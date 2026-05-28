La aerotermia consolida su crecimiento en España y se posiciona como una de las grandes alternativas para la climatización eficiente

La empresa santcugatense Origen Solar apuesta por la combinación de energía solar y aerotermia como una de las soluciones más eficientes para reducir el consumo energético en viviendas y empresas La aerotermia vive un momento de clara expansión en España. Según los últimos datos publicados por la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), el mercado HVAC español cerró el 2025 con un crecimiento agregado del 11,4%, impulsado especialmente por los equipos de aire acondicionado, bombas de calor y producción de agua caliente, que aumentaron un 6,5% respecto al año anterior.

El informe confirma también una aceptación cada vez mayor de tecnologías como la aerotermia y la geotermia, que se están consolidando como soluciones clave en el proceso de electrificación y descarbonización de los edificios. Este crecimiento responde tanto a la necesidad de reducir el consumo energético como al interés creciente por sistemas más eficientes y sostenibles ante el encarecimiento de los combustibles fósiles.

En este escenario, la aerotermia se ha convertido en una de las alternativas más eficientes para la climatización de viviendas, comercios y edificios. Esta tecnología aprovecha la energía del aire exterior para generar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un consumo eléctrico muy inferior al de los sistemas tradicionales.

Según explica Daniel Rubio, director ejecutivo de Origen Solar, "la bomba de calor de aerotermia es capaz de generar entre 3 y 5 kWh térmicos por cada kWh eléctrico consumido, lo que permite reducir de manera muy significativa el coste energético respecto a los sistemas convencionales de gas o climatización tradicional".

La compañía, especializada en energías renovables con sede en Sant Cugat del Vallès, ha incorporado la aerotermia dentro de su oferta integral de climatización sostenible, combinándola con instalaciones fotovoltaicas para maximizar el ahorro energético y el autoconsumo.

"La combinación de placas solares y aerotermia es hoy una de las soluciones más eficientes del mercado", señala Rubio. "La energía solar permite alimentar gran parte del consumo de la bomba de calor, aprovechando incluso los excedentes fotovoltaicos y reduciendo aún más la dependencia de la red eléctrica".

Esta integración puede llegar a cubrir una parte muy importante de las necesidades energéticas de una vivienda, reduciendo notablemente tanto la factura energética como las emisiones de CO₂. Además, la aerotermia requiere un mantenimiento sencillo, mejora la calificación energética de los edificios y contribuye a revalorizar los inmuebles.

La empresa destaca también que las ayudas públicas continúan siendo un elemento determinante para impulsar este tipo de instalaciones. Actualmente, diferentes programas de subvenciones e incentivos fiscales pueden llegar a cubrir una parte significativa de la inversión inicial, facilitando el acceso a estas tecnologías tanto a particulares como a empresas.

En este escenario de transformación energética, Origen Solar desarrolla proyectos personalizados de aerotermia y energía solar adaptados a viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, negocios y naves industriales, ofreciendo un servicio integral que incluye el estudio energético, la instalación, la legalización y la gestión de subvenciones.

"La climatización eficiente será una pieza fundamental en la transición energética de los próximos años. La aerotermia permite reducir consumo, emisiones y dependencia energética con una tecnología madura, eficiente y preparada para el futuro", concluye Daniel Rubio.

Más sobre Origen Solar

Origen Solar es una ingeniería especializada en proyectos de energías renovables, con sede en Sant Cugat del Vallès. Desde su fundación en febrero de 2020, la empresa se ha dedicado a promover el autoconsumo de energía eléctrica y ofrecer soluciones integrales de energía solar fotovoltaica y aerotermia para particulares, comunidades de vecinos, comercios y empresas industriales. Origen Solar se distingue por el compromiso con la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y el compromiso social en todas las operaciones.

