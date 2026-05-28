La producción ecológica gana terreno como estrategia de adaptación al cambio climático en España

Frente a un escenario climático que cada campaña se vuelve más imprevisible —sequías prolongadas, episodios extremos, alteración de ciclos de cultivo, presión sobre los recursos hídricos—, el sector agrario español está incorporando con creciente intensidad soluciones procedentes de la producción ecológica y la agroecología. Estrategias como las cubiertas vegetales, la rotación y asociación de cultivos, el uso eficiente del agua, la autonomía forrajera, el manejo de la biodiversidad cultivada o la selección de variedades adaptadas han dejado de ser propuestas marginales para convertirse en herramientas técnicas demandadas por profesionales de todos los territorios.



Así lo confirma el balance del programa "Estrategias de adaptación al cambio climático desde la producción ecológica y la agroecología", ejecutado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) entre febrero de 2025 y junio de 2026, que ha formado a 385 personas —cifra que supera la previsión inicial— en 12 jornadas técnicas y de campo desarrolladas en 11 provincias de 9 comunidades autónomas. Soluciones agroecológicas, jornada a jornada Cada actividad se diseñó a partir de necesidades territoriales detectadas por SEAE y fue impartida por personal docente especializado, con un enfoque que ha priorizado la aplicabilidad práctica. Entre los contenidos abordados destacan: estrategias de manejo para compensar la disminución de productividad en secano (Zamora); uso eficiente del agua en viñedo, cítricos, frutales de hueso y hortalizas (Valencia); rotación y asociación de cultivos (Girona); semillas, biodiversidad y resiliencia (Bizkaia y Palencia); variedades de manzana para industria (Asturias); manejo ecológico de enfermedades del castaño (Huelva); autonomía forrajera en ganadería ecológica (Cáceres y Navarra); mujeres, ganadería y relevo generacional (Lugo); innovaciones para la adaptación (Navarra); y cubiertas vegetales en olivicultura ecológica (Badajoz).

Marina Morán, coordinadora del proyecto: "Las prácticas agroecológicas que desde SEAE se vienen impulsando desde hace años son, precisamente, las que ahora se están demostrando más eficaces para adaptar los diferentes cultivos, en cada territorio, al impacto que el cambio climático tiene sobre este sector" Quién se está formando: mujeres y jóvenes a la cabeza Uno de los datos más significativos del programa es su composición: el 43% de las personas participantes han sido mujeres y el 27% jóvenes, ambos porcentajes por encima de los objetivos iniciales. En un contexto de envejecimiento del sector y de creciente despoblación rural, la formación agroecológica se confirma como un vector capaz de atraer y retener a perfiles clave para el relevo generacional y la diversificación productiva.

Helena Cifre, coordinadora de SEAE: “La agroecología y la producción ecológica atraen a más mujeres y jóvenes que la producción convencional porque conectan con valores de sostenibilidad, justicia social y cuidado del territorio, alejándose del modelo industrial”. Redes territoriales como infraestructura de adaptación Más allá de la transferencia técnica, el programa ha generado un impacto que SEAE considera estratégico: dar continuidad a las redes territoriales entre agricultoras y agricultores, ganaderas y ganaderos, personal investigador y otros agentes del sector. Una infraestructura social que multiplica el efecto de cada jornada y consolida la capacidad de respuesta del medio rural ante el cambio climático. Financiación El programa está financiado en el marco del Plan Estratégico de la PAC, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) al 57% y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) al 43%.