ampliable a tres o cuatro semanas en empleos que requieren esfuerzo físico.

"No tratar una hernia inguinal no es una opción -advierte el jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa-, ya que puede derivar en complicaciones graves, como la estrangulación de la hernia, que requiere atención urgente". Por ello, el Dr. Elósegui lanza un mensaje de tranquilidad, pero también de concienciación: "se trata de una de las cirugías más frecuentes y seguras en la práctica de la cirugía general, con excelentes resultados".

